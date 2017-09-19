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 Фоторепортаж
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Все про:армия (8172) Порошенко (13835) США (13430)

 "Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж

Украина очень ценит факт сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в сегодняшней борьбе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт".

"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - сказал Президент.

Он особо подчеркнул, что сегодня руководство, Президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя крепкими и надежными защитниками международного права.

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным Силам Украины", - отметил Петр Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - "цифра, которая намного больше, чем обязательства для членов НАТО".

Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе, - Порошенко 01

Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США Украине удалось "гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить российскую армию - одну из сильнейших в мире".

"Мы ценим советы, предоставленные нашими американскими партнерами по вопросам безопасности и оборонной реформы, в частности, генерала Абизаида, который также является выпускником" Вест-Пойнта ", - отметил Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США одобрил выделение $500 млн помощи и санкционировал предоставление летальных вооружений Украине, - Порошенко

Президент напомнил о состоянии Вооруженных Сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО к военным институтам Украины.

Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе, - Порошенко 02

"Мне не нужно говорить, какие силы были за этой нормой. Во время консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем вместе работать над реформированием Вооруженных Сил Украины", - сказал Порошенко и добавил: "И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте".

Президент попутно пригласил представителей Академии "Вест-Пойнт" присоединиться к проекту содействия военного образования в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов.

"Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны", - сказал он.

Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе, - Порошенко 03
Фото: пресс-служба Президента

Президент привел примеры успешного военного сотрудничества Украины и США и сообщил, что батальоны, подготовленные американскими инструкторами, демонстрируют лучшую тактику и низкий уровень потерь во время боевых действий.

"Благодаря определенному техническому оснащению, которое уже оказали США, жертвы среди украинских солдат существенно снизились, а благодаря новой оборонной технике мы можем сохранить больше жизней - как гражданских, так и военных", - сообщил Порошенко.
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Когда США уже зажопят этого мародера-борцуна?
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по всем опросам роСС агрессия на третьем четвертом месте, на первом - коррупция, плохие дороги и бедность
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З ким ти пліч-о-пліч тільки не стояв-всіх кинув!Хто тобі повірить?
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- И в нужде человек не должен опускаться, заключил Швейк. - Курите, дружище, и спокойной ночи. Завтра нас ожидает Страшный суд.(с)
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Под видом реформ украинские власти создали новые схемы обогащение за счет госбюджета.
Канал "Bihus info": https://goo.gl/QAKNn4
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США стоїть поряд з Україною, а поруч з тобою тварюка, тільки такі ж брехуни та злодії як ти стоять.
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Обратите внимание. Прошлое рандеву офшорника с Трампом нам радостно анонсировали из каждого утюга. А про предстоящее мы узнаем за пару дней. Это значит одно - встреча эта инициатива самого Трампа, причем не ж данная снега данная для иародера. Из этого можно сделать 2 разных вывода
1. Трамп, узнав о приезде великого гения дипломатии, политики и воинского искусства на ассамблею ООН, и, воспользовавшись сией оказией, пригласил безальтернативного мудреца дабы посоветоваться с ним по текущему моменту современной геополитики
2.Трамп решил лично за что-то посадить липецкого вассала на кукан.
Цикаво, какая версия ближе к телу?
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У Порошенко с США разная борьба. США борются за права человека, а Порошенко воююет с каждым человеком, с каждой живой душой в своей стране.
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Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе.... к сожалению эт до тех пор пока им это выгодно. Так мир устроен. Надо быть сильным. Вот Сев Корея маленькая , а стала сильной . С ней , блин , считаются.
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та то так звезданул лишь бы в разговор влезть....
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кндрия "сильная" пока это выгодно кацапии и Китаю... Спустись на землю, умник. И шоб ты так жил, как жители кндрии.
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Коломойський пограбував через Україну через його Приватбанк на $ 5 млрд. Тепер усі платники податків України повернуть Коломойського борги в наступні десятиліття. $ 1,8 млрд. було відмито Коломойським через його 3 компанії - філію Приват на Кіпрі.
Кіпр, який повинен відповідати правилам банківського регулювання ЄС, що забороняють підозрілі операції, не реагував на відмивання машин.Проте. Коломойський отримає громадянство Кіпру , як "визнання його значних інвестицій на Кіпр".
Українці зараз підтримують інвестиції в економіку Кіпру.

The billionaires investing in Cyprus in exchange for EU passports
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А навіщо порошенко, як президент дозволив коломойському втекти з України? Не зупинив потяг або літак? Може тому, що він з коломойським домовився оскільки сам грабує українців? Що стосується інвенстіцій у Кіпр, то краще вже Кіпр інвестувати, ніж росію будуя там кондитерські фабрики.
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А он ждал твоей помощи, но ты, как всегда, прокололся! Мозолишь глаза - соглашайся лечиться!
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зрада - срите на петю сколько вам в пасть влезет.
для украинцев, живущих не в Украине - он Президент Украины!
вам не нравится? - выберите другого.
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КацаПсины блевотиной чавкают,что Будулай на Кобылу....
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Ну не получилась у Педофила НовоРАБссия от ЛОХанска до Одессы и Приднестровья,всякое бывает в жизни,Скрепы лопнули ,хромосомы сдохли,остались одни лапти да балалайки с Матильдой.
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Рева, насралик,рюкзакян, патлатая с косой- какие отвратительные рожи 😠
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Как эта рожа уже достала 😈 за 3 года довести страну до полной нищеты и невиданной коррупции и бандитизма
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по ГУЛАГу скучаешь.Соловки,Беломорканал,СибЛаг?
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Мировую революцию на РАБссии сотворил Лев Троцкий 7 ноября 1917 года,а воспользовался ею Коба Джугашвили в 1921 году. чЛенина отправил в бессрочный отпуск в подмосковные Горки и даже выпускал отдельную газету "ПРАВДА" в одном экземпляре лично для плешивого Ульянова,в которой печатались бешенные успехи в СССРе
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СПАСИБО Вооруженным силам Украины за то, что помешали марионеткам путина построить новороссию !!!
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Для Senator S 01a656ec
по ГУЛАГу скучаешь.Соловки,Беломорканал,СибЛаг?
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То есть это ещё не шоколадное дно. Впереди ещё ГУЛАГ?!
Ну, как бы мы уже видим это на примере Саакашвили 😟
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Ты еше звездани что Сракашвили спас Украину_)))))))))))))
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Вооруженные Силы Украины создавались на Майдане ,до этого Индюкович и Путлер сделали всё чтобы Рамию Украины развалить и продать.Министры обороны присланные из РАБссии Саламатин и Лебедев очень постарались в этом плане
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А ты соевый тем временем тоже стоишь плечем к плечу с кацапами торговыми партнерами !
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нет никакой торговли с РАБссией на сегодня.Потому и брызжут БЛЕВОТИНОЙ СОЛОВЬЁВО-Сикелёвы и Жириноские с Дугиным и Пушковым.Быдло ПЛЯ...
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Продай Плешивому автогаз США и уголь из Пенсильвании...
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я в Ютьюбе все нашел,не парься Крысеныш))))))))))))))
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Ну, давайте, шикаладники, запевайте хором утреннюю молитву: унасвстраневсехорошо, анаросеиещехуже, слававеликомушекаладному, рашенвовекиии векоооов 😈
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Авиасообщения с РАБссией тоже нет.со следующего года Украина переходит на Еврорельсы ж/д сообщеия. Прощай немытая РАБссия.........
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Об ошибках Порошенко я напишу вам,лет через 10.Сегодня не ждите.
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вы хотели сказать: "об ошибках ЕС"...т.к. пеця нифига еще сам не делал (лишь воровал) , то и ошибок его не просматривается.
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Трамп и будет встречаться с Пецей,чтобьі тот вьібрал наконец-или Трибунал или смена Системьі,а не в кошки-мишки играл подхалимажем!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж
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