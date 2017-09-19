 "Мы очень ценим, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - Порошенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом глава государства Петр Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест-Пойнт".
"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - сказал Президент.
Он особо подчеркнул, что сегодня руководство, Президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя крепкими и надежными защитниками международного права.
"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным Силам Украины", - отметил Петр Порошенко и сообщил, что военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП - "цифра, которая намного больше, чем обязательства для членов НАТО".
Президент подчеркнул, что совместными усилиями с помощью США Украине удалось "гораздо успешнее развивать полностью новую украинскую армию, способную остановить российскую армию - одну из сильнейших в мире".
"Мы ценим советы, предоставленные нашими американскими партнерами по вопросам безопасности и оборонной реформы, в частности, генерала Абизаида, который также является выпускником" Вест-Пойнта ", - отметил Петр Порошенко.
Президент напомнил о состоянии Вооруженных Сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО к военным институтам Украины.
"Мне не нужно говорить, какие силы были за этой нормой. Во время консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем вместе работать над реформированием Вооруженных Сил Украины", - сказал Порошенко и добавил: "И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте".
Президент попутно пригласил представителей Академии "Вест-Пойнт" присоединиться к проекту содействия военного образования в Украине путем партнерства с одним из украинских военных институтов.
"Мы ждем вас в Украине, где вы сможете узнать больше и получить собственный опыт гибридной войны", - сказал он.
Фото: пресс-служба Президента
Президент привел примеры успешного военного сотрудничества Украины и США и сообщил, что батальоны, подготовленные американскими инструкторами, демонстрируют лучшую тактику и низкий уровень потерь во время боевых действий.
"Благодаря определенному техническому оснащению, которое уже оказали США, жертвы среди украинских солдат существенно снизились, а благодаря новой оборонной технике мы можем сохранить больше жизней - как гражданских, так и военных", - сообщил Порошенко.
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1. Трамп, узнав о приезде великого гения дипломатии, политики и воинского искусства на ассамблею ООН, и, воспользовавшись сией оказией, пригласил безальтернативного мудреца дабы посоветоваться с ним по текущему моменту современной геополитики
2.Трамп решил лично за что-то посадить липецкого вассала на кукан.
Цикаво, какая версия ближе к телу?
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Кіпр, який повинен відповідати правилам банківського регулювання ЄС, що забороняють підозрілі операції, не реагував на відмивання машин.Проте. Коломойський отримає громадянство Кіпру , як "визнання його значних інвестицій на Кіпр".
Українці зараз підтримують інвестиції в економіку Кіпру.
The billionaires investing in Cyprus in exchange for EU passports
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для украинцев, живущих не в Украине - он Президент Украины!
вам не нравится? - выберите другого.
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Плече в плече!
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по ГУЛАГу скучаешь.Соловки,Беломорканал,СибЛаг?
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То есть это ещё не шоколадное дно. Впереди ещё ГУЛАГ?!
Ну, как бы мы уже видим это на примере Саакашвили 😟
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кацапамиторговыми партнерами !
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