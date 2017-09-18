 Заместитель мэра Первомайска попалась на взятке 25 тысяч, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
В сообщении отмечается: "В понедельник, 18 сентября, военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины совместно с работниками УСБУ в Николаевской области в рамках уголовного производства по вымогательству и получению неправомерной выгоды задержан заместитель городского головы города Первомайск по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета по коммунальной собственности, земельных отношений и архитектурным вопросам.
Установлено, что за содействие в получении разрешения на размещение внешней рекламы на бигбордах в г.. Первомайск чиновница требовала от гражданина неправомерную выгоду в сумме 25 тыс. грн.
Во время передачи оговоренной суммы взятки должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас военной прокуратурой Николаевского гарнизона указанному лицу готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается".
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