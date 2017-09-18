 "Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный сайт террористической организации "ЛНР".
"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.
Так называемый "памятник воздушно-десантным войскам" боевики открыли в оккупированном Луганске 2 августа 2015 года, установив на постамент боевую машину десанта БМД-1.
Позже в соцсетях террористы описали последствия взрыва: "От взрыва в Луганске башню от БМД унесло к служебному входу театра и остекление здания пострадало. Жертв в результате подрыва памятника в центре Луганска на улице Оборонной нет. "
23954 113
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в Раде после визита Порошенко в США, - Ирина Луценко(39)
Решение относительно миротворцев на Донбассе не может быть принято без одобрения в Верховной Раде, - Бурбак. ВИДЕО(31)
В "ЛНР" активно готовятся к выпуску платежных карт местного "госбанка", - ИС(19)
Террористы проводят рейды в школах и райотделах образования на Донбассе, - ИС(7)
Панацея от безденежья. О пьянстве в Луганске(0)
Оккупанты установили системы видеонаблюдения вокруг четырех водохранилищ в Крыму(42)
Кучма: "Миссия ОБСЕ должна работать в Крыму"(70)
Ответить
версия партизан в этом списке последняя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
наркоманов и гопников уже дисантные войска зовут??? а фонтаны у них есть??
Ответить
Ответить
Ответить
Грицаку не признавайтесь, сольет гнидам колорадским, как Хараберюша с Шаповалом.
Ответить