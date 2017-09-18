 "Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный сайт террористической организации "ЛНР"."По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.Так называемый "памятник воздушно-десантным войскам" боевики открыли в оккупированном Луганске 2 августа 2015 года, установив на постамент боевую машину десанта БМД-1.Позже в соцсетях террористы описали последствия взрыва: "От взрыва в Луганске башню от БМД унесло к служебному входу театра и остекление здания пострадало. Жертв в результате подрыва памятника в центре Луганска на улице Оборонной нет. "