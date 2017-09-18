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 "Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж

Сильный взрыв произошел сегодня вечером в центральной части Луганска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный сайт террористической организации "ЛНР".

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"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД)", - говорится в сообщении.

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 01

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 02

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 03

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 04

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 05


Также сообщается, что обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.

Так называемый "памятник воздушно-десантным войскам" боевики открыли в оккупированном Луганске 2 августа 2015 года, установив на постамент боевую машину десанта БМД-1.

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 06

Позже в соцсетях террористы описали последствия взрыва: "От взрыва в Луганске башню от БМД унесло к служебному входу театра и остекление здания пострадало. Жертв в результате подрыва памятника в центре Луганска на улице Оборонной нет. "

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 07



Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР (обновлено) 08
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одни русскомирцы хотели на металлолом попилить, а другие забыли боекомплект выгрузить
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где-то всё на этом уровне
версия партизан в этом списке последняя
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Но скорые приехали заранее,как пишет Чернов в твиттере
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Это Сенька Яценюк решил молодость вспомнить....
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надеюсь, это был тест ударного беспилотника ВСУ?
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Хто ця весела людина, яка назвала башту від БМП "вежею"?
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А потом идиоты рассказывают что там нет патриотов Украины и все ватники.
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путинзнает шо..
наркоманов и гопников уже дисантные войска зовут??? а фонтаны у них есть??
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Красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Грицаку не признавайтесь, сольет гнидам колорадским, как Хараберюша с Шаповалом.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР" (обновлено). ФОТОрепортаж
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