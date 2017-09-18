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Все про:взрыв (4342) Луганск (3490)

 "Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР". ФОТО

Сильный взрыв произошел сегодня вечером в центральной части Луганска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный сайт террористической организации "ЛНР".

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"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.

Так называемый "памятник воздушно-десантным войскам" боевики открыли в оккупированном Луганске 2 августа 2015 года, установив на постамент боевую машину десанта БМД-1.

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР 01

Позже в соцсетях террористы описали последствия взрыва: "От взрыва в Луганске башню от БМД унесло к служебному входу театра и остекление здания пострадало. Жертв в результате подрыва памятника в центре Луганска на улице Оборонной нет. "

Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР 02



Башню от БМД унесло: в центре Луганска подорвали памятник террористов ЛНР 03
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У тебе нік такий,що вже і його достатньо,як коментаря.
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"Правий сектор", а точніше, УДА пам'ятники не підриває. Толку в цьому немає ніякого. От телєфона з його напівграмотним другом - то таки так. А це "впопучлєнци" за металом полювали. Той пам'ятник мав розпастися на багато зручних для транспортування частин. Але щось не розрахували. Добре, що списати є на кого.
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шож эта башня плотву з букетом нэ дочэкалася?
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В этой боевой машине кондиционер есть?
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а мордва знает что такое кондиционер?
если она до сих пор серет в дырки в вечной мерзлоте и старый унитаз для нее это великое счастье.
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ну и к чему эта новость, что в луганске есть 3,5 патриота? или что бмдживую загнали на постомент? дебилы бля, в киеве вся эта шобла пр-оппо-бандитско ахметовская гуляет дай дорогу, сказал бы я вам да жаль трезвый
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А нащо тоді то МГБ з сотнями людей, так важко справитись з 3,5 патріотами? Або хрестик або труси...
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а мне и большинству украинцев новость понравилась и даже настроение подняла
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Каким десантникам ,- самолетов Нет , а десант есть , табуреточный , что ли.
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Там шахтные десантники. С шахт десантируются
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это ополченцы которые не согласны с властью ЛНР. Россия должна их непременно поддержать
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Будуть жертви. О 21:15 на Раша24 було пряме ввімкнення, десь хвилину дурепа на ім'я Варвара Нєвська на камеру чухала свою репу. Потім у неї прорізався голос, потім знову пропав. Трансляцію припинили.
Думаю вона вже "на подвалє".
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Щоб краще знати ворога. До того ж у моєму місті нема зоопарку.
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Звук всё время выключали потому что вокруг стоял русский мир и активно коментировал.
На момент включили, "... та шо за х...йня такая!", и опять выключили
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ворога потрібно знати в рило! і знати чим він дихає))
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Навіщо ти сюди притягнув ту буранівську бабку?
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Звісно так і було. Самопроголошена Локотська Народна Республіка боролась з московським фашистським режимом.
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какя война7 предтавители вермахта выполняли определенные специфические задачи..
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В каждой войне есть предатели.......СС "Галычина", Власовцы, полицаи да много всякой швали, которая старается при всякой власти выжить.....
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а тех НКВдистов,которые забирали у украинцев последние крохи зерна и устраивали Голодомор,ты швалью не считаешь?
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в Луганске нет центральной части. и это не сейчас случилось. ее там никогда не было
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Козацькому роду НЕМА ПЕРЕВОДУ!!
Крутяцький сюрприз)))
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Да убери ты этого трусливого кроля... Не позорься...
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Че путинский жополиз, неприяно читать - "кацапам горло резать" ?
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Придурок, этот трус на фото и мизинца не стоит любого бойца, который сейчас воюет за независимость Украины... Не позорь их...
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Почему позор? Кролик - герой майдана, как он бедняга для страны много зделал,...ночами не спал, все о трудовом народе думал....
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Бездушно-десантные войска ЛНР. Бо самолеты и вертолеты, слава Богу, в шахтах Лугандона не нашлись.
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https://youtu.be/NdGrs1akyhg Очередной сюрприз для крымской ваты,денег нет,но вы держитесь,в Крыму лугандонцы устроили великолепную выставку гробов,урн и прочих ритуальных услуг.
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на перегной выродков-кацапов фашистов со срасеи-изгойки!
земля под вами будет гореть!
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Символично, что на "окрытии" сего "памятника" в 2015-м присутствовал гена циплаков, которого, стараниями плотвы, уже давно жрут черви.

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Про.рать свободу и демократию - легко. А вот отвоевывать придётся годами 😟
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одни русскомирцы хотели на металлолом попилить, а другие забыли боекомплект выгрузить
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР". ФОТО
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