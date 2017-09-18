 "Башню от БМД унесло": в центре Луганска подорвали "памятник" террористов "ЛНР". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационный сайт террористической организации "ЛНР".
"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта (БМД)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.
Так называемый "памятник воздушно-десантным войскам" боевики открыли в оккупированном Луганске 2 августа 2015 года, установив на постамент боевую машину десанта БМД-1.
Позже в соцсетях террористы описали последствия взрыва: "От взрыва в Луганске башню от БМД унесло к служебному входу театра и остекление здания пострадало. Жертв в результате подрыва памятника в центре Луганска на улице Оборонной нет. "
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если она до сих пор серет в дырки в вечной мерзлоте и старый унитаз для нее это великое счастье.
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а вот и сами шахтеры:
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Думаю вона вже "на подвалє".
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На момент включили, "... та шо за х...йня такая!", и опять выключили
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Крутяцький сюрприз)))
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https://www.youtube.com/watch?v=tM_Ng-osHiA
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земля под вами будет гореть!
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