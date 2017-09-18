 Фигурантов "дела 2 мая" Мефедова и Долженкова привезли в Киевский райсуд Одессы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Здесь им должны избрать меру пресечения - в рамках уголовного производства по части 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
У суда собралось больше сотни активистов разных патриотических организаций. На территорию их не пускают полицейские.
Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.
У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.
Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.
Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Как многие уже начали составлять повествования о совершенно известных событиях, произошедших в пятницу, 2 мая 2014 года в Одессе, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании этой трагедии по порядку описать вам, достопочтенные читатели, почему провалилась спецоперация ФСБ под кодовым названием: «Русская весна», много лет вынашиваемая Кремлем и осуществленная спецслужбами РФ по свержению власти в Одессе и силовому захвату ОГА.
На полях еще не сошел снег, а в Одессе уже стали появляться первые «вестники» «Русской весны».
Дружины витязей «Русского мира» прибывали в марте 2014 года в причерноморский город из Санкт-Петербурга, колыбели российского православного фашизма, в гражданской одежде группами по пять-десять человек на автобусах «НЕОПЛАН».
Также они поодиночке просачивались в Одессу на междугородных маршрутках с запада, из фейкового пророссийского Приднестровья, высаживаясь из автобусов в чистом поле за несколько километров от въезда в город.
Православных ингерманландцев, (читай бандитов и убийц) из Российской Федерации легко было вычислить по разнице в акценте, идиомах и языке. В общении между собой чухонцы использовали российский говор: «чёй-то», «дык», «токмо», а бордюр называли «поребриком».
В обменных пунктах приезжие меняли очень большие суммы российских рублей на украинские гривны.
Питерские неонацисты и криминал из Приднестровья, Гагаузии и Бессарабии облюбовали для жилья центральную площадь Одессы - Куликово поле, где разбили многочисленные палатки, украсив их российскими триколорами и лозунгами с оскорблениями в адрес украинского Правительства.
Строители «светлого российского будущего» и адепты фашистского движения «Русская весна» загадили центральную площадь города продуктами своей жизнедеятельности и, как правило, с утра уже были в нетрезвом состоянии или под воздействием метадона.
«Туристы Путина» с колорадской ленточкой на груди демонстративно ходили по городу с битами, нунчаками, кусками арматуры и цепями, а некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием.
У некоторых «митингующих» на плече почему-то висели противогазы. Кликнуть здесь: http://censor.net.ua/photo_news/277680/odessitomseparatistom_okazalsya_natsist_iz_peterburga_fotoreportaj
Приезжие «пацаны» держали в напряжении всю Одессу. Пересечь Куликово поле мирным одесситам даже в дневное время было опасно для жизни.
Вы можете себе представить, чтобы киевляне жили в палатках на Красной площади в Москве под антиправительственными лозунгами и пугали гостей Белокаменной битами и цепями? А в Одессе это имело место. Местная милиция никак не реагировала на бесчинства бойцов «Русской весны».
По всей вероятности на банковские карточки одесских силовиков регулярно поступали взносы «из-за бугра» через «Банк России» расположенный на улице Дерибасовской, 10. В ту «черную пятницу» одесская милиция под руководством заместителя начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрия Фучеджи «случайно» надела на рукава красные повязки, чтобы их не застрелили калорады, у которых на рукавах были точно такие же повязки.
Однажды на работе бухгалтер попросил отнести отчет в один из кабинетов Дома Профсоюзов. В самом начале аллеи украшенной голубыми елями мне преградил путь здоровенный детина-монголоид с татуировкой: «Не забуду мать родную» и, поигрывая стеком, прошипел:
- Ты, чьих будешь?».
- Я гражданин Украины. Иду в Дом Профсоюзов отнести месячный отчет.
- Предупреждаю, дед, будешь дергаться - «закатаем в асфальт».
По сценарию ФСБ РФ группа «куликовцев» провела пикет у штаба Южного оперативного командования, где разложила на ступенях погребальные венки с траурными лентами. Незваные гости выкриками призывали украинских офицеров саботировать приказы, поступающие из Генерального Штаба и вообще убираться вон из Одессы. Боевики Глазьева тогда не догадывались, что через две недели точно такие венки принесут на их могилы.
«Оплаченцы» Кремля обнаглели до такой степени, что захватили в Одессе трамвай 18-го маршрута. Выгнав из салона всех пассажиров, не имеющих колорадской ленточки на груди и приставив к виску ватмана пистолет Макарова, они потребовали от него ехать весь маршрут до Куликового поля без остановок.
Миролюбивые и толерантные одесситы старались не обращать внимания и не реагировать на их выходки, пока беспокойные гости не начали 2 мая 2014 года стрелять средь бела дня из огнестрельного оружия в футбольных болельщиков на улице Дерибасовской и Греческой площади. И тогда терпение одесситов, как говорят, лопнуло.
Футбольные фанаты обследовали близлежащие к Куликовому полю улицы и переулки и обнаружили много припаркованных микроавтобусов с донецкими номерами и шторками на окнах. Патриоты провели люстрацию «бусиков» и извлекли из салонов и багажников донбасской автотехники гранаты, пистолеты, цинковые коробки с боевыми патронами, «коктейли Молотова», биты, балаклавы, спальные мешки и сухие пайки российского производства.
В Доме Профсоюзов нашли свою преждевременную смерть колорады-сепаратисты, поклонники Путина и российские боевики из различных городов РФ.
Это спецназовец Мефедов Евгений Игоревич, уроженец г. Йошкар-Ола. Второй гражданин РФ - Красильников Андрей Владимирович и гражданин Золоташко Александр Александрович, который привез «Русский мир» в Одессу из Нижнего Новгорода. Их паспорта сейчас находятся в Прокуратуре и являются вещественными доказательствами участия граждан РФ в попытке захватить силовым путем ОГА и провозгласить дважды судимого православного прохиндея, цыгана Валерия Каурова - Президентом «ОНР».
Стюардессы самолетов всегда инструктируют пассажиров перед взлетом, что в случае пожара на борту необходимо лечь на пол и ползком пробираться к выходу.
Но при подготовке в окрестностях озера Селигер пророссийских православных боевиков для будущих штурмов украинских ОГА, московские военные советники забыли проинструктировать террористов, как вести себя в случае пожара в закрытом помещении.
Укрывшись от болельщиков футбола в захваченном Доме Профсоюзов, сторонники «Русского мира» на третьем этаже здания начали разливать бензин по бутылкам для коктейлей Молотова, поджигать их и мирно швырять в толпу людей, собравшихся на Куликовом поле, чтобы защитить Одессу от «Русской весны».
Но что-то пошло не так, и вспыхнул пожар. Досудебное расследование трагедии установило (и это зафиксировано на многих любительских видео, выложенных в Ютубе), что пожар возник внутри здания ДС на третьем этаже, при этом стекла в окнах третьего этажа были целыми.
Вместо того, чтобы спуститься на нижние этажи, где не было очагов возгорания и задымления, экстремисты устремились на четвертый и пятый этажи, где вскоре задохнулись в результате отравления окисью углерода, образовавшейся в процессе пожара. Одесские патологоанатомы в медицинских заключениях отметили, что «телесных повреждений и огнестрельных ранений у покойников не имеется». Никто из одесситов также не «ел трупы погибших», как заявили об этом лживые телеведущие российских средств массовой дезинформации.
Полковник ГРУ РФ Игаль Гиркинд, спрятавшись за «Памятник борцам революции», возле конечной остановки трамвая 18-го маршрута, наблюдал за развивающимися событиями издалека и к заходу солнца понял, что операция «ОНР» - провалилась. Вечерним экспрессом «Одесса-Симферополь» охранник «даров волхвов» в купейном вагоне покинул город.
Православный «Русский мир» в ту «черную пятницу», под прикрытием милиционера Фучаджи, убил из огнестрельного оружия шесть одесситов и ранил более сотни футбольных болельщиков, из них 27 человек - в тяжелом состоянии с «огнестрелами» были доставлены каретами «Скорой помощи» в ургентные отделения городской больницы № 11 на улице Воробьева и в Еврейскую больницу на улице Мясоедовской.
Организовал и проплатил гибель пророссийских сепаратистов в Одессе православный советник российского президента Сергей Глазьев, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Ниже помещен фрагмент телефонного разговора Глазьева с одесским сепаратистом, зафиксированный спецслужбами Украины:
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
В свете выше сказанного недавнее заявление ми
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То чи слід вважати неспроможність прокуратури довести у суді звинувачення проти російських виколупків в Одесі політикою української держави?(с)
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