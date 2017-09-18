 Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, из ювелирного магазина в помещении супермаркета на пр. Богоявленском были похищены золотые украшения. Четверо злоумышленников в масках, разбив две стеклянные двери, проникли в помещение около 2:00 и похитили три сейфа с ювелирными изделиями. Двое охранников супермаркета заметили кражу только в 5:00 и сообщили в полицию.
В ходе следствия было установлено, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в помещение. По предварительным данным, похищено 5 килограммов золотых изделий на сумму более 3 миллионов гривен.
Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража, совмещенная с проникновением в помещение). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.
(Фото полиции Николаевской области)
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Нихера себе! Я не в курсе, ребят!
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может их еще и изнасиловали пусть к проктологу сходят заоно уже и к отоларингологу уши проверят...
а потом на узи, посотмреть что там может моцк выпарило....
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вообще-то мне трудно представить себе идиота.бросившего 5 кг рыжья без сигналки..
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и кстати, резонанса из Николаева гораздо меньше чем из Киева. Если Николаев - вход в ад, то кие - преисподняя?
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в Николаеве проживает около 500 тысяч
ты так легко цифрами оперируешь (и датами тоже) может приведешь статистику упоминания трэша из Николаева и других городов Украины?
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Так вопрос про статистику остается? у тебя есть конкретные цифры размещения "плохих" новостей из Киева и Николаева?
кстати - мой город тоже в два раза меньше чем Николаев и новостей из него на цензоре - одна-две в месяц
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я прямо сейчас проверил по цензору (достаточно "новостной" сайт?)
так вот
август - 12 новостей
июль - 9 новостей
сентябрь - 7 новостей
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https://news.pn/ru/criminal/188130
для неместных. "перегон" это улица из города в отдельный спальный (ну почти спальный) район "Корабельный". вдоль "перегона" с одной стороны стоят несколько больших гипермаркетов а с другой - заправки брендовые и "царское село" (особняки времен конца 90-х)
мне только непонятно две вещи
1. почему стеклянные двери на ночь не закрываются жалюзями
2. кто додумался держать столько золото в сейфах ювелирной лавки?
как то попахивает получением страховки от псевдоограбления
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Эпицентр до 22:00. В "Мой дом" ни разу небыл. Но тоже не круглые сутки. "Эпицентр" хоть и выносит часть товаров на цлицу но весь он (товар) находится за сеткой а ворота таки на ночь закрываются (сужу по полтавскому эпику)
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Троих я точно знаю в лицо , и где искать тоже, эти "гангстеры" уже и сэлфи успели сделать :
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5 килов огого))) кто ж эт золото при Хунте покапает? а, наверное на соль меняют))
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