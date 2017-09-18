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 Происшествия
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Все про:золото (160) Николаев (1339) ограбление (1258) Нацполиция (8755)

 Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали. ФОТО

В Николаеве ограблен ювелирный магазин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, из ювелирного магазина в помещении супермаркета на пр. Богоявленском были похищены золотые украшения. Четверо злоумышленников в масках, разбив две стеклянные двери, проникли в помещение около 2:00 и похитили три сейфа с ювелирными изделиями. Двое охранников супермаркета заметили кражу только в 5:00 и сообщили в полицию.

В ходе следствия было установлено, что помещение не оснащено системой сигнализации, а охранники заснули и не слышали, когда воры проникли в помещение. По предварительным данным, похищено 5 килограммов золотых изделий на сумму более 3 миллионов гривен.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража, совмещенная с проникновением в помещение). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

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Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали 01Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали 02Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали 03Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали 04Из ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали 05

(Фото полиции Николаевской области)

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Будет теперь чем Гройсману за коммуналку заплатить.
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Это эта смена охранников "спала". Другая мыла шоп
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нехерово спали
может их еще и изнасиловали пусть к проктологу сходят заоно уже и к отоларингологу уши проверят...
а потом на узи, посотмреть что там может моцк выпарило....
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Хорошая профессия "охранник".Деньги платят,спать дают,что б еще не эти налетчики...
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Надо же было столько выпить, чтобы не слышать воров
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среди охраны поискать кентов судимых нариков и прочую отморозь можно по горячим следам раскрыть
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если у хозяина страховка на товар - тоже можно копнуть..
вообще-то мне трудно представить себе идиота.бросившего 5 кг рыжья без сигналки..
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Назовите дату за последние года 2, когда не сообщалось бы о каком-то негативном происшествии в Николаеве (или области) на сайте всеукраинских новостей? Как там люди живут? Может, Николаев - это вход в Ад?
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ну хватит нагнетать. нормально люди живут. нормальный город.
и кстати, резонанса из Николаева гораздо меньше чем из Киева. Если Николаев - вход в ад, то кие - преисподняя?
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Так подожди, Киев столица + Николаев где-то в 8 раз меньше Киева. Например Луцк в 2 раза меньше Николаев, но негативных новостей оттуда меньше раз в 20.
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ну не в 8 (если по жителям)
в Николаеве проживает около 500 тысяч

ты так легко цифрами оперируешь (и датами тоже) может приведешь статистику упоминания трэша из Николаева и других городов Украины?
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Ну как не в 8? Где-то 0,5 млн.в Николаеве и 4 млн. в Киеве.
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ну мне лень гуглить численность жителей Киева. ну в восемь так в восемь.
Так вопрос про статистику остается? у тебя есть конкретные цифры размещения "плохих" новостей из Киева и Николаева?

кстати - мой город тоже в два раза меньше чем Николаев и новостей из него на цензоре - одна-две в месяц
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Ну так о чем спор? Зайди на любой новостийный сайт, в поиске задай "Николаев" - и за месяц тебе выдаст не менее 30 плохих новостей про Николаев.
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а если задать киев? сколько будет?

я прямо сейчас проверил по цензору (достаточно "новостной" сайт?)
так вот
август - 12 новостей
июль - 9 новостей
сентябрь - 7 новостей
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Теперь могут петь: "Владимирский централ, ветер северный..."
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Магазин разбит все разворочено, это же сколько шуму было, они спали?? Если ты вор и понимашь что там охрана зачем тебе все крушить, ломать, бить стёкла? ты б по тихому, акуратно действовал. Бред какой то. По ходу сами охраники и бомбанули и побили стёкла имитировать ограбление.
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В Николаеве из ювелирного магазина в супермаркете «Таврия» на «перегоне» украли три сейфа - всего в них было пять килограммов золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен.

https://news.pn/ru/criminal/188130

для неместных. "перегон" это улица из города в отдельный спальный (ну почти спальный) район "Корабельный". вдоль "перегона" с одной стороны стоят несколько больших гипермаркетов а с другой - заправки брендовые и "царское село" (особняки времен конца 90-х)

мне только непонятно две вещи

1. почему стеклянные двери на ночь не закрываются жалюзями
2. кто додумался держать столько золото в сейфах ювелирной лавки?

как то попахивает получением страховки от псевдоограбления
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Там ночью Лас-Вегас, чуть далее тоже большой торговый центр Мой дом. Рядом блин Эпицентр с товаром на выносе, кирпичи, мин.вата и прочая требухня, они его никогда не заносили.
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Лас-Вегас потому что освещен? ну так если не работает - почему не закрыть двери жалюзями?
Эпицентр до 22:00. В "Мой дом" ни разу небыл. Но тоже не круглые сутки. "Эпицентр" хоть и выносит часть товаров на цлицу но весь он (товар) находится за сеткой а ворота таки на ночь закрываются (сужу по полтавскому эпику)
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Четверо злоумышленников в масках, разбив две стеклянные двери, проникли в помещение около 2:00 и похитили три сейфа с ювелирными изделиями.

Троих я точно знаю в лицо , и где искать тоже, эти "гангстеры" уже и сэлфи успели сделать :
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А ведь не зря умные люди говорят, что жадный платит дважды. Теперь морока и с отсутствием сигнализации, её надо будет установить, и потеря товара будет волокитным мероприятием со страховиками. Резюме: здоровый сон- это не всегда хорошо для бизнеса.
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Это похоже мегамаркет "Таврия В" площадь свыше 2000 кв.м, сразу же по соседству "Эпицентр". На два таких объекта охраны должно быть немеряно, все спали?
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охранники должны организовать платные курсы "Вокруг бьют стекла, а ты спишь".
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27 мая 2017 в Берлине из музея Боде украли золотую монету весом 100 кг, пробы 999. Таких монет всего 3 в мире.
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Та повна туфта це, а не пограбування... Як кажуть французи "Шерше ля фам"..😕😕😕
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а якже "зубожіння населення"))?
5 килов огого))) кто ж эт золото при Хунте покапает? а, наверное на соль меняют))
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а что это за подгулявшее золото, по 600 грн/грамм? фигня какая-то, в ломе золото стоит больше 600 грн/грамм
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Нехило так постали. Небось фуриков 5 рыло выжрали в люлю.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИз ювелирного магазина в Николаеве украли 5 кг золота на 3 млн грн: охранники спали. ФОТО
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