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 Политика Украины
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Все про:диаспора (245) Порошенко (13825) США (13424)

 Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в США провел встречу с с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В сообщении отмечается: "Рад встретиться с представители украинской общины и крымскотатарских организаций США"

На встрече президент отметил: "Мы создали мощную мировую коалицию в поддержку Украины. Роль украинских громад за рубежом в этом - очень большая".

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Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры 01

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наш президент - це яскравий приклад того, як слова розходяться з ділами... «Остерегайтесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьем обличье, а на самом деле они - свирепые волки. 16 Вы узнаете их по плодам их дел: ведь с тернистых кустов не собирают винограда и с сорняков колючих не собирают фиг. 17 Точно так же всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. 18 Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды. 19 Всякое дерево, которое не приносит хороших плодов, будет срублено и брошено в огонь; 20 и потому вы распознаете этих людей по плодам их трудов»
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а той припиздок футболці з надписом расэя за кадром зостався
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО
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