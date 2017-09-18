 Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в США провел встречу с с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.
В сообщении отмечается: "Рад встретиться с представители украинской общины и крымскотатарских организаций США"
На встрече президент отметил: "Мы создали мощную мировую коалицию в поддержку Украины. Роль украинских громад за рубежом в этом - очень большая". Также читайте: Порошенко прибыл в США на Генассамблею ООН
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