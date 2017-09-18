 Порошенко в США провел встречу с представителями украинской и крымскотатарской диаспоры. ФОТО





В сообщении отмечается: " Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в твиттере Порошенко. В сообщении отмечается: "

Рад встретиться с представители украинской общины и крымскотатарских организаций США"





На встрече президент отметил: "Мы создали мощную мировую коалицию в поддержку Украины. Роль украинских громад за рубежом в этом - очень большая".

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