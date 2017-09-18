 На взятке 10 тысяч в Тернопольской области задержан председатель сельсовета, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители установили, что неправомерную выгоду председатель сельского совета требовал от жителя села. 10000 гривен должен был перечислить гражданин на банковский счет, чтобы получить разрешение на размещение малой архитектурной формы (киоска).

В рамках уголовного производства, оперативники управления защиты экономики в Тернопольской области Нацполиции задокументировали факт вымогательства и получения на счет указанной суммы средств.

Сегодня, 18 сентября, после зачисления средств на личный счет председателя сельского совета правоохранители задержали ее в служебном кабинете.

Уголовное производство открыто прокуратурой Тернопольской области по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.