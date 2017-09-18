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 На взятке 10 тысяч в Тернопольской области задержан председатель сельсовета, - Нацполиция. ФОТО

Задержали чиновницу оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи прокуратуры области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что неправомерную выгоду председатель сельского совета требовал от жителя села. 10000 гривен должен был перечислить гражданин на банковский счет, чтобы получить разрешение на размещение малой архитектурной формы (киоска).

В рамках уголовного производства, оперативники управления защиты экономики в Тернопольской области Нацполиции задокументировали факт вымогательства и получения на счет указанной суммы средств.

Сегодня, 18 сентября, после зачисления средств на личный счет председателя сельского совета правоохранители задержали ее в служебном кабинете.

Уголовное производство открыто прокуратурой Тернопольской области по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании злоумышленницы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Тернополе на взятке в 200 долларов задержали оперативника Управления защиты экономики", - Нацполиция

На взятке 10 тысяч в Тернопольской области задержан председатель сельсовета, - Нацполиция 01

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це пиль....хочу щоб затримали мінімум гройсмана.
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