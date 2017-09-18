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 Общество
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Все про:боеприпасы (1284) граница (3266) Закарпатье (1499)

 Гражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области изъята партия боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Тиса" при досмотре микроавтобуса Mercedes-Benz, который прибыл на въезд в Украину, правоохранители обнаружили большое количество компонентов боеприпасов. В картонной коробке гражданин Украины перевозил около 3 тыс. капсюлей и 700 пуль калибра 9 мм и 7,62 мм.

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Гражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль 01Гражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль 02Гражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль 03Гражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль 04

(Фото Госпогранслужбы)
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Пули и капсюли находятся в свободной продаже и не попадают под категорию "оружие и боеприпасы".
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Есть на примете похожий случай, административка если не за декларировал. ни капсуля ни пули не будут боеприпасами по экспертизе, двойного назначения и тд. все охотничье имеет свободное обращение под статью о контрабанде не подпадает.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль. ФОТОрепортаж
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