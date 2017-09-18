 Гражданин Украины пытался ввезти в страну 3 тыс. капсюлей и 700 пуль. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, в пункте пропуска "Тиса" при досмотре микроавтобуса Mercedes-Benz, который прибыл на въезд в Украину, правоохранители обнаружили большое количество компонентов боеприпасов. В картонной коробке гражданин Украины перевозил около 3 тыс. капсюлей и 700 пуль калибра 9 мм и 7,62 мм.
(Фото Госпогранслужбы)
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