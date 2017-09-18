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 Правоохранители вывезли фигурантов дела "2 мая в Одессе" из здания Ильичевского горсуда, минуя баррикады активистов. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов смогли вывезти освобожденных судом фигурантов дела 2 мая 2014 года в Одессе, их родственников и адвокатов, которые после оглашения оправдательного приговора оставались в здании Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", они не могли покинуть здание суда, так как снаружи их ожидали несколько десятков проукраинских активистов, несогласных с оправдательным решением суда, передает Цензор.НЕТ.

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Сотрудники Национальной гвардии Украины вместе с полицией вывели фигурантов дела, их родственников и адвокатов через один из боковых входов в здание суда.

Их увезли на "КРАЗе" Нацгвардии, в то время как проукраинские активисты были заняты защитой от правоохранителей ранее построенных ими баррикад на подъездах к зданию Ильичевского городского суда.

Сейчас активисты группами разъезжаются из Черноморска, ситуация стабилизировалась.

Правоохранители вывезли фигурантов дела 2 мая в Одессе из здания Ильичевского горсуда, минуя баррикады активистов 01

Правоохранители вывезли фигурантов дела 2 мая в Одессе из здания Ильичевского горсуда, минуя баррикады активистов 02

Фото "Думская"

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Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.

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Liza Bogutskaya поделилась прямым эфиром Сергій Стерненко.
20 мин ·

Это все, что нужно знать о Порошенко, Труханове и их пророссийских действиях.
Сегодня в Одессе суд оправдал всех сепаратистов, которые в мае 14 года действовали в интересах российских спецслужб с целью создания Одесской народной республики.
Кто еще не понял, что порошенко- путинский холуй?
Посмотрите на эту "добре озбоєну, одягнену и нагодовану армію"!
..........................................................
Теперь об очень важном. В США Пороха ждут очень неприятные вещи. Там ему предъявят весь компромат его связи с путиным, договоров, обязательств и т.д.
Пороху будет дана возможность тихо съехать с президентского насиженного места.
Но я думаю, что по приезду из США Порох окончательно снимет маску. Думаю, что он еще начнет нас всех убеждать в необходимости вступления в таможенный союз.
Выбора у него нет.
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Суд не счел нужным сослаться в приговоре на показания свидетелей, которые подтверждали вину обвиняемых. И заявление суда что большинство доказательств добыты с нарушением процессуальных норм не соотвествуют действительности. Очень предвзятый оправдательный приговор. Такое впечатление что суд выполнял чей-то заказ.
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ВАНГУЮ: гражданин россии в ближайшее время окажется в россии...
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Поки в Україні виправдовують сепаратистів, брехливий клоун поїхав на гастролі у США.
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Жити по Новому,та наказував всіх українців петя.
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В то время как суды россии хватают украинцев, в том числе крымцев, то суд Одессы отпускает кацапских убийц.
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город можно исключить с предложения ,это по всей стране.
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Ну да, вся страна избрала Труханова. Думаю там есть его работа, а во Львове так же было?
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наверное есть,и кидалова есть,только что это меняет в целом?
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В целом по факту отличился Одесский суд, а об остальных тоже будем говорить, если будут факты.
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Так же вонючий МУСОР-гастарбайтер Сабаков, дал уйти за бугор позорному МУСОРУ фучиджи, мусарва которого стреляла из калашей по про украинскому населению, благодаря которым Одесса не превратилась в Лугамбабвэ!
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У мусорья сегодня праздник,старый режим вернулся во всей красе.Осталось продавить призумцию права мусоров и заживем.
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Как патриотов садить, так у судов хватает даказательств. А как сепаров и коррупционеров, то с точностью до наоборот.
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Это политика Порошенко , он с 2014 года все делает для того что бы сепары не понесли наказания. Он кацапская проститутка.
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Только Барыга покидает Украину - как тут же в Одессе шухер произошел и не известно чем он закончиться, да и на фронте кацапы какую-то не здоровую движуху затеяли .....Весело...
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Ось так усе в нашій державі: пишуть..."Их увезли на КРАЗе Нацгвардии....", а на фотографії - ЗІЛ 131. Ну немає бажання називати речі своїми іменами - загарбання-анексія, війна-АТО, колаборанти-апалчєнци. Воно ніби-то схоже, як КРАЗ і ЗІЛ, але не те. Ось так і живемо.
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Неужели кто-то поверит, что судьей в Одессе и области может быть человек неподконтрольный господину Кивалову?
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вішти треба а не судити.
і все буде справедливо.
до цього ведуть нас!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители вывезли фигурантов дела "2 мая в Одессе" из здания Ильичевского горсуда, минуя баррикады активистов. ФОТО
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