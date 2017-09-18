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 "Дело 2 мая в Одессе": под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две потасовки одна за другой возникли между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов под знанием Ильичевского городского суда (Черноморск, Одесская обл.), который ранее признал невиновными фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление. Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Так же в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.



Дело 2 мая в Одессе: под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями 01

Дело 2 мая в Одессе: под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями 02

Дело 2 мая в Одессе: под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями 03

После этого активисты перегруппировались для очередной атаки и начали ломать брусчатку. Вместе с тем, правоохранители начали продвигаться в сторону поспешно собранной из подручных средств активистами баррикады с целью демонтировать ее и дать возможность покинуть территорию суда ранее оправданных судьями фигурантам дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).

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Активисты пытаются защитить баррикады, в том числе применяя против правоохранителей огнетушители, слезоточивый газ. То и дело между сторонами происходят стычки и потасовки, но численный перевес стражей порядка и обмундирование пока что позволяют им исполнять задуманное.

Дело 2 мая в Одессе: под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями 04

Дело 2 мая в Одессе: под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями 05

Дело 2 мая в Одессе: под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями 06

Фото "Думская"

В настоящее время правоохранители силу против активистов не применяли. О пострадавших в ходе стычек информации пока тоже не поступало.

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Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).

Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Менты, по указанию этой падали охотятся за Саакашвили, сажают патриотов и защищают сепаров. Порошенко - гарант коррупции и оккупации, строит "русский мир" в Украине и уничтожает её.
"Дело 2 мая в Одессе": под знанием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями - Цензор.НЕТ 8755
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Аваков и вся его ментура открыто стали на сторону сепаров и террористов. Аваков - сепар и ватник.
"Дело 2 мая в Одессе": под знанием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями - Цензор.НЕТ 6796
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головний ватник, сепаратист та терорист це президент порошенко, все робиться або за його вказівкою, або з його мовчазної згоди.
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Я не такий кровожерливий, у мене немає бажання вішати та вбивати представників злочинної влади, нехай сидять за гратами з повною конфіскацією награбованого майна. Може якби мого близького родича ця влада вбила, то я би переглянув свої погляди, але це була би уже кровна помста, а не правосуддя.
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Это репетиция суда по убийцам на майдане, хотя по факту там и судить некого, 90% фигурантов сбежали в рашку.
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Буду краток - Вот и пришел 314здец, или им , или Нам..
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Суд не счел нужным сослаться в приговоре на показания свидетелей, которые подтверждали вину обвиняемых. И заявление что большинство доказательств добыты с нарушением процессуальных норм не соотвествуют действительности. Очень предвзятый оправдательный приговор.
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а где в теме все шыкаладные прихвостни? почему нету блеяния о том что шыкаладный цех непричем. это решение нового реформированного соево пальмового судилища?
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Залишилося засудити тих, хто відстояв одесу..... А з часом - нагородити гіркіна.....
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Кацапским судьям начистить жало. Этих двух утырков (которых кацапский суд признал невиновными) судить в Печерском суде за сепарство.
На визгы кремлевских пропагандонов насрать.
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Маю зараз одне питання- хто керував слідством?
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Не шукай кішку там де її нема,хто призначав трьох генпрокурорів там і відповідь
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Ось такі справи у правовій(хотілося б вірити) країні - 48 чоловік загинуло - а винуватих немає. Небажання реформувати, а ще краще - замінити ВСІХ суддів призвело до того, що держава живе своїм життям і проблемами, а судді - своїм. Котрий раз переконуюсь, що інстинкт самозбереження нинішньої влади заміщений почуттям вседозволеності. І що, знову будемо робити вигляд, що у нас все добре? І хто тут ситуацію розхитує? Не сама влада? А запасу міцності в неї не так і багато. Тут у владі потрібні не "месі" і "філософи", а "реаніматори" і "пожежники". Люди, які діють на випередження, а не статисти від історичної реальності.
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А ведь суд Линча - над укр. судьями - все ближе!!! И не все успеют в Ростов...Доведут народ до греха! Хотя, как на меня - может, то и не грех вовсе?
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за 3.5 года все вернулось на круги своя.
де жа вю.
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Короче. Я не выдержал. Единоразово. Вот вам, ловите. Это не я сказал. Это сказал Билецкий, вчера. Шо, мля, он тоже порохобот??? Или хто он, по вашему?!

- Что можете сказать о ситуации с Саакашвилли? На чьей вы стороне в этом моменте?

- Меня ужасно смущает быть на чьей то стороне, но ... давайте так отшутимся. Конечно, я считаю, что Порошенко полностью незаконно лишил Саакашвилли гражданства. Проблема только в том, что также абсолютно незаконно Порошенко ему его и дал. Поэтому можно сказать одно - во всем виноват Порошенко (смеется). Сначала привез, а теперь, по большому счету, отправляет. Мне кажется что у страны действительно огромное количество более серьезных задач, чем смотреть этот дешевый водевиль… Так.. что я бы рекомендовал всем просто забить на этот водевиль и заниматься более серьезными делами. (с)
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Однотуровых с перемогою))))Пока банду барыги и его лично не разорвут на майдане,это позорище никогда не закончится.Судей так называемых,всех без исключения в топку.Они слово суд с дерьмом смешали.
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А власть не оставляет мирніх путей решений вопроса и ведет к силовім противостоянию но если раньше жгли покрішки то сейчас єто может віразиться в кровопролитие с большой кровью и покрішками тут уже не обойдется заговорят стволі и они уверені что задавят все силой зря что ли так єкепировали нац гвардию разніе корді держи морді и остальніе силовіе структурі где 50 % єто бівшая беркутня и прекрашено перелюстрованніе властью ушлепки власть опять держится только на штиках демократия как дім революуциї гідності рассеялась а за дімом те же морді с шакальнім оскалом и ненавистью до усього українського тіж ватніки та теж злочинно олігархічнедержавне угрупування яке на крові народу по тілах трупів зійшло на правління та продовжує знищувати народ геноцид тарифами
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Порошенко розвалюе Україну! Він сам в цьому зізнався!!!
(Відсутність реформ призведе до розпаду України! Порошенко!)
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Всех оправданных участников процесса вывели из здания - вместе с женами и адвокатами их вывезли в автозаке. Активисты отступают.
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Какой кошмар в судах, уже никто и никого не боится, полиция исправно колотит патриотов, что дальше...
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Сам не хочу!!!, понимая все риски!!! Но народ прямо как подводят к этому... - правильно тут выше написали!
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Менты, конечно, будут поддерживать гнобителей, а вот армия разрознена, добробаты оттеснены и почти нет необходимого.
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Вот я и говорю - желательно без этого, но как? "Запад нам поможет"? - я особо не верю, хотя наша коррупция достала уже и их.
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Эх, жаль, Адольф Элоизович Гитлер со товарищи не дожил до Черноморского суда.
Оправдали бы....
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Ну все правильно, тільки що писав коментар, про виправдання цих юебк.в і що завтра візьмуться за майданівців, ні помилився взялись вже сьогодні. Не розумію, влада семимильними кроками риє собі могилу.
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сейчас оправдают тех харьковских титушек,которые взорвали мину возле дворца спорта и тогда погибли несколько человек
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Дело 2 мая в Одессе": под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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