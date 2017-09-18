 "Дело 2 мая в Одессе": под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление. Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Так же в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.
Активисты пытаются защитить баррикады, в том числе применяя против правоохранителей огнетушители, слезоточивый газ. То и дело между сторонами происходят стычки и потасовки, но численный перевес стражей порядка и обмундирование пока что позволяют им исполнять задуманное.
Фото "Думская"
Ранее в этот день Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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На визгы кремлевских пропагандонов насрать.
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де жа вю.
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- Что можете сказать о ситуации с Саакашвилли? На чьей вы стороне в этом моменте?
- Меня ужасно смущает быть на чьей то стороне, но ... давайте так отшутимся. Конечно, я считаю, что Порошенко полностью незаконно лишил Саакашвилли гражданства. Проблема только в том, что также абсолютно незаконно Порошенко ему его и дал. Поэтому можно сказать одно - во всем виноват Порошенко (смеется). Сначала привез, а теперь, по большому счету, отправляет. Мне кажется что у страны действительно огромное количество более серьезных задач, чем смотреть этот дешевый водевиль… Так.. что я бы рекомендовал всем просто забить на этот водевиль и заниматься более серьезными делами. (с)
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(Відсутність реформ призведе до розпаду України! Порошенко!)
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Оправдали бы....
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и 1 сентября в Москве
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