 "Дело 2 мая в Одессе": под зданием Ильичевского горсуда возникли потасовки между активистами и правоохранителями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина Активисты бросали в правоохранителей бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление. Со своей стороны правоохранители массово применили слезоточивый газ и не дали активистам прорваться. Так же в рядах правоохранителей взорвался взрывпакет.





После этого активисты перегруппировались для очередной атаки и начали ломать брусчатку. Вместе с тем, правоохранители начали продвигаться в сторону поспешно собранной из подручных средств активистами баррикады с целью демонтировать ее и дать возможность покинуть территорию суда ранее оправданных судьями фигурантам дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади).Активисты пытаются защитить баррикады, в том числе применяя против правоохранителей огнетушители, слезоточивый газ. То и дело между сторонами происходят стычки и потасовки, но численный перевес стражей порядка и обмундирование пока что позволяют им исполнять задуманное.

Фото "Думская"



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