 Под здание суда, где слушается дело о трагедии 2 мая, прибыл российский консул Страхов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке.
Стерненко отметил: "Приперся российский консул. Страхов Александр Николаевич. Его помощник был вооружен. Полиция их эвакуировала и они убежали".
В свою очередь, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", конфликт произошел, предположительно, между консулом РФ и его охранником, который также имел при себе удостоверение дипломата, с одной стороны, и группой собравшихся у суда активистов с другой.
С чего началась конфликтная ситуация, пока остается неизвестно, однако в какой-то момент у активистов возникло подозрение, что у сотрудника охраны российского дипломата при себе имеется оружие. В ходе диалога они убедили охранника продемонстрировать содержимое своих карманов. Мужчина-охранник продемонстрировал отсутствие у него оружия, после чего дипломатам и сопровождающим их дали уехать.
В это же время, обеспечивающие правопорядок у здания суда правоохранители окружили дипломатов и провели их к автомобилям, нивелировав возможность дальнейшего развития конфликтной ситуации.
Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.
Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.
Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.
Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.
Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.
Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.
Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.
Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Полицейским, предотвратившим провокацию с особо тяжкими последствиями - спасибо.
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Порошенко уже опустился до уровня раба пуйла. Хозяин Порошенко пуйло прислал своего консула в суд и приказал отпустить рашистов, убивавших украинцев в Одессе...
В этом случае, Порошенко даже не пикнул против своего хозяина пуйла. А типа притворился шлангом, что не при делах и смылся за границу.
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убежали....)
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А почему он такой смелый?????патамушта у них с кублом потаенные договорняки и мы еще очень много .....не знаем.
Торгорля с рф возросла на 25%.
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