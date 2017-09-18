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 Под здание суда, где слушается дело о трагедии 2 мая, прибыл российский консул Страхов. ФОТО

Один из лидеров "правого сектора" Одессы Сергей Стерненко обнародовал информацию о том, что в Черноморск, на суд по делу "2 мая" прибыл российский консул в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке.

Стерненко отметил: "Приперся российский консул. Страхов Александр Николаевич. Его помощник был вооружен. Полиция их эвакуировала и они убежали".


Под здание суда, где слушается дело о трагедии 2 мая, прибыл российский консул Страхов 01

В свою очередь, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", конфликт произошел, предположительно, между консулом РФ и его охранником, который также имел при себе удостоверение дипломата, с одной стороны, и группой собравшихся у суда активистов с другой.

С чего началась конфликтная ситуация, пока остается неизвестно, однако в какой-то момент у активистов возникло подозрение, что у сотрудника охраны российского дипломата при себе имеется оружие. В ходе диалога они убедили охранника продемонстрировать содержимое своих карманов. Мужчина-охранник продемонстрировал отсутствие у него оружия, после чего дипломатам и сопровождающим их дали уехать.

В это же время, обеспечивающие правопорядок у здания суда правоохранители окружили дипломатов и провели их к автомобилям, нивелировав возможность дальнейшего развития конфликтной ситуации.

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Напомним, что ранее прокурор Ирина Куприна потребовала назначить 12-ти находящимся в настоящее время не под стражей обвиняемым 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет. Для четверых из пяти находящихся под стражей обвиняемых, в т.ч. для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова - 12 лет и 15 лет для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков.

Обвиняемый Александр Суханов, которому вменялась также ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), признан невиновным по этой статье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "2 мая. Без мифов": расследование журналистов трагедии в Одессе. ВИДЕО

Кроме того, суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено не качественно, и указал на целый ряд недостатков и пробелов в проведенных следственных действиях. Например, во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади.

Суд также посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с этим суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более, в их организации.

Кроме того, суд исключил из списка доказательств по делу ряд улик в связи с тем, что они были добыты с нарушением норм УПК.

Не удовлетворили суд и фото-, видеоматериалы, которые передала сторона обвинения. По мнению суда, прокуратура не смогла каким-либо образом подтвердить, что на фото и видео изображены обвиняемые. А последние не подтвердили, что это они на фото и видео.

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Недоказанными голословными суд признал утверждения стороны обвинения о том, что к организации событий 2 мая 2014 года в Одессе причастны должностные лица и первые лица государства времен президентства Виктора Януковича. Одновременно, суд считает, что следствие необоснованно упустило из внимания действия действовавших после Майдана органов власти, в том числе Андрея Парубия и экс-главы Одесской ОГА Владимира Немировского.

Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.




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Дело не в охраннике, а в том, что и приговор по "делу 2 мая" огласили, и консул под здание суда прибыл с одним охранником во время проведения военных учений Россией.

Полицейским, предотвратившим провокацию с особо тяжкими последствиями - спасибо.
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ПЭСКОВ ВЫПОЛЗАЕТ В КРЕМПУЛЬКЕ И РЫГАЕТ ..ПРАШКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТОРОНОЙ В КОНФЛИКТЕ И ПОЧЕМУ ТАМ НАШ КОНСУЛ ЗАБЛУКАЛ Я НЕ МОГУ СКАЗАТЬ...
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шёл четвертый год войны..кацапский консул..!
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Осміліли...вилазять на світ Божий! "Всё тайное становится явным"!
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а вылазит потому что шыкаладный цех русне братьянавек и адиннарот.
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Самое интересное, что уже пуйло в открытую через своего консула руководит судом, кого отпускать, итд...
Порошенко уже опустился до уровня раба пуйла. Хозяин Порошенко пуйло прислал своего консула в суд и приказал отпустить рашистов, убивавших украинцев в Одессе...
В этом случае, Порошенко даже не пикнул против своего хозяина пуйла. А типа притворился шлангом, что не при делах и смылся за границу.
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мусора охороняють кацапів, від громадян України. порошенко та аваков своїх кремлівських кураторів в образу не дадуть.
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кацапский консул,это сюр,по ходу в Украине они ничего не боятся...одесситы где вы???ау!!!! Чем вы лучше жрущих с лопат кацапов???
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Охереть власть просто оху...ла от безнаказаности и рос пидорі так себя бодро чувствуют себя
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А до чого тут мокшанський консул? Іхтамнебьіло.
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климкинду не пора о паритете дипломатов и представительств мокшании и Украины задуматься?
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Всем все по барабану и свинособаки спокойно топчут украинскую землю... Это какое-то зазеркалье блять...
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Michael Shtekel‏ @mishajedi 56 мин.56 минут назадЕщеСергій Стерненко та інші активісти прогнали з під будівлі російського консула з охоронцем. Можливо в них була зброя. Відео пізнішеПод здание суда, где слушается дело о трагедии 2 мая, прибыл российский консул Страхов - Цензор.НЕТ 5698
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Кроме Одессы консульства рашки ещё работают во Львове и в Харькове и посольство рашки в Киеве. Вообще любая страна разорвала бы дипотношение когда захватили Крым, а тут даже визы не хватает духу ввести.
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ну видимо страхов страх потерял и берега попутал)))
А почему он такой смелый?????патамушта у них с кублом потаенные договорняки и мы еще очень много .....не знаем.
Торгорля с рф возросла на 25%.
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Ахренеть...... Кацапский консул... И у нас 4 год убивают лучших из лучших... Это уже даже не цирк. Это говень говенная.
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Консул не доверяет никому, поэтому решил лично занести судье чемоданчик - заработал.
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Пришел лично убедится: не зря ли кучу взяток раздал следователям, прокурорам и судьям?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод здание суда, где слушается дело о трагедии 2 мая, прибыл российский консул Страхов. ФОТО
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