 На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.
В полицию заявили о повреждении своих транспортных средств 11 автовладельцев.
"Правоохранители установили, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества. На месте работники полиции тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия", - сказано в сообщении.
По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
"Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Назначены экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения", - сообщили в полиции.
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Заранее спасибо!
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Источник: https://censor.net.ua/p455818
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З,Ы. Сраного запорожца у меня нет, я властелин колец.
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