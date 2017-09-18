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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция. ФОТОрепортаж

В Дарницком районе столицы неизвестные повредили 11 автомобилей, разлив на них химическое вещество.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

В полицию заявили о повреждении своих транспортных средств 11 автовладельцев.

"Правоохранители установили, что все иномарки имеют повреждения лакокрасочного покрытия от воздействия неизвестного химического вещества. На месте работники полиции тщательно обследовали территорию и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия", - сказано в сообщении.

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По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

"Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Назначены экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения", - сообщили в полиции.


На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция 01

На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция 02

На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция 03

На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция 04

На Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция 05
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Наверное платная стоянка где-то по-соседству намекает: "Идите-же к нам..."
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Похоже местная баба Ганя борется с нелегальной парковкой
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у моей дочери во дворе тоже скоро лить начнут кислоту на машины, ставят на площадке детской и на газоны.
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В таком случае не возражаю. Прежде чем приобрести машину подумай о парковке. Водитель с 26-ти летним стажем....
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Все верно. За неправильную парковку - лить кислоту. Собака без намордника - усыпить. Ребенок сцыт под дерево (на газоне) - тоже облить его кислотой. Переходишь дорогу в неположенном месте - сбивать машиной. Я правильно Вас понял?
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всё, шо Вы перечислили можно просто делать по правилам. собаку в намордник, авто на парковку, дорогу переходить в положенном месте либо в отсутствии автомобилей. почему я должен из своего кармана оплачивать тротуарную плитку, газон, песок, которую укатывают своими говновозами жители дома и их гости?
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Просто так ничего не происходит... В чем причина? Кому это надо?
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Это называется автосмывка !! Смывка старой краски, а не неизвестное вещество !
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Можете посоветовать какую-то не сильно ядреную смывку? Задача: снять верхний слой довольно говеной краски и при этом не повредить нижний слой качественной краски.
Заранее спасибо!
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По факту инцидента открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".- все, конец дела)))))

Источник: https://censor.net.ua/p455818
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Почему-то ни одной фотки общего вида. Вернее только одна, но и на ней видно что авто справа стоит на газоне. Значит по делом.
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Таким сцыкотным гнидам желательно сразу руку или ногу рубить! Сразу прекратиться обливание....
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или парковаться по человечески, в противном случае ноги рубить, потому что ни машина ни газоны, в самом деле не виноваты
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идиотов много, режут двери в жилых подъездах, разрисовывают стены и так далее, но скорее всего дело в парковках..
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И ни слова о том - правильно ли были припаркованы те машины!!! А ведь ясно - дело именно в этом...
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Між двома червоними машинами видно бордюр. Бидло заїхало на тротуар і так мабудь кожен день! От комусь і надоїло....
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Тут видать написали те у кого даже сраного запорожца нет. Сколько желчи злорадства ,а если бы вашу машину так изуродовали? Хотел бы глянуть на ваши рожи.
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паркуйся по правилам и будет тебе счастье.
З,Ы. Сраного запорожца у меня нет, я властелин колец.
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Вот жеж мразота. Залить бы ему эту кислоту в горло. Даже если машины припаркованы не правильно - это не повод их повредить, а судя по последнему фото они не мешали ни проходу, ни проезду. Я не думаю, что это молодёжь. Какой-то маньяк старый.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Дарнице в Киеве неизвестные облили 11 автомобилей химическим веществом, - полиция. ФОТОрепортаж
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