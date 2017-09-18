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 Политика Украины
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Все про:взятка (4522) задержание (6218) Николаевская область (873) Нацполиция (8753)

 Начальник отдела разрешительной системы областного управления НПУ задержан на Николаевщине за вымогательство взятки у подчиненных. ФОТОрепортаж

В Николаевской области сотрудники Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно с Департаментов внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили в систематическом взяточничестве начальника отдела контроля по обороту оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности областного управления НПУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.

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По ее словам, злоумышленник получал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в виде денежных средств за оформление разрешений на хранение и ношение травматического и нарезного оружия.

"Начальник отдела был задержан при получении очередной взятки. Также задокументированы аналогичные факты получения взяток от других работников областного управления Нацполиции. В настоящее время проводится комплекс розыскных и следственных мероприятий. Также проводятся обыски в помещениях управления Национальной полиции в Николаевской области, и по месту жительства задержанного", - рассказала Ольга Варченко.

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Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

Начальник отдела разрешительной системы областного управления НПУ задержан на Николаевщине за вымогательство взятки у подчиненных 01

Начальник отдела разрешительной системы областного управления НПУ задержан на Николаевщине за вымогательство взятки у подчиненных 02

Начальник отдела разрешительной системы областного управления НПУ задержан на Николаевщине за вымогательство взятки у подчиненных 03

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То что всех чиновников на подобных должностях можно смело сажать - никто не спорит. Но как они выбирают очерёдность? Монетку кидают или есть план?
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Чому всі хабарники в поліції пузаті?Їм дозволяють не проходити обов"язкову фізпідготовку?
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Полиция должна нас защищать, а не выдавать разрешения на что-либо
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Дозвільні функції необхідно віддати магазинам, що торгують зброєю із строгою звітністю перед правоохоронними органами(в рамках чинного законодавства).
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Так ещё в позапрошлом году Мусорваков божился на букашку что единое окно, гражданская служба, бля буду и т.д
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНачальник отдела разрешительной системы областного управления НПУ задержан на Николаевщине за вымогательство взятки у подчиненных. ФОТОрепортаж
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