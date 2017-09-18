 Начальник отдела разрешительной системы областного управления НПУ задержан на Николаевщине за вымогательство взятки у подчиненных. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила начальник Управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Варченко.
По ее словам, злоумышленник получал от подчиненных ежемесячную неправомерную выгоду в виде денежных средств за оформление разрешений на хранение и ношение травматического и нарезного оружия.
"Начальник отдела был задержан при получении очередной взятки. Также задокументированы аналогичные факты получения взяток от других работников областного управления Нацполиции. В настоящее время проводится комплекс розыскных и следственных мероприятий. Также проводятся обыски в помещениях управления Национальной полиции в Николаевской области, и по месту жительства задержанного", - рассказала Ольга Варченко.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
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