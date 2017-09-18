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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4186) Нацполиция (8747) торговля людьми (141)

 Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Луганской области правоохранители прекратили деятельность преступной группы, которая переправляла девушек в бордели России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Нацполиции Луганской области.

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Правоохранители задержали четырех мужчин возрастом от 25 до 31 года, которые подыскивали девушек на территории области и с применением насилия заставляли их уезжать в Россию. Девушки должны были оказывать сексуальные услуги в борделях Москвы.

В ходе проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли деньги и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отправка в Германию трех украинок для дальнейшей сексуальной эксплуатации пресечена на Одесском вокзале, - ГПСУ. ФОТОрепортаж


Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву 01

Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву 02

Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву 03

Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву 04

Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву 05

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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при чем тут легализовать, если их насильно вывозили?
по крайней мере так написано.
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тут другой момент: если не насильно, то и хуй с ними.
и зря сутенеров задержали. таким туда и дорога.
зачем нам шлюхи, даже легализованные, морально и идеологически согласные в мацкве работать?
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ну,что за божьи одуванчики...насильно в бордели))))...я вам завидую!)
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"группы, которая переправляла девушек в бордели России"
При чем здесь легализация проституции в Украине?
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А в раисии легализовано?
Или они поехали на повышение квалификации?
путен гововорил, что у него такие лучшие в мире, хотя и социально-заниженные...
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В России такие страшные бабы.то ли кавказцы прошлое покаление попортили, то ли чеченцы, пока вата воевала за Путина
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Легализация это немного другое. Это не торговля людьми и тем более в другие страны. Там уже не известно на какие услуги или органы они пошли бы.
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я добрый, но тут как минимум расстреливать на месте
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Не украинок а данбасянок у которых по недоразумению есть украинское гражданство!!! НЕ ПУТАЙТЕ!!
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я так думаю що їх потрібно легалізувати. нехай дівчатка працюють на бюджет чи на аваковців.
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А почему незаконные игровые автоматы не закрывают ? , которые в открытую работают по всей Украине ,разрисованные такие и не прячутся .
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у Авякяна спроси... хотя ему сейчас некогда Саакашвиливским паспортом занимается...
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Политическая и физическая проституция для луганщины - дело скрепное.
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Как и для твоей мамаши
P.s. цензор, срочно удаляйте коммент: патриота оскорбили! Ведь брызнуть желчью про жителей луганска/донецка - дело чести настоящего патриота!
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Если жена тебе изменила,- радуйся, что она изменила тебе. а не отечеству. (с) А. П. Чехов
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Каждая 4-я проститутка в странах ЕС - украинка ...они все с Луганщины ?
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Модератор удаляй комментарий антипатриотический!
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а передача на канале 1+1 как студентке за каникулы заработать в испании на квартиру в киеве?
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Во всём мире невозможно найти бордель без русских.
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А кацапка стало быть каждая вторая. -
Румыния и Россия - лидеры секс-индустрии в Европе https://newsland.com/user/4296736060/content/rumyniia-i-rossiia-lidery-seks-industrii-v-evrope/4007054
Кстати, не только в Европе, любая мало-мальски приличная деревня в Китае имеет свою роту кацапских наташь.
Так-что не тявкай тут московит, а лучше забери свою мамашу с Китая, сестру с Европы, а жену с Турции
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Так то ж в ЕС ! Они евроинтегрированные а эти сепаратистки.Шо,разницы не понимаешь? А еще под чешским флагом,темнота ...
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Ваш мир заканчивается на автовокзале Шепетовки ...там русских нет вообще ...побывайте в Гамбурге , Амстердаме , да хоть в Праге ...это расширит Ваши знания секс-индустрии , но подорвет веру в собственную нацию...се ля ви , как говорят в Париже !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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