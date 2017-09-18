 Полиция задержала сутенеров на Луганщине, которые отправляли украинок в Москву. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Правоохранители задержали четырех мужчин возрастом от 25 до 31 года, которые подыскивали девушек на территории области и с применением насилия заставляли их уезжать в Россию. Девушки должны были оказывать сексуальные услуги в борделях Москвы.
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В ходе проведения обысков полицейские обнаружили и изъяли деньги и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность задержанных.
Мужчинам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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по крайней мере так написано.
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и зря сутенеров задержали. таким туда и дорога.
зачем нам шлюхи, даже легализованные, морально и идеологически согласные в мацкве работать?
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При чем здесь легализация проституции в Украине?
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Или они поехали на повышение квалификации?
путен гововорил, что у него такие лучшие в мире, хотя и социально-заниженные...
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P.s. цензор, срочно удаляйте коммент: патриота оскорбили! Ведь брызнуть желчью про жителей луганска/донецка - дело чести настоящего патриота!
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Румыния и Россия - лидеры секс-индустрии в Европе https://newsland.com/user/4296736060/content/rumyniia-i-rossiia-lidery-seks-industrii-v-evrope/4007054
Кстати, не только в Европе, любая мало-мальски приличная деревня в Китае имеет свою роту кацапских наташь.
Так-что не тявкай тут московит, а лучше забери свою мамашу с Китая, сестру с Европы, а жену с Турции
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