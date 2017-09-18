 Задержаны экс-сотрудники "Кобры", которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Во время обысков был обнаружен один из похищенных автомобилей, а по адресам проживания - документы на различные марки автомашин, специальные устройства и оборудование для угона авто. Установлено, что в указанную группу похитителей входили лица, которые ранее, до 2009 года, работали в подразделениях БНОН и спецподразделении ГАИ "Кобра", - сообщил он.
По его словам, установлена также причастность этой группы к совершению краж автомобилей премиум-класса в четырех регионах Украины.
"Один из членов группы был задержан непосредственно в одном из гаражей, где на "отстое" находился один из ранее угнанных автомобилей. Там же был включен и прибор, который глушил сигнал, который подавался системой безопасности автомобиля", - рассказал Аброськин.
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А те, что не уволенные делают тоже самое еще и ЗП получают!
Не верите? Зря, потужна рэформа МВД была же!
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