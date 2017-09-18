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Все про:Киев (18195) Киевская область (1725) угон (261) Аброськин (445)

 Задержаны экс-сотрудники "Кобры", которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах. ФОТОрепортаж

В Киевской области задержали бывших сотрудников подразделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и спецподразделения ГАИ "Кобра", которые в четырех регионах похищали автомобили премиум-класса марки "Тойота".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Во время обысков был обнаружен один из похищенных автомобилей, а по адресам проживания - документы на различные марки автомашин, специальные устройства и оборудование для угона авто. Установлено, что в указанную группу похитителей входили лица, которые ранее, до 2009 года, работали в подразделениях БНОН и спецподразделении ГАИ "Кобра", - сообщил он.

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По его словам, установлена ​​также причастность этой группы к совершению краж автомобилей премиум-класса в четырех регионах Украины.

"Один из членов группы был задержан непосредственно в одном из гаражей, где на "отстое" находился один из ранее угнанных автомобилей. Там же был включен и прибор, который глушил сигнал, который подавался системой безопасности автомобиля", - рассказал Аброськин.

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Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 01

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 02

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 03

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 04

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 05

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 06

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 07

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 08

Задержаны экс-сотрудники Кобры, которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах 09
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Кто что охраняет тот это и имеет! Наркоменты - наркоту, а гаишники ворованные тачки!
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И в конечном итоге мы приходим к пониманию, что всё МВД - это хорошо организованная, структурированная и обеспеченная за счёт налогоплательщиков преступная организация.
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Кобра-элитные так как сама элитой была... все стригут по "постановах"
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талантливые оказались ребята, быстро себя нашли...
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Они и раньше этим занимались, только когда были на службе они крышевали, а теперь, вот, пришлось самим по ночам выходить на работу!
Задержаны экс-сотрудники "Кобры", которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах - Цензор.НЕТ 4458
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инфа 100% Аваков виноват, что лишит ребят работы
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Сотрудников СП ГАИ "Кобра" не увольнять, а сажать надо было еще в 14 году. Эти ребятки на дорогах Украины творили такой беспредел и жили по богатому, что и братки из лихих 90-х позавидовали бы
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а чего - творили.. Они и сейчас творят. Мои знакомые в Краматорск ехали,так их менты,причем обдолбанные мало того,что с машины выкидывали(в машине двое взрослых и ребенок,так еще полезли вскрывать багажник,угрожали как могли,и пытались шантажировать. Цена вопроса - 2 тыщи гривен.Знакомые пошли на принцип и денег так и не дали. Но угроз наслушались.
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Мент это неизлечимый диагноз, это не перевоспитываемая тварь такая же как и московит.
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Система МВД построена таким образом чтоб сотрудник мог грабить всю жизнь ... после увольнение их всех нужно расстреливать.
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плохим ментам - плохие гробы,хорошим ментам - чуть получше.
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Пузатая мусорня занималась привычным делом-разбоем. Я бы удивился если бы они работали как все. И эта сволота еще жалкуется что у них пенсии не проиндексированы.
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Эти хоть уволенные!
А те, что не уволенные делают тоже самое еще и ЗП получают!
Не верите? Зря, потужна рэформа МВД была же!
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всем отбить ноги и руки, что бы ложку держать не могли!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны экс-сотрудники "Кобры", которые угоняли автомобили премиум-класса в четырех регионах. ФОТОрепортаж
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