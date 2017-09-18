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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:назначение (1365) Нацполиция (8744) Хмельнитчина (397) Хмельницкий (335) Князев (145)

 Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского. ФОТОрепортаж

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил личному составу и журналистам нового начальника Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области полковника полиции Василия Виконского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции в Хмельницкой области.

Как отмечается, до этого времени Виконский занимал должность заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области и курировал подразделение превентивной деятельности.

"С Василием Виконским я познакомился зимой бурного 2014 года в зоне АТО. Он ничего не боялся и показал себя как настоящий боевой командир. Надо было идти в бой - он шел. Более того - за ним шли люди. Поэтому надеюсь, что и в Хмельницкой области у него сложатся хорошие и доверительные отношения с личным составом", - заявил глава Нацполиции Князев.

В свою очередь, Виконский пообещал продолжать все полицейские проекты и начинания, которые реализовывались в Хмельницкой области ранее, а также работать над повышением доверия граждан.

Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского 01

Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского 02

Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского 03

Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского 04

Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского 05



Как сообщал Цензор.НЕТ, предыдущего начальника ГУНП в Хмельницкой области Николая Семенишина, который возглавлял управление с 2015 года, 12 сентября назначили на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения будет предоставлять патрульная полиция, - Князев
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Очередной Голубан-Аброськин? Патриоты просветите.
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Василий Виконский не прошел аттестацию, но отвоевал должность через суд.
Полковник Василий Виконский работает в органах с 2003 года. Начинал с роты особого назначения "Беркут". В спецподразделении работал на различных должностях - от старшего сержанта до капитана. В конце 2014-го Виконский стал заместителем начальника УМВД по общественной безопасности. А уже в 2015-м, когда милицию ликвидировали, Виконского назначили заместителем начальника УМВД Ивано-Франковской области, когда управление возглавлял Николай Семенишин. Именно последний был главой ГУ Нацполиции Хмельницкой области до Виконского.
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ага помним как Революцию 1917 года делали те -кто потом делал репрессии своих собратьев по оружию...а потом подросли те кого еще не настругали в Революцию и они репрессировали тех- кто репрессировали- тех кто делал Революцию..
интесно взятки он будет брать смело или как все...
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Ты кремлевский агент . Нормальный человек , о таких вещах не разговаривает , он смиренно платит ЖКХ и помалкивает в тряпочку
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я нормальный могу и нах послать и посылаю..и тряпочку могу засунуть в 5 астрал и кое что еще туда же... и дернуть за колечко.. люди разные..
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У всіх мусорів на фото, типово мусорськіе пикі. Навіть якщо їх одягнути у костюми Чиполіно, все одно відразу можна буде визначити, що це мусора.
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Боже какой он опухший от работы мозга в 5 точке...
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Аваковские псы ....Старые менты стали полицейскими
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Мусор это народность водится исключительно в постсовке..
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заправку ликвидировали до назначения или после? Это важно!
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У Труханова от фальшивой улыбки лицо перекосило. А Кива вполне аутентичен.
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ага.. с гл. социалистом все понятно.. а будущему презу.. трудновато улыбку иммитировать. Придется актеров тренеров нанимать.
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Матерь Божья! Сколько дармоедов на шее у народа!
Шо характерно, рожи от голодухи так и лоснятся.
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Согласен, нужно не раскачивать, а дырку в днище пробить!
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Ты шо , власть не уважаешь ? Ты кремлевский агент
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надо читать так: "На сходняке ранее, авторитеты перетерли, а потом братве, в погонах, представили, нового смотрящего".
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Мусор мусору ,очко не выколет....отполирует...
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А почему Князев не носит личный нагрудный жетон полицеского ? Потерял ? Пропил ? Или жене отдал ?
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о звёзды на погонах генералов растут!!!
грибы и те раз в год, а здесь только успевай смотреть
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКнязев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского. ФОТОрепортаж
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