 Князев представил нового главу полиции Хмельницкой области Виконского. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции в Хмельницкой области.
Как отмечается, до этого времени Виконский занимал должность заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области и курировал подразделение превентивной деятельности.
"С Василием Виконским я познакомился зимой бурного 2014 года в зоне АТО. Он ничего не боялся и показал себя как настоящий боевой командир. Надо было идти в бой - он шел. Более того - за ним шли люди. Поэтому надеюсь, что и в Хмельницкой области у него сложатся хорошие и доверительные отношения с личным составом", - заявил глава Нацполиции Князев.
В свою очередь, Виконский пообещал продолжать все полицейские проекты и начинания, которые реализовывались в Хмельницкой области ранее, а также работать над повышением доверия граждан.
Как сообщал Цензор.НЕТ, предыдущего начальника ГУНП в Хмельницкой области Николая Семенишина, который возглавлял управление с 2015 года, 12 сентября назначили на должность начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
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Полковник Василий Виконский работает в органах с 2003 года. Начинал с роты особого назначения "Беркут". В спецподразделении работал на различных должностях - от старшего сержанта до капитана. В конце 2014-го Виконский стал заместителем начальника УМВД по общественной безопасности. А уже в 2015-м, когда милицию ликвидировали, Виконского назначили заместителем начальника УМВД Ивано-Франковской области, когда управление возглавлял Николай Семенишин. Именно последний был главой ГУ Нацполиции Хмельницкой области до Виконского.
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интесно взятки он будет брать смело или как все...
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Шо характерно, рожи от голодухи так и лоснятся.
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грибы и те раз в год, а здесь только успевай смотреть
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