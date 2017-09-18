 Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Хмельнитчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из городов области гражданин на заправке осуществляет реализацию сжиженного газа пропан-бутан и топлива без получения разрешительных документов для данного вида деятельности.В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято 10 тысяч литров сжиженного газа, пять тысяч литров бензина, пять тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 755 тысяч гривен.

В настоящее время в отношении гражданина, осуществлявшего продажу топлива, составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.