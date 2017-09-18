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Все про:АЗС (295) налоговая милиция (1623) Хмельнитчина (395) ГФС (3241)

 Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Хмельнитчине. ФОТО

В Хмельницкой области сотрудники налоговой милиции пресекли работу незаконной автозаправочной станции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из городов области гражданин на заправке осуществляет реализацию сжиженного газа пропан-бутан и топлива без получения разрешительных документов для данного вида деятельности.

В результате проведенного осмотра было обнаружено и изъято 10 тысяч литров сжиженного газа, пять тысяч литров бензина, пять тысяч литров дизельного топлива, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет 755 тысяч гривен.

Налоговики ликвидировали незаконную АЗС на Хмельнитчине 01

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В настоящее время в отношении гражданина, осуществлявшего продажу топлива, составлен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КУоАП.
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Пусть ликвидируют в Северодонецке возле автовокзала рядом с шиномонтажной мастерской. Такая же нелегальная под крышей СБУ...
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"под крышей СБУ" - Це святе, це не можна)))))
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а завтра вона виросте в іншому місці, замкнутий круг
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Замкнутый круг в действии. Не возможно получить разрешение на деятельность. Реальность такова, что следуя нормам законодательства, невозможно создать рентабельный авто газо заправочный пункт. Стоимость стопки разрешительных бумажек весом около двух килограммов (я не преувеличиваю) превышает стоимость оборудования, годовой аренды с затратами на облагораживание, подвода 380В, первой партии газа. А еще, если вспомнить проверял, приходящих каждый месяц с уже распечатанным списком "нарушений" и мантрой "мненачальствопланпоштрафампоставило" и мутняки на оптовом рынке от представителей "житипоновому".... легальный газовый пункт? серьезно?
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Осталось еще тысяч двадцать.Но это уже мелочь.Не правда ли ,налоговики?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали незаконную АЗС на Хмельнитчине. ФОТО
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