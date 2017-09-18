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 День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича. ФОТО

17 сентября в Киеве отпраздновали День благодарения. Сотни тысяч киевлян и гостей города посетили концерт, фестиваль социальных проектов, приняли участие в интерактивных развлечениях. Вечером на Крещатике выступил человек-легенда Ник Вуйчич, всемирно известный спикер без рук и ног, который в четвертый раз приехал в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель".

День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 01


День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 02

На встрече с политиками и общественными деятелями в Киевской городской государственной администрации Ник Вуйчич призвал объединяться для того, чтобы эффективно служить людям и делать свое работу качественно.

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День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича 03

Вечером Вуйчич выступил на Крещатике под открытым небом, где, по словам организаторов, собрались сотни тысяч людей. Улица была полностью заполнена. Спикер рассказал о любви к Богу, о силе прощения, о ценности человека, о смысле жизни и вдохновил украинцев никогда не сдаваться, несмотря ни на что.

Кроме украинцев выступление Ника Вуйчича увидели и услышали миллионы людей в 26 странах мира благодаря прямой трансляции телеканала "Надія". Перевод осуществлялся на 9 языков, среди которых и язык жестов.

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надо иметь неимоверную силу духа что бі вот так жить
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