 День благодарения в Киеве завершился выступлением Ника Вуйчича. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель".
На встрече с политиками и общественными деятелями в Киевской городской государственной администрации Ник Вуйчич призвал объединяться для того, чтобы эффективно служить людям и делать свое работу качественно.
Вечером Вуйчич выступил на Крещатике под открытым небом, где, по словам организаторов, собрались сотни тысяч людей. Улица была полностью заполнена. Спикер рассказал о любви к Богу, о силе прощения, о ценности человека, о смысле жизни и вдохновил украинцев никогда не сдаваться, несмотря ни на что.
Кроме украинцев выступление Ника Вуйчича увидели и услышали миллионы людей в 26 странах мира благодаря прямой трансляции телеканала "Надія". Перевод осуществлялся на 9 языков, среди которых и язык жестов.
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