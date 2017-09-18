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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18190) Турчинов (3325)

 Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем. ФОТОрепортаж

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем, накануне прибывшим в Украину и выступившим в воскресенье на Крещатике.

Для встречи с известным мотивационным спикером собралось более ста тысяч украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж

По словам Турчинова, такое количество людей вместе на центральной улице столицы он видел только во время Майдана.

Секретарь СНБО Украины поблагодарил Ника Вуйчича за "вдохновенную проповедь, зарядившую верой и надеждой". "Ваш пример и ваше слово чрезвычайно важны для всех, особенно для наших воинов, которые были тяжело ранены в зоне проведения АТО, вследствие чего они потеряли конечности или прикованы к инвалидной коляске. Ваш пример вдохновляет людей во всем мире - не сдаваться и найти в себе силы, чтобы занять активную позицию в обществе, преодолевая препятствия и испытания судьбы", - сказал Турчинов.

В свою очередь, Н. Вуйчич отметил, что несмотря на все проблемы, "всегда остается место для веры, надежды и любви". "Именно это я хочу донести украинцам: ваша судьба, судьба ваших близких и вашей страны зависит только от вас", - сказал он, добавив, что Украина - особая страна, у которой большое будущее....

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Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем 02

Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем 03

Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем 04

Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем 05

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...пластырь ... поблагодарил ... за "вдохновенную проповедь"... источник: https://censor.net.ua/p455754

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- Ах, как вы добры и умны!
- Неискренне говорите, а жаль... (с) Л. Зорин Покровские ворота
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Вот ещё одна сволочь, предавшая Украину, и должна висеть рядом с хасидским ставленником Петей-Кремль!
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пшел вон отсюда козломордый тебе еще бы здесь рассказывать о предательстве Украины в то время когда граждане твоей недостраны едут с радостью на донбасс и убивают украинцев
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С чего ты решил, что я козломодый? Самый что ни на есть укроп, пишущий черезVPN...
А разве не Турчинов сдал Крым без единого выстрела после звонка из Кремля?
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Вуйчич думав, що Турчинов пастор - звідси таке щире сприйняття...
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Хто з українських політиків спроможний зібрати на Хрещатику понад 100 тисяч людей? А Нік зібрав. Пріоритети українців очевидні. В той час, коли росія проводить 100 тисячні воєнні навчання, Україна на центральній вулиці столиці восхваляє Бога. Історія знову повторюється, як написано в Біблії: "Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимось іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються й падають, а ми стоїмо твердо".
А Бутусов здивував тим, що взагалі згадав про одну з найбільш знакових подій для України цього року. Вчора весь день мовчав в ганчірочку.
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Цензор.НЕТФотоОбществоСекретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем. ФОТОрепортаж
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