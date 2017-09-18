 Секретарь СНБО Турчинов провел встречу с Ником Вуйчичем. ФОТОрепортаж

Для встречи с известным мотивационным спикером собралось более ста тысяч украинцев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
По словам Турчинова, такое количество людей вместе на центральной улице столицы он видел только во время Майдана.
Секретарь СНБО Украины поблагодарил Ника Вуйчича за "вдохновенную проповедь, зарядившую верой и надеждой". "Ваш пример и ваше слово чрезвычайно важны для всех, особенно для наших воинов, которые были тяжело ранены в зоне проведения АТО, вследствие чего они потеряли конечности или прикованы к инвалидной коляске. Ваш пример вдохновляет людей во всем мире - не сдаваться и найти в себе силы, чтобы занять активную позицию в обществе, преодолевая препятствия и испытания судьбы", - сказал Турчинов.
В свою очередь, Н. Вуйчич отметил, что несмотря на все проблемы, "всегда остается место для веры, надежды и любви". "Именно это я хочу донести украинцам: ваша судьба, судьба ваших близких и вашей страны зависит только от вас", - сказал он, добавив, что Украина - особая страна, у которой большое будущее....
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- Неискренне говорите, а жаль... (с) Л. Зорин Покровские ворота
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А разве не Турчинов сдал Крым без единого выстрела после звонка из Кремля?
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А Бутусов здивував тим, що взагалі згадав про одну з найбільш знакових подій для України цього року. Вчора весь день мовчав в ганчірочку.
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