 Девочку, спасшую в лагере "Виктория" 8 человек, переведут из реанимации в палату. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, Екатерину Ной, которая спасла восемь детей во время пожара в одесском лагере "Виктория", в понедельник должны перевести из реанимации в обычную палату.
Об этом в комментарии изданию рассказала родственница Екатерины.
"Уже немного лучше, но ходить все равно тяжело. Есть ожоги - на ногах и верхних дыхательных путей. Сегодня Катю должны были из реанимации перевести в обычную палату. Ей делают капельницы, уколы", - рассказала родственница.
О том, что Катя спасла детей ранее сообщил на своей странице в Фейсбук одесский депутат Александр Иваницкий.
"Эта девочка - герой. Ее родители - великие люди, которые воспитали человека с большим сердцем! И у нас есть будущее с такими людьми! Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток, которым было от 8 до 10 лет", - рассказал Иваницкий.
По ее словам, Екатерина обеспечена всем, поскольку ее родители делают для этого все возможное.
"Хотя у ее мамы маленькая зарплата, поэтому им тяжеловато. Лекарства сейчас дорогие. Конечно же все в шоке. Особенно родители. Но они говорить не будут. Им сейчас не до этого", - сказала она.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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"Хотя у ее мамы маленькая зарплата, поэтому им тяжеловато. Лекарства сейчас дорогие. Конечно же все в шоке. Источник: https://censor.net.ua/p455749
Це вже ні в які рамки не влазить!Чому мама повинна шукати гроші на лікування?Гройсман,до вас питання
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произносил речь, говорил в ней о досягненнях?
вы, порохососы, совсем совесть потеряли.
ваши барыги совсем оборзели, а вы этих мразей даже от причастности к убийствам отмазываете, рвя за них глотку.
когда их будут вешать на гыляках, я первый буду за то, чтобы вместе с шокобандой вешали и порохососов
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Слава твоим родителям герои
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О противопожарной краске. Хорошей считается немецкая, но она дороже Днепропетровской на ноль. Что делают фирмы с лицензией на противопожарную работу . Они в счет вбивают немецкую, а красят Днепропетровской. Разницу в карман.
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Обработка любой другой фирмой никогда не будет принята. Вот и всё.
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Дерево красят или кисть. Или пультом
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Скорее всего, она мешала взрослым спокойно курить в помещениях.
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"Хотя у ее мамы маленькая зарплата, поэтому им тяжеловато. Лекарства сейчас дорогие. Конечно же все в шоке. Особенно родители. Но они говорить не будут. Им сейчас не до этого", - сказала она.
Детей лечат у нас за деньги?!!!
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Ну, в этом конкретном случае, думаю, всё будет хорошо, а вообще-то - ты, наверное, пока не сталкивался с больницами.
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но в таком ЧП, где пострадали дети... могли бы и... не красивыми фразами помогать, а хотя бы лекарствами!
хотя..
там торопятся гузно прикрыть, а не о больных и пострадавших волноваться..
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..резидент так нічого і не сказав з приводу загибелі дітей. Чесно скажу, я мало зустрічав в своєму житті таких гнилих людей ((
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.....Хотелось бы ,чтобы "небожители"от власти тоже достойно отблагодарили.
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Украиной правят подонки - уже более двух десятилетий. Я элементарно сейчас докажу справедливость данного тезиса. А это, в свою очередь, позволит найти правильный ответ на разгоревшийся ныне спор в СМИ насчет того, кто больше виновен в детских смертях в Одессе - местные жулики-чиновники во главе с Трухановым, или президент Порошенко, благодаря которому они и им подобные правят бал в регионах Украины.
К первому президенту Кравчуку претензий меньше всего. Там была «хатынка для дытынки» в Швейцарии, было разбазаривание Дунайского пароходства и кое-что еще. Но это - мелочь по сравнению с тем, что творили следующие президенты. Возможно, если бы Кравчук пробыл президентом не так мало по времени, то он тоже бы «развернулся»…
Кучма построил и возглавил в Украине олигархический строй. Наклонив Чечетова, он подарил своему зятю Пинчуку путем «прихватизации» комбинат Криворожсталь (на пару с Ахметовым), Никопольский ферросплавный завод и многие другие предприятия.
Сейчас небольшое отступление насчет того, что собой представляют украинские олигархи.
Все они - конченые мерзавцы, жулики и пройдохи. Если говорить одним словом, то наиболее емким мне представляется термин «подонки», который я и вынес в заголовок этой статьи.
Все олигархи нажились на «прихватизации» - подлом способе присвоения государственных предприятий.
Также олигархи богатели путем уклонения от уплаты налогов в Украине - в виде использования офшоров и многочисленными другими методами.
Еще все они воровали из госбюджета через незаконное возмещение НДС (речь идет о колоссальных суммах).
Госбюджет олигархи грабили и продолжают грабить также через всякие другие схемы.
Все олигархи имеют свои телеканалы и прочие СМИ. Каналом «Интер» владеют Фирташ и Левочкин, каналом ТРК «Украина» - Ахметов», каналом «1+1» - Коломойский, каналами ICTV и СТБ - Пинчук, «5 каналом» - Порошенко. Ранее Пинчуку принадлежал еще «Тонис», но сейчас его контролирует через подставных лиц тоже Порошенко (его переименовали в «Прямой» канал). То есть, абсолютно все ведущие телеканалы принадлежат олигархам.
Телеканалы и прочие СМИ нужны олигархам для оболванивания населения, для продвижение своих лоббистских целей, для выборов и т. д.
Еще олигархи имеют своих «карманных» политиков и политологов. Всякие фесенки-тараны-уколовы-палии сейчас обслуживают Петра Алексеевича, ставшего благодаря президентской булаве главным олигархом Украины.
Ну а политиков покупают поодиночку и аж целыми партиями или фракциями в парламенте. Яркий пример - радикально продажная партия (и фракция) Ляшко. Который в последнее время отрабатывает 30 сребреников от Порошенко и Ахметова.
Немало «своих» парламентариев имеет Коломойский, Фирташ, Пинчук. Ну, кончено, Порошенко…
Продолжаю про президентов.
Следующим подонком-президентом был Ющенко. Его быстро «обработали» Фирташ, Жвания и прочие олигархи, а также экс-регионалы. Ющенко с ними делал «круглые столы», подписывал «меморандумы» и «универсалы». По их настоянию он отправил в отставку Тимошенко, которая посмела отобрать у Пичука с Ахметовым и реприватизировать Криворожсталь.
Срочно супер успешным бизнесменом заделался брат Ющенко - Петро (будучи при этом полным дебилом). Налево и направо принялся сорить деньгами бездарный сынуля Ющенко, да еще рассказывать в СМИ, что его отец - бог…
Затем президентом стал бандит и идиот Янукович. В значительной степени благодаря Ющенко.
Янукович грабил Украину через старшего сына-бизнесмена и многочисленных лакеев. Грабил различными способами.
Потом, наконец, стал президентом один из олигархов - Порошенко. В «Списке Порошенко», состоящем из коррупционных и прочих злодеяниях Петра Алексеевича за последних три с половиной года, уже 60 пунктов. Думаю, после смены власти правоохранителям пригодится этот список…
Перехожу теперь к вышеупомянутому спору насчет того, кто больше виноват в смерти детей в Одессе.
Известный журналист Алексей Братущак считает, что хотя ответственность за эту трагедию и лежит на Порошенко, но он - не главный виновник.
А вот писатель и публицист Елена Ксантопулос убеждена, что именно Порошенко является главным виновником.
Ваш покорный слуга с ней согласен. Убедительным аргументом в данном случае, мне кажется, будет аналогия с заказчиками и исполнителями преступлений.
Ведь как вы думаете, кто больше виновен в каком-то преступлении? Тот, кто его заказал, или тот, кто исполнил?..
Кстати, заказчиком убийства журналиста Гонгадзе являет Кучма, а исполнителем - Пукач. Но Пукач давно «сидит», а Кучма - на свободе. Почему? Потому что Кучму «крышевали» президенты Ющенко, затем Янукович, а сейчас - Порошенко. Ведь Кучма - человек «системы», и у него наверняка есть мощный компромат на всех следующих президентов.
Напомню, Ющенко открыто называл Кучму «батьком», а Порошенко на пленках Мельниченко клялся Кучме в личной преданности. Янукович наверняка тоже клялся Кучме, но на тот момент Мельниченко уже не записывал в кабинете президента…
Также хочу, на всякий случай, еще раз сказать, что утверждение, будто «Тимошенко тоже была при власти», принципиально неверно. Она никогда не была при власти. При власти были президенты. Они - первые лица государства. Кроме того, при всех формах правления в Украине (у нас менялась президентско-парламентская на парламентско-президенткую, потом назад и еще раз назад) силовые структуры и суды находились де-факто под контролем президента.
Итак, кто главные подонки, которые де-факто правят Украиной уже более 20 лет? Называю пофамильно!
Основные олигархи - Ахметов, Фирташ, Левочкин, Коломойский, Пинчук, Порошенко.
Все президенты, кроме Кравчука - Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко.
Заметьте, Порошенко присутствует в обоих списках. Соответственно, он дважды подонок (или в квадрате).
Впрочем, он не только поэтому наихудший из перечисленных негодяев.
Еще в сентябре 2015 года я давал статью «Почему Порошенко самый худший президент». И в ней объяснил, почему Порошенко хуже (подлее) даже Януковича. Если коротко, то потому что Янукович хотя бы не предавал майданы, а Порошенко предал и первый Майдан, и второй…
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