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 Общество, Фоторепортаж
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 "Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны": в Украине вышел в прокат фильм "Война химер". ФОТОрепортаж

В Украине в прокат вышел фильм "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Война химер" демонстрируется в украинских кинотеатрах в рамках показа лучших фильмов DOCU/ХІТ. Прокат "Войны химер" проходит с 14 сентября по 25 октября в Киеве в кинотеатре "Жовтень" и кинотеатрах сети "Планета-кино" в Киеве, а также Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Сумах и Херсоне с 28 сентября по 4 октября, расписание показов DOCU/ХІТ на сайте проекта.

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"Война химер" уже стала участником международных конкурсных программ Одесского международного кинофестиваля и DOCUDAYS.UA, а также номинировался в числе восьми украинских премьер-2017 в отборе национального претендента на кинопремию "Оскар".

Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны: в Украине вышел в прокат фильм Война химер 01

Фильм рассказывает историю Анастасии Старожицкой и бойца-добровольца Валерия Лавренова от Евромайдана до войны на Донбассе.

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Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны: в Украине вышел в прокат фильм Война химер 02

Кадры из фильма "Война химер".

"Таких фильмов о нынешней войне еще не было. Проводы на фронт, города Донбасса, затронутые войной, Иловайский котел, расстрел колонны и выход из окружения, попытка жизни вне войны и все мысли, приходящие в голову бойца-добровольца и его любимой, она же - режиссер, рискнувшая рассказать очень личную историю. Фильм тронет зрителя тем, что он "настоящий", снятый, как рассказывают режиссеры, прежде всего для того, чтобы оставить в собственной памяти все, что пережили. И его уникальность даже не в том, что полнометражный фильм был снят буквально без финансирования, за личные средства режиссеров и на фотоаппарат, просто личная история оказалась универсальной историей для всех войн мира, более того, антивоенным, но не пацифистским высказыванием. Спешите увидеть, этот фильм из тех, которые остаются даже не в памяти, а в сердце. Фильм, который не даст забыть, замолчать Иловайские события", - говорится в описании фильма.

Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны: в Украине вышел в прокат фильм Война химер 03

Кадры из фильма "Война химер".

Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны: в Украине вышел в прокат фильм Война химер 04

Посмотреть трейлер фильма "Война Химер" можно здесь.





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Дайте полтораку і муженку за цю трегедію по ордену.із закруткою на спині.
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еще пару лет и будут рассказывать о разбитых двух армиях агрессора без потерь, и плановом отступлении на заранее подготовленные позиции
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Ставленник пуйла - Порошенко не смог уничтожить всех добровольцев и патриотов Украины в котлах, так теперь тысячами сажает в тюрьмы патриотов и добровольцев, воевавших за Украину на фронте.
"Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны": в Украине вышел в прокат фильм "Война химер" - Цензор.НЕТ 5293
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жаль вы не побывали в руках патриотов из "торнадо"! а то бы больше родину любили
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Ты дебил? Смайлик на жопу прилепи. Вот только мнение кацапиздов- свидетелей действий торнадо здесь не звучали.
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или вы не родились в селе на востоке... патриоты бы зашли в ваше село и расстреляли вас только за вступление в безоружную охрану села!
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от только не надо нам пиздеть про "восток"! 90% командирі добробатов с Востока и Юга и добровольці в основном оттуда же.
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Химера-в древнегреческой мифологии чудовище
с головой льва,туловищем козы,хвостом змеи.
Порождение Тифона и Ехидны.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Проводы на фронт, Иловайский котел, выход из окружения и попытка жизни вне войны": в Украине вышел в прокат фильм "Война химер". ФОТОрепортаж
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