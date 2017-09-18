 Суд принял доказательства по делу экс-прокурора Подольского района Нечипоренко и его заместителя, обвиняемых в получении $150 тыс. взятки. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд принимал эти документы на протяжении трех заседаний.
Задержанный сегодня за взятку в $150 тысяч экс-прокурор Нечипоренко является родственником Кивалова, - Геращенко
Адвокаты Нечипоренко и Белого сообщили, что не готовы сразу приступить к исследованию документов и суд дал им время на их изучение.
Следующее заседание назначено на 18 октября на 9-00.
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Как известно бывший прокурор Подольского района Киева Нечипоренко и его заместитель были задержаны 30 ноября 2015 года по подозрению в получении 150 тыс. долларов взятки. Они были взяты под стражу, но сейчас на свободе, поскольку внесли по 3,45 млн грн залога каждый.
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