 Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что в с. Кисилецы, в одном из домовладений хранится крупная партия сигарет. В ходе осмотра были найдены и изъяты 67 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, общей стоимостью более двух миллионов гривен, которые планировалось перевезти в Румынию вне таможенного контроля.
Сигареты переданы на ответственное хранение. В настоящее время проверка продолжается.
Данный факт внесен до ЕРДР по ч.1 ст.204 УК Украины.
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