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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (331) контрабанда (2036) налоговая милиция (1621) сигареты (700) ГФС (3239)

 Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн. ФОТОрепортаж

В Черновицкой области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ задержали партию сигарет, стоимостью более двух миллионов гривен, которую планировалось незаконно доставить в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017" и "Рубеж-2017" было установлено, что в с. Кисилецы, в одном из домовладений хранится крупная партия сигарет. В ходе осмотра были найдены и изъяты 67 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, общей стоимостью более двух миллионов гривен, которые планировалось перевезти в Румынию вне таможенного контроля.

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Сигареты переданы на ответственное хранение. В настоящее время проверка продолжается.

Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн 01Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн 02Налоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн 03

Данный факт внесен до ЕРДР по ч.1 ст.204 УК Украины.
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таможни всех стран на работе у крупнейших сигаретных компаний. никогда не понимал, какого хрена
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запомните! во время войни, сигарети являются угрозой национальной безопасности
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а при чем здесь шыкаладная гэбня? она что сигареты должна искать и забирать их у людей?
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"Сигареты переданы на ответственное хранение." !!! Тільки не розказуйте це чернівчанам. Вони добре знають подальшу долю відібраного.
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Производство сигарет и янтаря - две самые стабильные отрасли экономики.
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Всё это профанация борьбы с контрабандой. Задержаная партия - это не полные три буса. За сутки через пропускной пункт на границе таких бусов проходит несколько десятков, а то и сотни полторы. С каждой машины 3000$ в карман погранцам. Вот и думайте. Будут ли "резать дойную корову".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики с СБУ в Черновицкой области задержали партию сигарет на сумму более 2 млн грн. ФОТОрепортаж
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