 Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Крым.Реалии".
Приморский поселок Песчаное, расположенный недалеко от Симферополя и Бахчисарая, считается недорогим семейным курортом. Вдоль моря - около двух десятков оздоровительных учреждений. Но несмотря на это, отдыхающих очень мало.
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На Одесской трассе образовались многокилометровые пробки - отдыхающие возвращаются домой. ФОТО(146)
Автомобиль скатился с холма и раздавил палатку с туристами на Киевщине: один из отдыхающих погиб. ФОТОрепортаж(63)
На двух киевских пляжах купаться уже безопасно, - КП "Плесо"(6)
Умерла 8-летняя девочка, отдыхавшая в детском лагере Бердянска(37)
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1. Ищо не сезон
2. Та уже не сезон
3. Это снимали рано утром в затерянной бухте
4. Это уже вечер в затерянной бухте
5. Просто отдыхающие вышли обедать (покурить, пописать, посмотреть выступление Ху**ла)
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що переможе? мабуть каміння з неба!
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Да уж, природа отдохнула
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В письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства говорится, что повышение акциза на 50 копеек может привести к подорожанию литра топлива в рознице на 1,5 процента. Это около 60 копеек. Есть также рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за 1 литр. При индексации на инфляцию средняя цена топлива в 2018 году может превысить "психологически важные" 40 рублей.
ох вата за живёте, ведь правда с ху:лом хорошо жить
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Наорались "Крым наш!" ?
Через 3 года начало доходить, что он вам нафиг не сдался.
А расплачиваться теперь придется долго.
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17 сентября 2017, 19:03
"Переформатування" так званої "гуманітарної допомоги", яку Кремль нібито надає окупованим територіям Донбасу - чудовий доказ того, що змінюється сам характер дестабілізаційної політики Росії стосовно України.
Перший дзвінок пролунав ще кілька років тому - і не у зв'язку із Донбасом, а в зв'язку з іншою фактично окупованою територією - Придністров'ям. Допомогу цій самопроголошеній республіці було серйозно скорочено. І зрозуміло чому, - пише Віталій Портніков дляРадіо Свободи. - Придністров'я перестало цікавити Кремль як плацдарм для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова, всі свої зусилля Москва зосередила на підтримці проросійських сил у самій Молдові та обранні Ігоря Додона президентом цієї країни. У цій ситуації придністровці з їхніми пенсіями і зарплатами моментально стали нецікаві своїм окупантам. Але тоді ж справно витрачалися гроші на Донбас - тому що окупація цієї території сприймалася як головний елемент дестабілізації ситуації в Україні.
Ми прекрасно розуміємо, що в Москві мають на увазі під "гуманітарною допомогою". Це, перш за все, фінансова підтримка власного окупаційного контингенту і зрадників Батьківщини - найманців, які вирішили заробляти гроші на службі у ворога. Це підтримка окупаційної адміністрації. І це збереження мінімальної соціальної стабільності в регіоні - щоб його доведені до крайнощів жителі не стали бунтувати проти Москви.
Зусилля Кремля з дестабілізації остаточно переносяться на вільну територію України.
Так ось гроші на цю соціальну стабільність можуть бути в тому чи іншому вигляді бути збережені, нехай і урізані. Зрештою, це не найбільші витрати російського бюджету, і Путін може розраховувати рано чи пізно перекласти їх на Україну. А бойовики йому більше не потрібні. Донбас - і про це свідчать пропозиції Москви щодо введення миротворчих сил ООН в регіон - потроху перестає бути центром дестабілізаційних зусиль Кремля.
Бойовики поглинають надто багато грошей із російського бюджету, підтримка їх призводить до збереження західних санкцій і погіршення економічного стану самої Росії. А ефективність цієї підтримки - нульова, злочини бандитів тільки згуртовують українське суспільство і доводять важливість будівництва сильної держави, ефективної армії і силових структур.
Саме тому зусилля із дестабілізації остаточно переносяться на вільну територію України. Путіну не потрібен Донецьк. Йому потрібний Київ.
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Все люди земли перед смертью видят длинный тоннель, а жители " крымнаша " -
Керченский мост.
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