EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Общество, Фоторепортаж
  9747  70
Все про:Крым (20704) отдых (323)

 Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

На бархатный сезон в оккупированный Россией Крым приехало совсем мало отдыхающих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Крым.Реалии".

Приморский поселок Песчаное, расположенный недалеко от Симферополя и Бахчисарая, считается недорогим семейным курортом. Вдоль моря - около двух десятков оздоровительных учреждений. Но несмотря на это, отдыхающих очень мало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса


Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 01

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 02

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 03

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 04

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 05

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 06

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 07

Бархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода в оккупированный Крым приехали отдыхать 100 тыс. граждан Украины, - глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Лиев
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та не! пошли смотреть дежурный "соловьиный помёт" про вЯличие срасии!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нужно немного потерпеть? вот мостъ построят и вода появится?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
село не сокральное, и не православное как на крысм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, через эти груды гумасу ни одна биндера не пройдетъ забоится обляпотьси
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
основной сезон в январе, просто под снегом туристов не видно
 показать весь комментарий
Ответить
 
А де чувирло "пронто"? Питання до нього: знайди правильну віцдповідь:
1. Ищо не сезон
2. Та уже не сезон
3. Это снимали рано утром в затерянной бухте
4. Это уже вечер в затерянной бухте
5. Просто отдыхающие вышли обедать (покурить, пописать, посмотреть выступление Ху**ла)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наверное света в феодосии нету вот и не появился. Или развод в крысмском нквд по понедельникам. Он там задание получает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
природне очищення і накопичення гівна?!
що переможе? мабуть каміння з неба!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как свободно и бандер уже нет и не принуждают говорить по-украински. Ляпота...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сезон начнется не в мае, июне, июле - а в ТРАВНІ, ЧЕРВНІ, ЛИПНІ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
як на мою думку, то сезон там не почнеться ні в МАЕ, ИЮНЕ, ИЮЛЕ, та він і не почнеться і в травні, червні, липні. ще років 20-30.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
убогое зрелище нет слов...Картинки достойные острова предателей. Хавайте, крысчане!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Че вы ржете? Они сил набираются и готовятся к следующему летнему сезону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Срюський пришёл и наступило пожизненное межсезонье !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зараз якась мокша накарябає: "Ой, как хорошо, чисто и свободно! Беру билет до Симхверополя!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Свободно оно конечно,а вот на счёт чисто-сомнительно.Смахивает на чернобыльскую зону отчуждения-когда-то там ступала нога человека
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Курение на пляже запрещено" и "Спасение не осуществляется" - очень гуманно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не приживаються в Криму берйозки. Шото пішло не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А нах делать снимки самым ранним утром,пока солнце не взошло?Понятно что на пляже интузиасты,а на пирсе рыбаки.Гляну ради интереса онлайн камеру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
С утра обычно и клюет лучше. Поэтому и встают пораньше, место "забить".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Встречала у крымчан такое высказывание - Зато природа отдохнет, наберется сил, сильно все было загрязнено при Украине, приезжих было много. вред экологии.
Да уж, природа отдохнула
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
страна где нефти как гавна
В письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства говорится, что повышение акциза на 50 копеек может привести к подорожанию литра топлива в рознице на 1,5 процента. Это около 60 копеек. Есть также рыночные риски роста цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за 1 литр. При индексации на инфляцию средняя цена топлива в 2018 году может превысить "психологически важные" 40 рублей.
ох вата за живёте, ведь правда с ху:лом хорошо жить
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Судаке и Новом Свете людей много,а в других местах-пустошвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жопа полная в Судаке. в Судаке все кафешки пустые. И были пустые все лето. Раньше в 22.00 НИГДЕ НИ В ОДНОЙ кафешке места не было. А сейчас - "раздайся море - жаба лізе"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прямо такое впечатление, что вы не доверяете экспэрту Воронину...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все ?
Наорались "Крым наш!" ?
Через 3 года начало доходить, что он вам нафиг не сдался.
А расплачиваться теперь придется долго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Конечно нет,я это понял еще в 2009,сьездив 6 раз до этого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путіну Донецьк не потрібен

17 сентября 2017, 19:03



"Переформатування" так званої "гуманітарної допомоги", яку Кремль нібито надає окупованим територіям Донбасу - чудовий доказ того, що змінюється сам характер дестабілізаційної політики Росії стосовно України.
Перший дзвінок пролунав ще кілька років тому - і не у зв'язку із Донбасом, а в зв'язку з іншою фактично окупованою територією - Придністров'ям. Допомогу цій самопроголошеній республіці було серйозно скорочено. І зрозуміло чому, - пише Віталій Портніков дляРадіо Свободи. - Придністров'я перестало цікавити Кремль як плацдарм для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова, всі свої зусилля Москва зосередила на підтримці проросійських сил у самій Молдові та обранні Ігоря Додона президентом цієї країни. У цій ситуації придністровці з їхніми пенсіями і зарплатами моментально стали нецікаві своїм окупантам. Але тоді ж справно витрачалися гроші на Донбас - тому що окупація цієї території сприймалася як головний елемент дестабілізації ситуації в Україні.

Ми прекрасно розуміємо, що в Москві мають на увазі під "гуманітарною допомогою". Це, перш за все, фінансова підтримка власного окупаційного контингенту і зрадників Батьківщини - найманців, які вирішили заробляти гроші на службі у ворога. Це підтримка окупаційної адміністрації. І це збереження мінімальної соціальної стабільності в регіоні - щоб його доведені до крайнощів жителі не стали бунтувати проти Москви.

Зусилля Кремля з дестабілізації остаточно переносяться на вільну територію України.
Так ось гроші на цю соціальну стабільність можуть бути в тому чи іншому вигляді бути збережені, нехай і урізані. Зрештою, це не найбільші витрати російського бюджету, і Путін може розраховувати рано чи пізно перекласти їх на Україну. А бойовики йому більше не потрібні. Донбас - і про це свідчать пропозиції Москви щодо введення миротворчих сил ООН в регіон - потроху перестає бути центром дестабілізаційних зусиль Кремля.
Бойовики поглинають надто багато грошей із російського бюджету, підтримка їх призводить до збереження західних санкцій і погіршення економічного стану самої Росії. А ефективність цієї підтримки - нульова, злочини бандитів тільки згуртовують українське суспільство і доводять важливість будівництва сильної держави, ефективної армії і силових структур.
Саме тому зусилля із дестабілізації остаточно переносяться на вільну територію України. Путіну не потрібен Донецьк. Йому потрібний Київ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эй крысчане! Срочно соболезнуйте жителям Поморского р-на (вдоль Балтики, район Гдыня, Гданськ). Итак - курортное место, купаться можно 2 месяца в году. Курорты живут с 2-ч месяцев лета. Весна, по телевизору показывают как запыханные официанты не успевают разносить пиццу и т.д. Хозяин радостно и ошалело говорит - будем расширяться срочно. Другие заведения в том же ключе. Угадайте почему - правильно, весной приехали первые военные НАТО. Сейчас, сезон закончился, весьма холодно, НО снова приехало НАТО! Я думаю у рестораторов и пиццерийщиков сезон затянется. А теперь вопрос к крысчанам - вы тоже расширяетесь, вам вон сколько войск нагнали? Теперь жлобы чухайте репу - может лучше было бы НАТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наличие российских военных в Украине должны подтверждать не аналитики, а патологоанатомы. (С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це вже десь одинадцята ранку. Може навчання по повітряній тривозі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Взимку сонце набагато нижче і купатись не дуже, бо температура води десь +10. Як і повітря. Тож роздягненим не походиш. Найбільше нагрівається до + 15.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот кацапы любят копировать другие языки. Calamita по-итальянски - *магнит*. Стены у них обшарпанные, чисто по-мокшански, как фсегда. Кстати, в Италии тоже не много народа в *бархатный сезон* на море - основная масса берёт отпуск в жару, июль - август. Мы на днях едем на море вниз, но это гораздо южней Крыма. Да и потому что летом нужно было работать. В это время всё гораздо дешевле, отдыхающих меньше, а море всё ещё тёплое - 25°.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вынужден поправить: Каламита - название остатков старой крепости (Инкерман), А в остальном, прекрасная маркиза,...
 показать весь комментарий
Ответить
 
***
Все люди земли перед смертью видят длинный тоннель, а жители " крымнаша " -
Керченский мост.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крым остров курорт с системой ВСЁ ВЫКЛЮЧЕНО.....но прежде всего мозги у жителей этой бол ьшой военной базы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То местные вышли помыться последний раз перед зимой.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоБархатный сезон: пустые пляжи в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти