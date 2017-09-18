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 "Недопустимые строительные материалы и отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория". ФОТОрепортаж

Активисты провели общественное инспектирование одесского детского лагеря "Виктория" и заявили о выявлении ряда нарушений, которые могли привести к таким катастрофическим последствиям пожара.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал одесский активист, участник группы Общественное инспектирование лагеря "Виктория" в Одессе Владислав Балинский, передает Цензор.НЕТ.

"Только сейчас с группой одесситов закончил общественное инспектирование лагеря "Виктория". После всего увиденного, у меня сердце просто разрывается на куски, а в горле стоит ком. Ведь, наши детки погибли в том числе и по нашей вине! Это мы своим равнодушием и безразличием позволили органам самоуправления просто опьянеть, потерять голову от льющегося со всех сторон коррупционного бабла и пренебречь требованиями ДБН (Государственные строительные нормы Украины. - Ред.), техникой пожарной безопасности и строительных норм", - заявил он.

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"Теперь по существу:

1. Согласно ДБН 360*92 материал с такими показателями горючести который был использован в данном случае (сосновый, еловый кругляк), не допустим к использованию в детских спальных помещениях.

2. Необходима экспертиза материала древесины на предмет глубокой пропитки противогорючим составом (методом адгезии под давлением) так как при визуальном осмотре, мною были обнаружены лишь следы поверхностного нанесения состава. Внутренние наличники, и прочие элементы конструкции лишены признаков нанесения противогорючих составов вообще.

3. Недопустимый монтаж электрооборудования (более 10-ти бойлеров и 48-ми головных светильников на каждый корпус) непосредственно на деревянную поверхность. Сомнительное качество светильников. Использование лампочек накаливания мощностью 40Вт при паспортной максимально допустимой нагрузке светильника в 40 Вт.

4.Отсутствие системы активного пожаротушения!!!

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5.Система пожарной сигнализации (ориентировочная стоимость комплекта оборудования с кабелем на один корпус составляет 650$), явно не соответствует классу пожароопасности объекта:

а) Противодымные датчики производства ТОВ" Тирас-12" - СПД2-Тирас в количестве 2-х на один жилой модуль.
б) Тревожная кнопка того же производства, в количестве 1 шт. на один жилой модуль.
в) Свето-звуковой сигнализатор того же производства, явно, не достаточной мощности так как расположен снаружи в количестве 1 шт. на четыре комнаты.
г) Отсутствие светового информационного сигнализатора "Выход" в каждой комнате.
д) Отсутствие таблички схемы эвакуации при пожаре на каждом корпусе.
е) Отсутствие связи централи "Тирас-12" с пультом охраны и нерабочее состояние систем противопожарной сигнализации в целом.

6.Отсутствие (ну, или я их не нашел) гидрантов.

7.Недопустимое с точки зрения доступности, размещение противопожарного водоема", - детализировал Балинский.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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садить нужно всех, от труханова до пети включительно, который пиарился досягненням на открытии лагеря.
но не в нашей стране, к сожалению.
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Какой ужас!
Только на схеме и издалека все кажется красивым.
А при ближайшем рассмотрении - как прошлый век.
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Все как обычно. Минимум себестоимость, максисмум откат. Порох и Труха по-другому не могут. Это как кукушку заставить на яйцах сидеть
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Ну и понаплетали гофры пластиковой...Такое впечатление, что разводка электкики вообще велась без проекта + использовали самое дешевое, что можно только найти!
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так если все делать правильно
как труха украл бы миллионы
на строительстве
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А вот по документам все работы делала организация со всеми сертификатами и допусками. Был в 13 году в Карпатах в деревянном тоже домике с семьей. Там частный бизнес и соответственно вся проводка в металлорукавах плюс все возможные степени защиты включая огнетушитель с действующей биркой заправки. Это румынская граница практически!
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Вата остается ватой. Родителей пострадавших детей интересовали лишь денежная компенсация, животные
"Недопустимые строительные материалы и монтаж электрооборудования, отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория" - Цензор.НЕТ 6602
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открытая проводка, пусть и в рукаве, в детском лагере, как по мне, это полный трындец
а деревянные корпуса в этих условиях при нашем пофигизме, безответственности и повальной коррупции - это бомба замедленного действия...
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Нормальные люди при таких трагедиях сразу подают в отставку. Но я думаю это не о труханове, конечно на таких потоках сидеть. Он бы и при 300 и при 3000 погибших в отставку не подаст будет винить всех вплоть до родителей, но не себя.
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А почему молчат о том, что многие комнаты были закрыты на ключ снаружи и дети просто не могли выбраться из закрытой комнаты? Тоже долбоёбы додумались детей запирать.
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ибала жабу порося !!!!!!!! в тыщь питсот обошлось все и проводка и сигналка
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Все пострадавшие получат по 100тыс.грн. вот сумма за которую продались родители, хором вставшие и ушедшие из ОГА! Животные
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будкостроитель расставил
своих людей по регионам
и они воплощают его лозунг
жыты по новому
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У меня в садовом домике проводка выполнена лучше. При всем том, что подача на него электричества производится только тогда, когда в этом есть необходимость.
Уроды!
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Ничего нового, так делают все и так строят по всей Украине.
Выгода, нажива прежде всего, а при отсутствии контроля это превращается вот в такие результаты, уже даже детей приносят в жертву бизнесу не говоря об остальных.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Недопустимые строительные материалы и отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория". ФОТОрепортаж
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