 "Недопустимые строительные материалы и отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал одесский активист, участник группы Общественное инспектирование лагеря "Виктория" в Одессе Владислав Балинский, передает Цензор.НЕТ.
"Только сейчас с группой одесситов закончил общественное инспектирование лагеря "Виктория". После всего увиденного, у меня сердце просто разрывается на куски, а в горле стоит ком. Ведь, наши детки погибли в том числе и по нашей вине! Это мы своим равнодушием и безразличием позволили органам самоуправления просто опьянеть, потерять голову от льющегося со всех сторон коррупционного бабла и пренебречь требованиями ДБН (Государственные строительные нормы Украины. - Ред.), техникой пожарной безопасности и строительных норм", - заявил он.
"Теперь по существу:
1. Согласно ДБН 360*92 материал с такими показателями горючести который был использован в данном случае (сосновый, еловый кругляк), не допустим к использованию в детских спальных помещениях.
2. Необходима экспертиза материала древесины на предмет глубокой пропитки противогорючим составом (методом адгезии под давлением) так как при визуальном осмотре, мною были обнаружены лишь следы поверхностного нанесения состава. Внутренние наличники, и прочие элементы конструкции лишены признаков нанесения противогорючих составов вообще.
3. Недопустимый монтаж электрооборудования (более 10-ти бойлеров и 48-ми головных светильников на каждый корпус) непосредственно на деревянную поверхность. Сомнительное качество светильников. Использование лампочек накаливания мощностью 40Вт при паспортной максимально допустимой нагрузке светильника в 40 Вт.
4.Отсутствие системы активного пожаротушения!!!
5.Система пожарной сигнализации (ориентировочная стоимость комплекта оборудования с кабелем на один корпус составляет 650$), явно не соответствует классу пожароопасности объекта:
а) Противодымные датчики производства ТОВ" Тирас-12" - СПД2-Тирас в количестве 2-х на один жилой модуль.
б) Тревожная кнопка того же производства, в количестве 1 шт. на один жилой модуль.
в) Свето-звуковой сигнализатор того же производства, явно, не достаточной мощности так как расположен снаружи в количестве 1 шт. на четыре комнаты.
г) Отсутствие светового информационного сигнализатора "Выход" в каждой комнате.
д) Отсутствие таблички схемы эвакуации при пожаре на каждом корпусе.
е) Отсутствие связи централи "Тирас-12" с пультом охраны и нерабочее состояние систем противопожарной сигнализации в целом.
6.Отсутствие (ну, или я их не нашел) гидрантов.
7.Недопустимое с точки зрения доступности, размещение противопожарного водоема", - детализировал Балинский.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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но не в нашей стране, к сожалению.
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Только на схеме и издалека все кажется красивым.
А при ближайшем рассмотрении - как прошлый век.
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как труха украл бы миллионы
на строительстве
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а деревянные корпуса в этих условиях при нашем пофигизме, безответственности и повальной коррупции - это бомба замедленного действия...
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своих людей по регионам
и они воплощают его лозунг
жыты по новому
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Уроды!
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Выгода, нажива прежде всего, а при отсутствии контроля это превращается вот в такие результаты, уже даже детей приносят в жертву бизнесу не говоря об остальных.
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