 Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат горсовета Александр Иваницкий на Facebook.
"Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку", - пишет он.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
(Фото со страницы Alexandr Ivanitsky)
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Екатерина - выздоравливай быстрее и крепкого тебе здоровья, такие люди нужны Украине.
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