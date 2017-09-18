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 Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО

В Одесской областной детской больнице проходит лечение участница хореографического ансамбля Екатерина Ной, которая во время пожара в лагере "Виктория" спасала своих младших товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат горсовета Александр Иваницкий на Facebook.

"Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку", - пишет он.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий 01

(Фото со страницы Alexandr Ivanitsky)
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Девочка настоящая героиня! Жаль, что герои появляются из-за коррупции властей.
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Одесситы - проведайте Героиню! Может Ей помощь нужна - Она это заслужила!!!
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Парашенко обязан наградить её званием Героя Украины или он мразь последняя.
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порошенко - таки мразь. но звания - пережиток совка
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Так же можно сказать, что орден Британской Империи, вручаемый лично королевой - это пережиток Британской Империи, которой не существует. Но это в высочайшей степени почётно и по сей день.
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Блин! У нас даже в двухэтажных детских садах строят по две-три горки вне зданий в разных сторонах зданий для экстренной эвакуации детей и постоянно проводятся тренировки.
Екатерина - выздоравливай быстрее и крепкого тебе здоровья, такие люди нужны Украине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО
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