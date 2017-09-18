 Во время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат горсовета Александр Иваницкий на Facebook.
"Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку", - пишет он.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
(Фото со страницы Alexandr Ivanitsky)
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Ray @Ray_net_ua 7 ч.7 часов назад
События в Одессе зеркало проблем украинского общества и циничной власти мародеров-олигархов.
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На этом всё. Оревуар.
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Так и будешь упорствовать, или сходишь на перекур?
Глядишь, новую антитимошенковскую дезу где подцепишь.
Этой то "вона - ахент кремля" еще на выборах бандюковича трясли.
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думаешь с 2009-го когда она мило смеялась над шутками )(уйла в сторону галстуков михо и юща она изменилась?
Пресс-конференция бабы гади и )(уйла
или может протеже лазаренко свои миллионы не наворовала?
ню-ню... )))
Михо мстительный тип - пора бабке готовиться к новой отсидке и не в камере-люкс
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В данном случае награда: "За мужество на пожаре."
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Екатерина - выздоравливай быстрее и крепкого тебе здоровья, такие люди нужны Украине.
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Люди, мы есть и мы будем, потому, что есть у нас ТАКИЕ дети
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Одесса - это гораздо больше, чемТруханов...
Но и не соизмеримо больше, чем ваш Михо
И ни одного слова ( знака?) сочувствия или поддержки для маленькой героини? - вы зачем Вообще ЗТО написали, если разговор о ПОДВИГЕ РЕБЕНКА?!!!
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Трагедия. Страшная трагедия.
Нужно искать и устранять причины трагедии - а не жалеть себя овечьим блеяньем страдания над последствиями.
хотя - кацапка, хуле...
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Горіть у пеклі, москалі!
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Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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проверить караулыпосмотреть на лебедей.
Они из серобурорыжих уродцев превратились в белых красавцев.
Скоро улетят к новой жизни.
Взошел маленький ярко-желтый серпик Луны, а над ним как яркая лампада
в небе красавец Юпитер.
Понял, откуда на турецком флаге полумесяц и звёздочка.
Очень красиво.
Жизнь продолжается.
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Max Eriga @maxeri2017 55 мин.
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Не страмися.
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Этой девочке низкий поклон, если бы не она, то похоже погибших детей было бы больше. И где были воспитатели, охрана. Что- то не слышно, чтоб они кого- то вытащили
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Эту трагедию быстро попытаются замять и забыть, в отличие от Дома профсоюзов, где власти выгодно муссировать эту тему, хотя там сгоревшие сами заперлись в здании и решили свою судьбу. А здесь дети стали жертвами преступников воров.
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