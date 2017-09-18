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 Во время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО

В Одесской областной детской больнице проходит лечение участница хореографического ансамбля Екатерина Ной, которая во время пожара в лагере "Виктория" спасала своих младших товарищей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил депутат горсовета Александр Иваницкий на Facebook.

"Катя Ной спасла из горящего корпуса восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание. Сейчас находится в реанимации областной детской больницы на Слободке, идет на поправку", - пишет он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы. ВИДЕО с нагрудной камеры

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.


Во время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий 01

(Фото со страницы Alexandr Ivanitsky)
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Девочка настоящая героиня! Жаль, что герои появляются из-за коррупции властей.
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Это Украина будущего - страна храбрых людей, стоящих на правильной стороне водораздела Добра и Зла.
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Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий - Цензор.НЕТ 7150 Ray‏ @Ray_net_ua 7 ч.7 часов назад
События в Одессе зеркало проблем украинского общества и циничной власти мародеров-олигархов.

Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий - Цензор.НЕТ 3532
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Одесситы - проведайте Героиню! Может Ей помощь нужна - Она это заслужила!!!
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Парашенко обязан наградить её званием Героя Украины или он мразь последняя.
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порошенко - таки мразь. но звания - пережиток совка
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Так же можно сказать, что орден Британской Империи, вручаемый лично королевой - это пережиток Британской Империи, которой не существует. Но это в высочайшей степени почётно и по сей день.
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Если учитывать Британское содружество, то Империя существует и уважает королеву
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Нефиг Порошенке пиарит'ся на девочке. Лучше мы все вместе мысленно пожелаем девочке счастья и удачи в ее будущей жизни. А чтобы это стало явью, мы сейчас должны сами совершать правильные поступки и принимать правильные решения.
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Щоб такі як ти сказали що він піариться на дитячих смертях?- Хай уже піаряться Юля та Саакашвілі.
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подобные вам ничего не напишут, не вкрапив в текст капельку яда российской политтехнологии, направленной против Тимошенко. По дури или за мзду - это зависит от прыткости конкретного индивидума.
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Як казала Юлія Володимирівна одному своєму товаришу і бізнес-партнеру по нафто-газовим схемам- ;Хі-хі-хі-хі;
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как я и сказал: подобные вам ничего не напишут, не вкрапив в текст капельку яда российской политтехнологии, направленной против Тимошенко.
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Ти на одній фразі з методчки зациклився, фсб-ешник?
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я зациклен на сути, а вы, судя по этим трем постам - на клевете.
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Який наклеп у ствердженні що Тимошенко працює на Кремль?- Просте озвучення давно відомої всім істини.
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fyi: Это только в геббельсовской концепции пропаганды, адаптированной путинской руснёй, истина определяется частотой повторения лжи.
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І саме тому свою коронну фразу ;подобные вам ничего не напишут, не вкрапив в текст капельку яда...; ти повторив за сьогодняшній ранок уже тричі?
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глупыш, истина от частоты повторения ложью не становится.
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Ти вже сам собі заперечуєш. Як погода Пітєрє, сєржант?
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бедняжка, так ты еще и булеву логику не асилил?
На этом всё. Оревуар.
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Факти в студію, Екзорцист. Мені буде дуже цікаво з ними ознайомитися. А як ні, то не роби з писка халяви.
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бедняга, на смену вышел, а я тебя, тимошенкофоба, сразу на чистую воду вывел.
Так и будешь упорствовать, или сходишь на перекур?
Глядишь, новую антитимошенковскую дезу где подцепишь.
Этой то "вона - ахент кремля" еще на выборах бандюковича трясли.
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Никакая Йуля не агент кремля. Простая карьеристка и популистка, которая вовремя ложилась под больших боссов типа лазаренки. Не знаю чего в ней больше, но человек ненадежный. Уж лучше Петя
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улыбнуло )))


думаешь с 2009-го когда она мило смеялась над шутками )(уйла в сторону галстуков михо и юща она изменилась?


Пресс-конференция бабы гади и )(уйла



или может протеже лазаренко свои миллионы не наворовала?
ню-ню... )))



Михо мстительный тип - пора бабке готовиться к новой отсидке и не в камере-люкс
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Не нужно нивелировать градации заслуг.
В данном случае награда: "За мужество на пожаре."
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Давно уже задумывался над тем, что Героя Украины давали стольким мерзавцам, что просто нивелировали его смысл....должна комиссия из уважаемых людей (таких как покойный покойный Гузар например) давать подобное отличие...
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Блин! У нас даже в двухэтажных детских садах строят по две-три горки вне зданий в разных сторонах зданий для экстренной эвакуации детей и постоянно проводятся тренировки.
Екатерина - выздоравливай быстрее и крепкого тебе здоровья, такие люди нужны Украине.
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Тоненькая такая, как веточка.. А душа...
Люди, мы есть и мы будем, потому, что есть у нас ТАКИЕ дети
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То что Труханов и Ко(дло) должен уйти в отставку не обсуждается. Я был в Одессе в этом году, надеялся отдохнуть, но еле ноги унес из этой злокачественной опухоли антисанитарии и бардака. Никакого сравнения с тем что было при Михо!
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Глупости писать не стОит. -"этой злокачественной опухоли антисанитарии и бардака. "
Одесса - это гораздо больше, чемТруханов...
Но и не соизмеримо больше, чем ваш Михо
И ни одного слова ( знака?) сочувствия или поддержки для маленькой героини? - вы зачем Вообще ЗТО написали, если разговор о ПОДВИГЕ РЕБЕНКА?!!!
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может вы не догадываетесь о размерах коррупции в одессе? тогда задайте себе вопрос как 69 тыс тупых бабок за картошку выбрали труху мэром и никто слова не сказал? тут бабло победило добро.и теперь тот кто наградит девочку и будет главным взяточником....так что пока получается что одесса таки не только больше,чем труханов но и весьма в стороне. на этом перестаю брюзжать и желаю Екатерине всегда совершать достойные дела
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пля - то ли куриная тупость, то ли овечья покорность...

Трагедия. Страшная трагедия.
Нужно искать и устранять причины трагедии - а не жалеть себя овечьим блеяньем страдания над последствиями.

хотя - кацапка, хуле...
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Труху много лет уже выбирает его вотчина - поскот, где масса переселенцев, отставных совков и ватников. Он для них то же старается. Потому и выбирают
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Про злокачественную опухоль и в самом деле не надо. Как говорится не буди лихо, пока оно тихо.
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а что было при Михо?))) бла-бла-бла))) ни он ни труха не способны вывести Одессу из пике
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Теперь Маришка с Петрушкой заглянут для пиара и остальная шваль тоже
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Катрусі потрібна допомого перш за все психологів. Вона перенесла величезний шок... І не зайвим би була якась матеріальна допомога, яку б міг вислати ій кожен не байдужий громадянин краіни. Перебування у лікарні недешеве задоволення, самі знаєте.
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Не лишним было бы привлечь к ответственности за детей
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у кого кого..кому відвалили бабоси..у того
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Прямо библейская тема Ноев ковчег.
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Девочка спасла 10детей. А где был персонал лагеря, гребаные вожатые? Спасали свои шкуры твари?
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Действительно растет Человек с большой буквы.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Ты конечно извини Олександр, но твои патриотические потуги здесь не в тему. Погибли дети и это большое горе для нас.
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Тут мова за ту, що рятувала дітей- і такій Людині не гріх і Гімн проспівати.
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Умничка, но героизм в основном происходит тогда когда нет порядка. Все ответственные за безопасную эксплуатацию должны были в первую очередь научить детей действию при пожаре и способу эвакуации. Должны были провести тренинги действий при пожаре на время. За это ответственный непосредственно руководитель детского лагеря. Он назначает непосредственных руководителей(передает им часть функций) и следит за выполнением через кадровые решения, приказы, распоряжения. Первый виновник тот кто назначил такого руководителя детского лагеря, который не организовал систему контроля и сам руководитель детского лагеря.
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100 баллов. Детей надо учить поведению при ЧП, технике безопасности. Кто видел такие уроки в школе или занятия в детском садике?
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Пошел по привычке в 4 утра проверить караулы посмотреть на лебедей.
Они из серобурорыжих уродцев превратились в белых красавцев.
Скоро улетят к новой жизни.
Взошел маленький ярко-желтый серпик Луны, а над ним как яркая лампада
в небе красавец Юпитер.
Понял, откуда на турецком флаге полумесяц и звёздочка.
Очень красиво.
Жизнь продолжается.
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я было подумал, что одесситы не простят барыгам гибель своих детей - ошибся...Эх Одесса - "Жемчужина у моря"...
Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий - Цензор.НЕТ 9337 Max Eriga‏ @maxeri2017 55 мин.

Во время пожара в одесском лагере старшая девочка Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий - Цензор.НЕТ 5174
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какие еще откаты при постойке НОВОГО лагеря за нас счет (в гоударстве нет бюджетных денег - есть деньги налогоплательщиков) ... это фигня ... давайте про пачторт Саакашвили...
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Когда становится уж совсем плохо, такие ка ты Екатерина дают нам стимул бороться дальше. Спасибо тебе. Ты настоящая героиня. Награда найдет тебя. И от страны и от людей и от Бога.
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героические дети нужны там, где есть безответственность, халатность и жадность взрослых...
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І завдяки таким дітям ми всі ще живі, всупереч безвідповідальності, халатності і жадібності дорослих...
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вы наверное работаете либо на производстве медалей либо мером Одессы...
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Смелая девочка,наискорейшего выздоровления!!!
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Ребенок сделал то, что должны были делать соответствующие службы, которые за это получают деньги и имеют спецодежду и оборудование. Труха уже сказал, что выдаст по 200 тысяч семья погибших, по 100 получивший травмы и по двадцать все остальным. Откупиться деньгами - сто процентов не из сострадания- оно им чуждо- а чтоб рты заткнуть.
Этой девочке низкий поклон, если бы не она, то похоже погибших детей было бы больше. И где были воспитатели, охрана. Что- то не слышно, чтоб они кого- то вытащили
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Ага и заплатит из кармана налогоплательщиков, проведя соответствующее решение через скотов из горсовета, которые там сидят по 15 лет
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Чтоб все понимали. Это в Одессе не первая трагедия. Были случаи и в молодой гвардии и отравления и гибель детей из- за пропущенного воспаления легких. Так что у трухи были знаки остановиться и не красть в таких масштабах. Если бы были реально сделаны выводы, то тогда бы это не привело к этой масштабной трагедии.
Эту трагедию быстро попытаются замять и забыть, в отличие от Дома профсоюзов, где власти выгодно муссировать эту тему, хотя там сгоревшие сами заперлись в здании и решили свою судьбу. А здесь дети стали жертвами преступников воров.
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А где же Петя? Почему ,блядь, как надо попиарится на успехах - его палкой не отгонишь. А тут бы хоть промычал шо. Вроде как гидрантом числится.
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Так сразу же и сказали, что у гидранта давление слабое, вот ему Марина и пытается поднять, очевидно пока безуспешно...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо время пожара в одесском лагере Екатерина Ной спасла 8 младших детей, - депутат горсовета Иваницкий. ФОТО
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