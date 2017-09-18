 У подростка в Донецкой области изъяты гранаты, патроны, порох и самострел. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в одном из частных домовладений поселка Новгородское 17-летний парень спрятал боеприпасы под полом в летней кухне. Полицейские изъяли 2 гранаты с запалами, около 70 граммов пороха, патроны калибра 5,45 мм и самодельное устройство для стрельбы.
Владелец заявил: "Нашел в Ясиноватском районе и принес домой, а устройство изготовил собственноручно".
Он уже во второй раз будет привлекаться к ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
(Фото полиции Донецкой области)
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