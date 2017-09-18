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 Общество
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Все про:боеприпасы (1282) Нацполиция (8741) Донецкая область (4664)

 У подростка в Донецкой области изъяты гранаты, патроны, порох и самострел. ФОТОрепортаж

В Торецке (Донецкая область) изъяты боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в одном из частных домовладений поселка Новгородское 17-летний парень спрятал боеприпасы под полом в летней кухне. Полицейские изъяли 2 гранаты с запалами, около 70 граммов пороха, патроны калибра 5,45 мм и самодельное устройство для стрельбы.

Владелец заявил: "Нашел в Ясиноватском районе и принес домой, а устройство изготовил собственноручно".

Он уже во второй раз будет привлекаться к ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже. ФОТОрепортаж

У подростка в Донецкой области изъяты гранаты, патроны, порох и самострел 01У подростка в Донецкой области изъяты гранаты, патроны, порох и самострел 02У подростка в Донецкой области изъяты гранаты, патроны, порох и самострел 03

(Фото полиции Донецкой области)
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Ребёнок баловался в войну,а его приняли за террориста,вот как работает реформированная полиция.
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Та да. пусть бы и дальше баловался. Убил бы кого- нибудь "понарошку" или взорвал, играя, дом.
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Народ сепаров готовится утилизировать.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ подростка в Донецкой области изъяты гранаты, патроны, порох и самострел. ФОТОрепортаж
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