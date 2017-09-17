 Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии последствий стихии опубликовал начальник городского управления Госпродпотребслужбы Сергей Лазарев на Facebook.
"Результаты непогоды, ул. Главная, 20:30", - подписал он снимки.
На фотографиях видны многочисленные сломанные деревья. Некоторые из них повредили автомобили.
(Фото со страницы Ser Lazarev)
167 0
Ураган в Ужгороде повалил деревья и повредил автомобили. ВИДЕО+ФОТО(13)
Стихия бушевала в Одессе: погиб человек, повалены деревья и разбиты автомобили. ФОТО(15)
Сильная вспышка на Солнце: произошел мощный выброс в сторону Земли. ВИДЕО(36)
Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря класса G2(46)
Ученые заявили об окончании магнитных бурь, вызванных вспышками на солнце. ФОТО(0)
Из-за вспышки на Солнце завтра на Земле ожидаются мощнейшие магнитные бури. ФОТО(23)
По Грузии пронесся сильный ураган: Саакашвили прилетел в эпицентр. ФОТОрепортаж(178)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума