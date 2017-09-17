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 Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины. ФОТОрепортаж

В Черновцах прошла буря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии последствий стихии опубликовал начальник городского управления Госпродпотребслужбы Сергей Лазарев на Facebook.

"Результаты непогоды, ул. Главная, 20:30", - подписал он снимки.

На фотографиях видны многочисленные сломанные деревья. Некоторые из них повредили автомобили.

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Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины 01Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины 02Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины 03Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины 04

(Фото со страницы Ser Lazarev)
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