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Все про:Черновицкая область (329) контрабанда (2034) пограничники (1333) сигареты (698)

 3500 пачек сигарет найдены у границы на Буковине. ФОТО

В Черновицкой области обнаружена партия сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у села Селятин пограничный патруль обнаружил 7 ящиков табачных изделий. Признаков незаконного пересечения границы не выявлено.

3500 пачек сигарет марок Marble и Ashima правоохранители доставили в отдел пограничной службы.

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3500 пачек сигарет найдены у границы на Буковине 01

(Фото Госпогранслужбы)
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