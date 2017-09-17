 3500 пачек сигарет найдены у границы на Буковине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у села Селятин пограничный патруль обнаружил 7 ящиков табачных изделий. Признаков незаконного пересечения границы не выявлено.
3500 пачек сигарет марок Marble и Ashima правоохранители доставили в отдел пограничной службы.
(Фото Госпогранслужбы)
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