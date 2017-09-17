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 Политика Украины
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 "Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции украинских войск у линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, он отметил, что этот визит был очень полезным, ведь европейские политики в очередной раз убедились в необходимости поддержки Украины в ее сопротивлении российской агрессии.

"В то время как на украинской земле находятся более 40 тыс. российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - подчеркнул Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность Украины является также безопасностью НАТО, - экс-генсек Расмуссен

Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины, - экс-генсек НАТО Расмуссен 01Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины, - экс-генсек НАТО Расмуссен 02Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины, - экс-генсек НАТО Расмуссен 03Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины, - экс-генсек НАТО Расмуссен 04Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины, - экс-генсек НАТО Расмуссен 05Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины, - экс-генсек НАТО Расмуссен 06

(Фото штаба АТО)
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)))Европа и твердая позиция?
Это ммммм....ну примерно как импотент и эрекция))))))
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...Хоча б з інстинкту самозбереження! - додав би я.
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В йопропе уже очень давно этот рудиментарный инстинкт отсутствует
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инстинкт это базовое понятие,просто его приспали благополучием.
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Любимец Сталина, написавший "Петр Первый". Ну-ну.
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К сожалению, пример не из удачных. Этот тощий, продался на корню йоське и агитировал Бунина вернуться в парашу, рассказывая о том, как он хорошо там живет....
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А ми вже зрозуміли,що розраховувати можемо в першу чергу на самих себе.
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На европу нужно надеяться в последнюю очередь.У них инстинкт самосохранения вырубается с пугающей периодичностью.
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"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами - мы НИКОГДА НЕ ВСТАНЕМ С КОЛЕН!!!" - заявили в МИД РФ.

😸😸
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Наши хитрожопы классно сумели Запад посадить на крючок!
Вспомните, как хряк шантажировал и доил Евросоюз!
Щас эти наши "делки" переняли хряковские схемы, усложнили их и шпарят неподецки!
Или Евросоюз такой тупой( тогда и поделом им, хай их разводят и дальше).
Или они все там куплЯны и верить никому не осталось?...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж
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