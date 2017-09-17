 "Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, он отметил, что этот визит был очень полезным, ведь европейские политики в очередной раз убедились в необходимости поддержки Украины в ее сопротивлении российской агрессии.
"В то время как на украинской земле находятся более 40 тыс. российских солдат и сепаратистов, Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - подчеркнул Расмуссен.
(Фото штаба АТО)
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Это ммммм....ну примерно как импотент и эрекция))))))
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😸😸
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миссионерскую?
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Вспомните, как хряк шантажировал и доил Евросоюз!
Щас эти наши "делки" переняли хряковские схемы, усложнили их и шпарят неподецки!
Или Евросоюз такой тупой( тогда и поделом им, хай их разводят и дальше).
Или они все там куплЯны и верить никому не осталось?...
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