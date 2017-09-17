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Все про:Динамо (725) Киев (18185) памятник (2232) футбол (3196)

 Памятник погибшему футболисту Гусину открыли в столице. ФОТО

В Киеве открыли памятник футболисту, бывшему полузащитнику "Динамо" (Киев) и сборной Украины Андрею Гусину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну", об этом заявил член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.

"Лига чемпионов, "Динамо", сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился: сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких", - отметил он.

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Напомним, что Андрей Гусин погиб 17 сентября 2014 года.

Памятник погибшему футболисту Гусину открыли в столице 01Памятник погибшему футболисту Гусину открыли в столице 02

(Фото "Трибуны")
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Да...Андрюша остался ЛЕГЕНДОЙ Динамо....
не то шо теперяшная бездарно...рукожопо-ногая пида...ня воришек Суркисов
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Такими темпами по каждому погибшему/умершему памятник в городе ставить - улицы начнут напоминать кладбищенские аллеи.
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Так судя по фото - это памятник на его могиле. Нельзя на могиле человека ставить ему памятник или что?
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ах, если памятник на кладбище... а то я увидел новые высотки на фотке и далее не смотрел-вглядывался. А из прочтенной статьи - ничего не понятно. Что это за гуляния и что это ща новость - открытие памятника на могиле? странная формулировка.
Кстати, кажется существуют нормативы взаимного расположения кладбищ от новостроек. Ну та ладно.
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Много хороших матчей и мячей забитых...
Два мяча особо запомнились: Ювентусу (1:1) и Туркам (1:4)
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Гусін був відмінний півзахисник, правда трошки "балерина", але віртуоз півзахисту! Земля тобі пухом, хлопче. Пам'ятаю доки живу.
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За шо?
За то шо он был футболистом?
А хто-то был пожарным, врачом, сантехником... хорошим. Давайте им всем поставим памятники! За счёт порошенка, кличка, кононенка... и из их личных сбережений. Было бы здорово.
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Там уже кладбище легенд Динамо,которые заслуживают памятники.....эх-хэ-хэ....
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Ніхто не ставить під сумнів добрі якості покійного Гусіна як футболіста, але пам ятники ставлять навіки героям поколінь, подвиги яких описані в книгах, оспівані в музиці, висвітлені у фільмах. Бездумно ліпити пам ятники усюди, щоб потім руйнувати - дякую, але ми це вже проходили. Чому б не встановити цю скульптуру на цвинтарі, де поховали людину?
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Перепрошую, була вимкнена графіка в браузері на мобільном. Подивився фото - дійсно, начебто, пам ятник на цвинтарі. Але назва статті вводить в оману. Ще б написали "в Україні"
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эх, помню его гол, решающий, за сборную, грекам, в гостях... и сборная заняла первое место в группе
https://youtu.be/NR98pzfE_5M
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Цензор.НЕТФотоСпортПамятник погибшему футболисту Гусину открыли в столице. ФОТО
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