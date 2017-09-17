 Памятник погибшему футболисту Гусину открыли в столице. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Трибуну", об этом заявил член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков.
"Лига чемпионов, "Динамо", сборная Украины, Андрей Гусин! Мне памятник понравился: сделано с любовью и смыслом, то есть огромным уважением. Самое сложное было согласовать видение родных и близких", - отметил он.
Напомним, что Андрей Гусин погиб 17 сентября 2014 года.
5139 16
"Шахтер" выигрывает у итальянского "Наполи" первый матч группового турнира Лиги Чемпионов(118)
Вандалы повредили памятник героям АТО в Кременчуге(43)
Кабмин направит в регионы 270 млн на строительство футбольных полей, - Зубко(63)
На матче Украина - Турция беспорядков зафиксировано не было, - Нацполиция(80)
Мертворожденные монументы лоховству флагманов отечественного бизнеса(0)
Средства на создание Мемориала украинских героев должны быть предусмотрены в бюджете на 2018 год, - Порошенко(66)
Нардепы должны помнить, что тут погибли молодые ребята, - Аллеров на открытии мемориальной доски под ВР(28)
Ответить
Земля тебе пухом
Ответить
не то шо теперяшная бездарно...рукожопо-ногая пида...ня воришек Суркисов
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, кажется существуют нормативы взаимного расположения кладбищ от новостроек. Ну та ладно.
Ответить
Два мяча особо запомнились: Ювентусу (1:1) и Туркам (1:4)
Ответить
Ответить
За то шо он был футболистом?
А хто-то был пожарным, врачом, сантехником... хорошим. Давайте им всем поставим памятники! За счёт порошенка, кличка, кононенка... и из их личных сбережений. Было бы здорово.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/NR98pzfE_5M
Ответить