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 Общество
  1988  16
Все про:Киев (18185) праздник (1608)

 В Киеве отпраздновали День отца. ФОТОрепортаж

В Киеве, в парке "Победа", состоялось празднование Дня отца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, во время праздника благодарностью Киевского городского головы отмечены 9 отцов, которые активно участвуют в общественной жизни и сумели достичь успехов в воспитании детей.

Для детей и взрослых были обустроены бесплатные игровые и образовательные площадки. На них проводились конкурсы, интерактивные развлечения, розыгрыши призов. Также состоялся концерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине 45% детей до 16 лет живут без биологического отца. Еще больше детей страдают от эмоционального и духовного отсутствия папы.


В Киеве отпраздновали День отца 01В Киеве отпраздновали День отца 02В Киеве отпраздновали День отца 03

(Фото со страницы Наталья Веселова)
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Свято святом, а оце вразило-
"Сегодня в Украине 45% детей до 16 лет живут без биологического отца."
Цікаво- а яка статистика в світі?

Источник: https://censor.net.ua/p455673
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А мужчина как выглядит на рентгене?
День отца как никак!
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Ну да, как о себе, то что-то лестное!
Я тоже кое-что нашла. Учитывая, что сегодня день отца, деликатно дам ссылку:
https://prikol.i.ua/view/302984/

У женщин на рентгеновском снимке в голове это изюминки, если кто не понял ))
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Дочка меня сегодня поздравил подарком. Если дети похожи на отца, то отец- молодец, если половина похожи, то совместительству. А если не похожи?
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это называется внепапочная беременность
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UA Ali Hasan
Дочка меня сегодня поздравил подарком. Если дети похожи на отца, то отец- молодец, если половина похожи, то совместительству. А если не похожи?
========
А если не похожи???....была в эсэсэсэре замечательная песенка-танец - летка-енка....в моём доме поселился замечательный сосед...Па-па-пам-пам-пам-пам-пам!
Па-па-пам, па-па-пам,
Па-па-пам-пам-пам-пам,
Пам-пам-пам
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киеве отпраздновали День отца. ФОТОрепортаж
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