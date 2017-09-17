 В Киеве отпраздновали День отца. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, во время праздника благодарностью Киевского городского головы отмечены 9 отцов, которые активно участвуют в общественной жизни и сумели достичь успехов в воспитании детей.
Для детей и взрослых были обустроены бесплатные игровые и образовательные площадки. На них проводились конкурсы, интерактивные развлечения, розыгрыши призов. Также состоялся концерт.
Сегодня в Украине 45% детей до 16 лет живут без биологического отца. Еще больше детей страдают от эмоционального и духовного отсутствия папы.
(Фото со страницы Наталья Веселова)
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"Сегодня в Украине 45% детей до 16 лет живут без биологического отца."
Цікаво- а яка статистика в світі?
Источник: https://censor.net.ua/p455673
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😸😸
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или просто папочкин день?
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День отца как никак!
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Я тоже кое-что нашла. Учитывая, что сегодня день отца, деликатно дам ссылку:
https://prikol.i.ua/view/302984/
У женщин на рентгеновском снимке в голове это изюминки, если кто не понял ))
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Дочка меня сегодня поздравил подарком. Если дети похожи на отца, то отец- молодец, если половина похожи, то совместительству. А если не похожи?
========
А если не похожи???....была в эсэсэсэре замечательная песенка-танец - летка-енка....в моём доме поселился замечательный сосед...Па-па-пам-пам-пам-пам-пам!
Па-па-пам, па-па-пам,
Па-па-пам-пам-пам-пам,
Пам-пам-пам
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Вдумайтесь. Из этого должно следовать, что их состругали роботы?
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