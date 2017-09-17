 Житель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, местный житель 1984 года рождения рассказал, что недавно купил недостроенный гараж в местном кооперативе. Во время строительных работ и уборки в яме он нашел мешок с боеприпасами.
Правоохранители насчитали более 600 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, 12 подствольных гранат ВОГ, 3 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.
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Я бы приховав. Так... на всякий случай.
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