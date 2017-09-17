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Все про:боеприпасы (1280) Краматорск (2158) Нацполиция (8738)

 Житель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже. ФОТОрепортаж

В Краматорске (Донецкая область) обнаружен арсенал боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, местный житель 1984 года рождения рассказал, что недавно купил недостроенный гараж в местном кооперативе. Во время строительных работ и уборки в яме он нашел мешок с боеприпасами.

Правоохранители насчитали более 600 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, 12 подствольных гранат ВОГ, 3 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионерка сдала в полицию сумку более чем c 350 боеприпасами из зоны АТО, - ГУ НП в Сумской области. ВИДЕО

Житель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже 01Житель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже 02Житель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже 03

(Фото полиции Донецкой области)
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Судя по состоянию боеприпасов, похоже, что они там лежат со времени, когда оттуда линяли дыркин и Ко. Не?
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Это не первый раз - сам хозяин складирует, а потом заяву типа "нашол случайно" я еще бы поискал,ВОГи просто так не складируют. Где то еще калаш с ГПшкой припаркован
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Сявка савушкинская, грамотно писать научись сначала, а потом уже просись на вахту. ))
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Дурачёк.
Я бы приховав. Так... на всякий случай.
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На какой случай? Самостоятельно Донецк отвоевал? Такие предложения сегодня бьіли.
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Надо же какой сознательный гражданин, я бы йух отдал
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Цензор.НЕТФотоОбществоЖитель Краматорска обнаружил гранаты и 600 патронов в недавно купленном гараже. ФОТОрепортаж
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