 "Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Украине нужна любовь. Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться. Я думал, что было бы, если бы австралийцы не помогали друг другу. Я смог учиться в университете только благодаря неправительственной организации, созданной обычным австралийцем для поддержки людей с особыми потребностями. Что было бы, если бы австралийцы не помогали друг другу? Я бы не учился в университете, я бы не стал спикером, я бы не поехал в США и не встретил бы свою жену", - сказал Вуйчич в ходе пресс-конференции.
Вуйчич отметил позитивные изменения в Украине: "Посмотрите на Украину сегодня! Прогресс медленный, но он медленный в любой стране".
На его пресс-конференции присутствовали ветераны АТО, получившие инвалидность. Вуйчич с ними пообщался. Также Соломия Витвицкая представила проект "Победители".
Сегодня в 19:30 Ник Вуйчич выступит с речью на Крещатике. Организаторы создали специальную ложу для людей с инвалидностью. Вход бесплатный. Мероприятие организовано в рамках празднования Дня Благодарения и 500-летия Реформации в Европе.
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По братски делятся , помогают друг другу , обобравши Украину .
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А КОГДА ТИГРА КОРМЯТ ПОМОЯМИ И С НЕГО ШКУРА ОБЛАЗИТ , КАК С ЧЕРЕПУШКИ ХУ"ЛА , ТО НИКАКИЕ РЕФОРМЫ С ПЛАНАМИ МАРШАЛА НЕ ПОМОГУТ , ИБО" ВСЁ УКРАДЕНО ДО НАС ".
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https://www.youtube.com/watch?v=v5mC49aeHaA
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😀😀😀
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"понять и простить"?????
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С кого начать? Как начать? Два Майдана было. Да,Майданы,это были скорее нациналь-освободительные революции....цель достигли,кацапов послали нах....а вот внутренние проблемы,это эволюция,мы все без исключения коррумпированы....начинать с себя
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іначе шшокосуки вже давно б її згноїли...
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