 "Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ "Украине нужна любовь. Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться. Я думал, что было бы, если бы австралийцы не помогали друг другу. Я смог учиться в университете только благодаря неправительственной организации, созданной обычным австралийцем для поддержки людей с особыми потребностями. Что было бы, если бы австралийцы не помогали друг другу? Я бы не учился в университете, я бы не стал спикером, я бы не поехал в США и не встретил бы свою жену", - сказал Вуйчич в ходе пресс-конференции.

Вуйчич отметил позитивные изменения в Украине: "Посмотрите на Украину сегодня! Прогресс медленный, но он медленный в любой стране".На его пресс-конференции присутствовали ветераны АТО, получившие инвалидность. Вуйчич с ними пообщался. Также Соломия Витвицкая представила проект "Победители".Сегодня в 19:30 Ник Вуйчич выступит с речью на Крещатике. Организаторы создали специальную ложу для людей с инвалидностью. Вход бесплатный. Мероприятие организовано в рамках празднования Дня Благодарения и 500-летия Реформации в Европе.