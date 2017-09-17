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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18179) праздник (1606) Ник Вуйчич (2)

 "Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж

Ник Вуйчич, всемирно известный спикер (рожденный с синдромом тетраамелии — редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей), призвал украинцев помогать друг другу. Сегодня в 19:30 он выступит с речью на Крещатике.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Украине нужна любовь. Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться. Я думал, что было бы, если бы австралийцы не помогали друг другу. Я смог учиться в университете только благодаря неправительственной организации, созданной обычным австралийцем для поддержки людей с особыми потребностями. Что было бы, если бы австралийцы не помогали друг другу? Я бы не учился в университете, я бы не стал спикером, я бы не поехал в США и не встретил бы свою жену", - сказал Вуйчич в ходе пресс-конференции.

Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться, - Ник Вуйчич 01


Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться, - Ник Вуйчич 02


Вуйчич отметил позитивные изменения в Украине: "Посмотрите на Украину сегодня! Прогресс медленный, но он медленный в любой стране".

На его пресс-конференции присутствовали ветераны АТО, получившие инвалидность. Вуйчич с ними пообщался. Также Соломия Витвицкая представила проект "Победители".

Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться, - Ник Вуйчич 03

Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться, - Ник Вуйчич 04


Сегодня в 19:30 Ник Вуйчич выступит с речью на Крещатике. Организаторы создали специальную ложу для людей с инвалидностью. Вход бесплатный. Мероприятие организовано в рамках празднования Дня Благодарения и 500-летия Реформации в Европе.




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Если бы он еще призвал свою национальность - сербов вернуться домой и не убивать украинцев в ОРДЛО.
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Развел тут порнографию. Дедушек Цензора в тоску вгоняешь.
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ну если это любовь то....кстати , а трусики на ней есть или нема ?
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ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ПОМЕНЯЕМ ПРАВЯЩУЮ ГЕШЕФТНУЮ ШАЙКУ ОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ТОГДА УКРАИНА БУДЕТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ
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Так помогают , Порошенко - Ахметову , Пинчук - Фирташу , Фирташ - Коломойскому , Тигипко - Медведчуку и т.д.
По братски делятся , помогают друг другу , обобравши Украину .
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Смысел верный,но есть понятие конкуренция.....правда на не истребление....здесь почитай любителей Саакашвили или Тимошенко,так уже готовы резать оппонентов,своих же украинцев....так нельзя
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Есть такое слово - обсуждать, а то все аргументы любителей я читаю на сРу сайтах и на паРаша ТВ...
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а интересно, сербам он предлагал свои "рецепты"?
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Украинцы вечно будут бороться за власть. Такая натура.
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И как с такими феерическими долбодятлами?Наступление ВСУ на Донбассе может повлечь за собой снятие с России санкций, считает Микац Командир сил оперативно-тактической группировки "Луганск", генерал-майор Олег Микац считает, что освобождение украинскими военными оккупированных Донецка и Луганска будет восприниматься как нарушение Минских договоренностей и развяжет руки России.Об этом он рассказал в интервью "Апострофу"."Украину обвинят в нарушении Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять крылатые ракеты, которых у нее достаточно… После этого Россия уже не будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем", - отметил генерал
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Ему своих ребят жалко. А диванные патриоты не пойдут воевать, им по***. Они только улюлюкают и кукарекают, в интернете, где их никто не узнает.
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Недовольство жителей Украины президентом Порошенко продолжает расти вследствие полного обнищания населения на фоне беспрецедентного уровня коррупции в стране. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Фесенко.

"Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич - Цензор.НЕТ 696
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Так это чудо 3 года пело частушки, что лучше порошенко никого в мире нет. Перекупили парня по вызову.
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шуфричу помочь? бойко? допе, гепе, воной?
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КАК ТОЛЬКО УКРАИНА ПЕРЕЙМЁТ КИТАЙСКИЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И КАЗНОКРАДСТВОМ , ТАК СРАЗУ ПОЙДУТ В ГОРУ РЕФОРМЫ И УКРАИНУ НАЗОВУТ ЕВРОПЕЙСКИМ ТИГРОМ !!!!
А КОГДА ТИГРА КОРМЯТ ПОМОЯМИ И С НЕГО ШКУРА ОБЛАЗИТ , КАК С ЧЕРЕПУШКИ ХУ"ЛА , ТО НИКАКИЕ РЕФОРМЫ С ПЛАНАМИ МАРШАЛА НЕ ПОМОГУТ , ИБО" ВСЁ УКРАДЕНО ДО НАС ".
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Українці (по стану душі, я не расист) одне одному допомагають. Біда в тому, що не всі громадяни України відчувають себе українцями ( немає різниці, російського походження, угорського походження, румунського походження). Деяка, і , на жаль, значна частина вважає себе хохлами-підкацапниками, мадяронами-підугорниками, бессарабами-підрумунниками. Різні конфесії (деякі з центром на території агресора), різні центри мовного тяжіння (за рахунок українського б'юджету) жодним чином не сприяють зменшенню внутрішніх антипатиків української державності. Ми демонструємо замало агресії у відстоюванні інтересів держави. Так, прийнявши державницький Закон про освіту, вимушені прогинатися під "Європейських партнерів". І не факт, що не прогнемось.
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Украинцам нужна уверенность в будущем, своего и своей страны. Сейчас она снова отсутствует. Украдена офшорниками.
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Даю свій нумер рахунку в банку.... П А М А Г И Т Е! ! !
😀😀😀
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UA vad
"понять и простить"?????
=======
С кого начать? Как начать? Два Майдана было. Да,Майданы,это были скорее нациналь-освободительные революции....цель достигли,кацапов послали нах....а вот внутренние проблемы,это эволюция,мы все без исключения коррумпированы....начинать с себя
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УКРАЇНА тільки за рахунок людей і вижила.
іначе шшокосуки вже давно б її згноїли...
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Очень многих людей об&еденил Майдан. Все помогали друг другу. Когда влезли кацапсины, каждый украинец считал своим долгом поддержать добровольцев, помогали кто чем мог.... Но кто-то эту украинскую сплоченность раз&единил и выбил ощущение уверенности..... и это отнюдь не пуЙло.
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"я всіх люблю - всі люди браття ! Окрім - русні, жидів, масонів, негрів, пидорасів, которих - ненавиджу! А так же я в цілому гуманіст!".... - Лесь Подерв'янський
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Кому допомагати!? Педрило, Гнойсман, Ахметов та інші фірташі і без нашої допомоги крадуть, як перед погибеллю. Вуйчич, ти або дивись, або думай, що кажеш! А краще і дивись, і думай!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Только тогда, когда украинцы будут помогать друг другу, Украина будет развиваться", - Ник Вуйчич. ФОТОрепортаж
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