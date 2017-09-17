 В Турции автобус с туристами сорвался со скалы, украинцев среди пострадавших нет. ФОТО

В Анталии (Турция) туристический автобус сорвался с 50-метровой скалы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haberturk.
Согласно сообщению, в автобусе ехали 27 иностранных туристов. Национальность туристов не уточняется.
Так, по меньшей мере два человека погибли, большое количество пострадавших.
Косульская служба МИД Украины уже сообщила о том, что граждан Украины среди пострадавших нет.
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Но мы, конечно, надеемся, что со временем нас порадуют более приятной информацией в этом деле 😉
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Mikheil Saakashvili
14 ч ·
Я не хочу піаритись на одеській трагедії, але і мовчати я не можу. Минула більш ніж доба, але уряд і президент мовчать. Телеканали висвітлюють дуже куцо, як мінімум в Одесі вже повинен бути генпрокурор. Але чомусь зараз Порошенко і Гройсман не поспішають назвати цей справжній злочин «злочином». Гроші були виділені, щоб цього не сталося, але вони були вкрадені. Я не заспокоюся, поки винні не будуть покарані.
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