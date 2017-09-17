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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ДТП (6098) туризм (1083) Турция (2058) украинцы (2596)

 В Турции автобус с туристами сорвался со скалы, украинцев среди пострадавших нет. ФОТО

В автобусе ехали 27 туристов, по меньшей мере двое погибли.

В Анталии (Турция) туристический автобус сорвался с 50-метровой скалы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haberturk.

Согласно сообщению, в автобусе ехали 27 иностранных туристов. Национальность туристов не уточняется.

Так, по меньшей мере два человека погибли, большое количество пострадавших.

Косульская служба МИД Украины уже сообщила о том, что граждан Украины среди пострадавших нет.

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В Турции автобус с туристами сорвался со скалы, украинцев среди пострадавших нет 01

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...а в Германии уже неделю туры в Турцию не продают...
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ось так несподівано до людей приходить біда....
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на фото 4 живих....по одягу - мабуть кацапи...так, що можливо 24, які не вийшли з автобусу, також каци
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отдохнули бедняги....мне жаль только что это не кацапы..
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откуда такой вывод? из-за того что погибшие люди, а не животные? А вдруг опечатка?
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хм.. потому что в местах обитания кацапо-фауны(в паРаше) люди не проживают...
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Serg, Отчасти новость позитивная - украинцев то там нет!
Но мы, конечно, надеемся, что со временем нас порадуют более приятной информацией в этом деле 😉
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Любая трагедия - боль.Сочувствие турецкой стороне. Но,в Украине не меньшая ! -

Mikheil Saakashvili
14 ч ·

Я не хочу піаритись на одеській трагедії, але і мовчати я не можу. Минула більш ніж доба, але уряд і президент мовчать. Телеканали висвітлюють дуже куцо, як мінімум в Одесі вже повинен бути генпрокурор. Але чомусь зараз Порошенко і Гройсман не поспішають назвати цей справжній злочин «злочином». Гроші були виділені, щоб цього не сталося, але вони були вкрадені. Я не заспокоюся, поки винні не будуть покарані.
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та слишком уж часто .....куда турецкая дорожная служба смотрит .этож имидж теряют и людей
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Тока вернулись из Бодрума в гостишку.Обратно еще так сяк,а вперед местный янычар гнал микрушку как грузин в Спортлото 82.Впечатлений полные штаны.
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Как-то ехал на автобусе из Анталии в Истамбул, хорошо что ночью, спал и ничего не видел, никаких пропастей :В Турции автобус с туристами сорвался со скалы, украинцев среди пострадавших нет - Цензор.НЕТ 732
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І за яким хрєном він поліз на скалу? Скалелаз мля.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Турции автобус с туристами сорвался со скалы, украинцев среди пострадавших нет. ФОТО
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