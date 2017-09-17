 Двух чиновников ГФС Харьковщины поймали на $20 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.
"Полиция разоблачила должностных лиц Фискальной службы на взятке в 20 тыс. долларов. Ранее сотрудниками Управления Фискальной службы в Харьковской области был выявлен факт уклонения предпринимателем от уплаты налогов. За непривлечение бизнесмена к ответственности они требовали и получили 20 тыс. долларов неправомерной выгоды. При задержании чиновники фискальной службы пытались убежать", - сказано в сообщении.
Правоохранители задокументировали, что следователи Управления ГФС Харьковской области привлекли посредника. Предприниматель передал 20 тыс. долларов посреднику, который находился в Херсонской области. Такие меры были приняты злоумышленниками для маскировки коррупционной деятельности.
На данный момент оба следователя задержаны, продолжаются следственные действия.
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