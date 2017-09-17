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 Политика Украины
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Все про:взятка (4513) коррупция (7454) Харьковщина (1316) ГФС (3237)

 Двух чиновников ГФС Харьковщины поймали на $20 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно с работниками УЗЭ в Одесской области и Военной прокуратурой Харьковского гарнизона пресекли преступную деятельность должностных лиц ГУ ГФС в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации Национальной полиции.

"Полиция разоблачила должностных лиц Фискальной службы на взятке в 20 тыс. долларов. Ранее сотрудниками Управления Фискальной службы в Харьковской области был выявлен факт уклонения предпринимателем от уплаты налогов. За непривлечение бизнесмена к ответственности они требовали и получили 20 тыс. долларов неправомерной выгоды. При задержании чиновники фискальной службы пытались убежать", - сказано в сообщении.

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Правоохранители задокументировали, что следователи Управления ГФС Харьковской области привлекли посредника. Предприниматель передал 20 тыс. долларов посреднику, который находился в Херсонской области. Такие меры были приняты злоумышленниками для маскировки коррупционной деятельности.

На данный момент оба следователя задержаны, продолжаются следственные действия.

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Двух чиновников ГФС Харьковщины поймали на $20 тыс. взятки 01Двух чиновников ГФС Харьковщины поймали на $20 тыс. взятки 02Двух чиновников ГФС Харьковщины поймали на $20 тыс. взятки 03

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А ви уявляєте ті грошові потоки, котрі йшли до рук Ромки Насірова??
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В стране коррупционные суда отказываются судить коррупционеров.Замкнутый круг и в этом отношении никто ничего не делает.Одна болтовня.
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По 10 на рило? Дріб"язок. Могли б і не писати про це.
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мелкоту отлавливают, а те что повыше в шоколаде
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДвух чиновников ГФС Харьковщины поймали на $20 тыс. взятки. ФОТОрепортаж
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