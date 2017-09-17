EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3843  14
Все про:героизм (177) Кропивницкий (Кировоград) (424) свадьба (146) герой (219)

 Женился "Народный герой Украины", спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ. ФОТОрепортаж

Участвовавший в АТО спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с террористами, женился. Избранницей "Народного героя Украины" стала Ольга Сорока.

Как передает Цензор.НЕТ, церемония состоялась в Кропивницком.


Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 01

Свое первое пулевое ранение в грудь спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук ​​получил, защищая легендарный донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. Как только воин ​​вышел из больницы, он сразу же вернулся в зону АТО, так как считал, что не выполнил до конца свою миссию - освобождение Украины от наемников РФ и сепаратистов. Вадим добровольно вызвался ехать на помощь в Дебальцево, когда последнюю трассу уже перерезали. Колонна с ранеными, которую прикрывал Довгорук с товарищами, попала в засаду. В БТР, где сидел Вадим, попало два снаряда. Взрывом ему оторвало руку, на его глазах умер от ран его товарищ-командир, затем он более трех суток скрывался от врага на 20-градусном морозе без всякой помощи, без воды, еды и тепла, полз по снегу. Его взяли в плен, когда он уже не мог двигаться из-за огромной кровопотери и отморожения двух ног. Позже его обменяли. Воина отвезли в киевский госпиталь. Несмотря на все попытки спасти бойцу отмороженные ступни, врачам пришлось их ампутировать.

Но дух Вадима Довгорука не был сломлен. Более того, он стремится помогать побратимам, тем, кто теряет веру в себя и устает бороться. Вадим поступил в университет на психолога. Указом Президента Украины Петра Порошенко от 21 марта Довгорук был награжден орденом "За мужество" III степени.

Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 02

Молодоженов поздравляют на странице Вадима в Facebook и публикуют свадебные снимки.

Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 03Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 04Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 05Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 06Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 07Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 08Женился Народный герой Украины, спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ 09

Интервью с Вадимом Довгоруком читайте ЗДЕСЬ.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ура! Огромного человеческого счастья молодоженам!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Счастья этой прекрасной паре и всем всем всем хорошим украинцам большого счастья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздравляем! Совет Вам да Любови море и еще мира и хорошей погоды в доме!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
желаю удачи и долгих лет совместной, счастливой жизни!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щастя та діточок молодятам.. Цензор - в Україні немає міста кіровоград..Є Кропивницький..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дай їм Бог здоров'я, щастя і гарних та розумних ді
точок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Божого благословіння молодятам!
а ми всі приєднаємося і поздоровляємо
Zorba's dance )))
https://www.youtube.com/watch?v=qR1-3gYXsfE&list=RDJanqdSuiM_o&index=22
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из за Крыма Хутин калечит и наших ребят,и своих рабов из колоний Московии. Им бы у себя в Бурятии делать свою "Украину" ,а они отстаивают интересы какой то Московии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
От всего сердца желаем безмерного счастья, любви и долгих совместных лет жизни молодоженам!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вітаю! Дивиться не тільки один на одного , а щей в одну сторону,щасти Вам у всьому!

Женился "Народный герой Украины", спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ - Цензор.НЕТ 8614
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЖенился "Народный герой Украины", спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти