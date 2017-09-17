 Женился "Народный герой Украины", спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук, потерявший руку и обе ноги вследствие боев с наемниками РФ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, церемония состоялась в Кропивницком.
Свое первое пулевое ранение в грудь спецназовец 3-го полка Вадим Довгорук получил, защищая легендарный донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. Как только воин вышел из больницы, он сразу же вернулся в зону АТО, так как считал, что не выполнил до конца свою миссию - освобождение Украины от наемников РФ и сепаратистов. Вадим добровольно вызвался ехать на помощь в Дебальцево, когда последнюю трассу уже перерезали. Колонна с ранеными, которую прикрывал Довгорук с товарищами, попала в засаду. В БТР, где сидел Вадим, попало два снаряда. Взрывом ему оторвало руку, на его глазах умер от ран его товарищ-командир, затем он более трех суток скрывался от врага на 20-градусном морозе без всякой помощи, без воды, еды и тепла, полз по снегу. Его взяли в плен, когда он уже не мог двигаться из-за огромной кровопотери и отморожения двух ног. Позже его обменяли. Воина отвезли в киевский госпиталь. Несмотря на все попытки спасти бойцу отмороженные ступни, врачам пришлось их ампутировать.
Но дух Вадима Довгорука не был сломлен. Более того, он стремится помогать побратимам, тем, кто теряет веру в себя и устает бороться. Вадим поступил в университет на психолога. Указом Президента Украины Петра Порошенко от 21 марта Довгорук был награжден орденом "За мужество" III степени.
Молодоженов поздравляют на странице Вадима в Facebook и публикуют свадебные снимки.
Интервью с Вадимом Довгоруком читайте ЗДЕСЬ.
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точок!
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а ми всі приєднаємося і поздоровляємо
Zorba's dance )))
https://www.youtube.com/watch?v=qR1-3gYXsfE&list=RDJanqdSuiM_o&index=22
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