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 В зоне АТО упал российский беспилотик "Орлан", - штаб. ФОТО

Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в зоне операции упал российский беспилотник "Орлан".

"На этот раз украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам, из-за технического сбоя системы. Он соответствует модели, которую изготавливают в России", - сказано в сообщении.

Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет.

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Этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии. Беспилотный летательный аппарат недешев - 18 млн. рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию.

В зоне АТО упал российский беспилотик Орлан, - штаб 01

"Скажем, если в группе три летательных аппаратов, то первый ведет разведку с высоты 1000-1500 м, второй - это БПЛА радиоэлектронной борьбы, третий - ретранслятор, который осуществляет передачу разведывательной информации центра управления (высота 4,5-5 км и более). Чаще в группе два аппарата - разведчик и ретранслятор. Вероятно, что в группах из двух БПЛА на разведчику установлено дополнительное оборудование для создания активных шумовых помех", - сообщают в штабе.

По классификации "Орлан-10" относится к оперативно-тактическому малого радиуса действия. Кроме того, аппарат не требует взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки, стартует с катапульты. Также может приземляется с парашютом, для демпфирования удара при приземлении применяется пневматический надувается буфер.
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