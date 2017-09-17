 В зоне АТО упал российский беспилотик "Орлан", - штаб. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО , в зоне операции упал российский беспилотник "Орлан"."На этот раз украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам, из-за технического сбоя системы. Он соответствует модели, которую изготавливают в России", - сказано в сообщении.Разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня, что, впрочем, совсем не удивляет.Этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии. Беспилотный летательный аппарат недешев - 18 млн. рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию.

"Скажем, если в группе три летательных аппаратов, то первый ведет разведку с высоты 1000-1500 м, второй - это БПЛА радиоэлектронной борьбы, третий - ретранслятор, который осуществляет передачу разведывательной информации центра управления (высота 4,5-5 км и более). Чаще в группе два аппарата - разведчик и ретранслятор. Вероятно, что в группах из двух БПЛА на разведчику установлено дополнительное оборудование для создания активных шумовых помех", - сообщают в штабе.По классификации "Орлан-10" относится к оперативно-тактическому малого радиуса действия. Кроме того, аппарат не требует взлетно-посадочной полосы для взлета и посадки, стартует с катапульты. Также может приземляется с парашютом, для демпфирования удара при приземлении применяется пневматический надувается буфер.