 Налоговики ликвидировали незаконную АЗС в Тернопольской области, изъято товаров почти на два млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области на территории складских помещений частный предприниматель осуществляет реализацию сжиженного газа пропан - бутан и дизельного топлива без получения необходимых разрешительных документов для данного вида деятельности и наличия документов о качестве и происхождении товара. Кроме того, в ходе реализации ГСМ не использовались регистраторы расчетных операций", - говорится в сообщении.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 9,5 тысячи литров сжиженного газа, 52,4 тысячи литров дизельного топлива. Также изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти два миллиона гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.
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