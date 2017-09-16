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Все про:АЗС (293) налоговая милиция (1619) Тернопольщина (379) топливо (431)

 Налоговики ликвидировали незаконную АЗС в Тернопольской области, изъято товаров почти на два млн грн. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали незаконную автозаправочную станцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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"В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в одном из сел области на территории складских помещений частный предприниматель осуществляет реализацию сжиженного газа пропан - бутан и дизельного топлива без получения необходимых разрешительных документов для данного вида деятельности и наличия документов о качестве и происхождении товара. Кроме того, в ходе реализации ГСМ не использовались регистраторы расчетных операций", - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 9,5 тысячи литров сжиженного газа, 52,4 тысячи литров дизельного топлива. Также изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет почти два миллиона гривен.

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В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение. Продолжается проверка.

Налоговики ликвидировали незаконную АЗС в Тернопольской области, изъято товаров почти на два млн грн 01

Налоговики ликвидировали незаконную АЗС в Тернопольской области, изъято товаров почти на два млн грн 02

Налоговики ликвидировали незаконную АЗС в Тернопольской области, изъято товаров почти на два млн грн 03


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Якимсь дивним чином всі газові заправки неправильні, а бензинові - правильні.)))
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особенно стоящие под мостами (4 шт. с каждого въезда)
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барига зачищає для зрадника- медвечука ринок!
Хоче увесь скраплений газ віддати ху йлу в Україні
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Не незаконная АЗС, а просто не смогли договориться....
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В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение...бриллиантовым прокурорам.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики ликвидировали незаконную АЗС в Тернопольской области, изъято товаров почти на два млн грн. ФОТОрепортаж
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