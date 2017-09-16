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Все про:СБУ (14910) шпионаж (695) Донецкая область (4661)

 СБУ задержала информатора террористов "ДНР" на Донетчине. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Славянском районе Донецкой области информатора террористической организации "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что житель одного из сел два раза в месяц посещает временно оккупированную наемниками РФ Горловку якобы для проверки состояния квартиры, которая ему принадлежит. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что таким образом мужчина регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

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По его указанию задержанный собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил АТО вблизи линии разграничения. Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались террористическими группировками для обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

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Программа "тебя ждут дома" порешает все проблемы этого сепара!
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Щоб тобі очі на лоба вилізли, нЕлюд!
А СБУ- молодці.
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1. Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют...
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Какие-то агенты пошли... Странные, как минимум. Даже книжек не читают. Оружие хранят дома. Про пивной животик- я просто не смог умолчать. Короче- таких тока ловить.
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