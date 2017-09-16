 СБУ задержала информатора террористов "ДНР" на Донетчине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что житель одного из сел два раза в месяц посещает временно оккупированную наемниками РФ Горловку якобы для проверки состояния квартиры, которая ему принадлежит. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что таким образом мужчина регулярно передавал информацию главарю одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
По его указанию задержанный собирал данные о перемещении, дислокации военной техники и подразделений сил АТО вблизи линии разграничения. Координаты, которые передавал злоумышленник, использовались террористическими группировками для обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника по месту жительства, при обыске также изъяли незарегистрированное оружие с патронами и боевую гранату. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.
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А СБУ- молодці.
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