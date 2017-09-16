 СБУ с прокуратурой пресекли деятельность контрабандистов наркотиков из ЕС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Отмечается, что злоумышленники заказывали наркотические средства в одной из стран Евросоюза и получали их международными отправлениями под видом легальных медпрепаратов.
"Во время совместной операции сотрудники Сумского и Николаевского управлений СБУ установили организаторов нелегального бизнеса. Правоохранители изъяли из международного почтового отправления и по местам жительства наркодельцов более четырехсот таблеток запрещенных препаратов, которые регулярно ввозились в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость изъято составляет около 50 тыс. гривен. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.
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16 сентября 2016 г. · Киев ·
Стало известно, что СБУ прослушивает разговоры Виталия Кличко. Чисто чтобы поржать.
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при этом парацетомол -
Парацетамо́л (лат. Paracetamolum) - лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анилидов, оказывает жаропонижающее действие. В западных странах известен под названием Acetaminophen (APAP).
Является широко распространённым центральным ненаркотическим анальгетиком, обладает довольно слабыми противовоспалительными свойствами (и поэтому с 2000г по решению ВОЗ не относится к группе НПВС). Вместе с тем, при приёме больших доз может вызывать нарушения работы печени, кровеносной системы и почек.[3] Риск нарушений данных органов и систем увеличивается при одновременном принятии спиртного, поэтому лицам, употребляющим алкоголь, рекомендуют употреблять пониженную дозу парацетамола.
Парацетамол входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения[4], а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 2199-р.[5]
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«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.
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Только приехал из Геническа. О самом мероприятии чуть позже, пока - свежие впечатления из поезда.
Поезда в сам Геническ начнут ходить в июне, а пока надо ехать из Новоалексеевки - оттуда же, откуда все ездят в Крым и обратно, пишет bbcccnn.
Прихожу за полчаса в вагон - оппа, праздник. В моем купе две типичные тетки - возраст, цвет волос и толщина неопределенные, настроение всегда недовольно-истерическое.
Они заканчивают переодеваться. Ок, не вопрос. Бросил шмотки, ушел курить. Вернулся - дверь закрыта. Слышно как разговаривают.
Обе едут к взрослым детям, удравшим от руського мира в Украину, обе возмущаются и рассказывают друг другу про то, как у них скоро станет все зашибись и и про то, как им страшно, что глупые дети уехали жить к ужасным бандеровцам.
Ок, хер с вами, но мне хочется в купе. Стучусь - заходите. Открываю дверь, оппа, картина маслом - пани легли и просять. Обе тетки в ночном положении на своих нижних полках - в восемь вечера. Говорю - это класно, конечно, но мне бы тоже переодется, я уж молчу, что я поработать за ноутбуком хотел, а стол теперь недоступен.
Они мне - мол там в коридоре никого нет, или в туалете, или поищите свободное купе. Ну, хуй с вами. Как вежливый человек, предупреждаю, что храплю, на что тетки тут же начинаю ойкать и айкать. Жаль, что я не обратил на это внимание тогда - сперва они меня боялись, бородатого и большого, но после моих слов сразу поняли, что имеют дело с потомком вшивых интеллихентов и можно смело меня чморить, но до меня это дошло уже потом.
А пока в соседнем пустом купе переодеваюсь, беру ноут и три с половиной часа сижу там, пока в Запорожье не пришли хозяева купе. Почитал еще немного книгу и пошел спать, где-то в пол первого. Еще не настало три часа, как меня начали дергать за руку, стучать снизу и громко орать - мол храплю, они уже и спать не могут и вообще.
Я, конечно, напомнил им, что по их милости и так провел четыре с лишним часа вне купе, и если ложиться спать в восемь вечера, то к трем ночи можно и выспаться, но крик только усилился. Я плюнул, взял книгу и пошел в коридор - все равно уже проснулся. Часа полтора почитал и чувствую - засыпаю. Полез к себе наверх, принял свою самую неудобную, но нехрапящую позу, и только начал засыпать, как снова снизу заистерила одна из теток.
Я, в общем, с возрастом стал терпелив, но все имеет свой пиздец. Я свесился с полки и яростно прошипел, что я вообще не понимаю, какого хуя я столько раз шел навстречу гражданам российской федерации и предателям моей страны, что мне глубоко похуй, спят они или нет, я сейчас лягу на спину, как я люблю и мне похуй, что я так храплю в три раза громче и буду спать до прихода поезда, а если хоть одна пожилая сука меня разбудит - специально, или даже случайно, я по приезду сдам их в Правый Сектор, пусть они выясняют, зачем любители путина приехали в Украину.
Закончив свою пламенную речь я прислушался - снизу раздавалась показательная тишина. Я лег на спину и, наконец-то, спокойно вырубился до самого утра, не крутясь и не просыпаясь от своего храпа, как это обычно со мной в поезде или автобусе, когда я боюсь помешать остальным пассажирам.
Утром тетки тихо и молча вымелись из купе и исчезли в вокзальной толпе, как стая диверсантов. Вот жеж суки.
Как быстро я забыл, как надо общаться с крымчанами такого типа - только хамство и угрозы. Иначе - махровый эгоизм и наглость. Вежливость всегда воспринимается за слабость.Ну ничего, больше не забуду.
P.S. В поезде было немало откровенно акающих товарищей. То ли крымчане научились акать за эти два года, подобострастно подражая своим хозяевам, то ли я не понимаю…
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