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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4511) Кропивницкий (Кировоград) (422) Нацполиция (8734) СБУ (14908)

 СБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали на взятке двух работников Кировоградского райотдела полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, задержаны начальник сектора уголовного розыска и старший оперуполномоченный, которые требовали от жителя Кропивницкого тысячу долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершение им грабежа.

Злоумышленники были задержаны после получения части взятки в размере 17 тысяч гривен.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое сотрудников ГУ ГФС в Харьковской области попались на взятке в 20 тысяч долларов США. ФОТОрепортаж

СБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком 01СБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком 02СБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком 03

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Лучше бы они авакова задержали на взятке, там миллионы.
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так сразу? нужно ж натренироваться сначала таких сажать и чтобы не присуждали им по 12тыс грн штрафа
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будешь советы давать когда хуйло сядет а мы посмотрим что там у кацапов.
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Ледокоин Гетьмана

Шо такое МЕРЗОСТЬ? Это когда ты организовываешь Акцию УКРАИНА БЕЗ КУЧМЫ А когда становишься Генпрокурором Делаешь Кучму ПОПУТЧИКОМ РЕВОЛЮЦИИ
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реформировали, реформировали, да не перереформировали
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але ж майтку хлопу праворуч (на фото) порвали
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Ray

Жена генпрокурора Луценко и прославившийся на вышках вор Бойко обсуждают перспективы создания антикоррупционного суда в Украине)) pic.twitter.com/9jVcemfacg
Переглянути фото :D
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Ну и кто кому Рабинович после этого? Еще только суббота, а преступность -5% на следующую неделю.
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У нас на заводе васадзе -святоша можно собирать модель любой зарубежной машины и все равно с конвейера выходит запорожец.Грузины провели реформу полиции в результате на выходе воровской совок с армянским привкусом. В нормальной стране министр давно бы подал в отставку а этот ждет когда вернется шлепер что бы слинять за бугор.А ожет им полицаям еще жалование поднять? Потому что все равно берут.
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Може років через 10-20 і в нас буде цивілізована поліція.Якщо за цей час всіх хапуг пересажають.
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А шо делали в Кропивницком работники "Кировоградского райотдела полиции" ?!!
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СБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком.

ТОП-новость дня. В стране идет нещадная и ни на секунду непрекращающаяся борьба с коррупцией. Ура, товарищи!
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Разве беременных можно вот так рылом в землю? ой вэй, что оне жрут? Зачем так себя распускать? Зачем превращаться в свиней?
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пора уже люстрировать полицию работающую во времена порошонка
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком. ФОТОрепортаж
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