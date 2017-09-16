 СБУ задержала на взятке в $1 тыс. двух полицейских в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как отмечается, задержаны начальник сектора уголовного розыска и старший оперуполномоченный, которые требовали от жителя Кропивницкого тысячу долларов за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершение им грабежа.
Злоумышленники были задержаны после получения части взятки в размере 17 тысяч гривен.
По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.
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Шо такое МЕРЗОСТЬ? Это когда ты организовываешь Акцию УКРАИНА БЕЗ КУЧМЫ А когда становишься Генпрокурором Делаешь Кучму ПОПУТЧИКОМ РЕВОЛЮЦИИ
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Жена генпрокурора Луценко и прославившийся на вышках вор Бойко обсуждают перспективы создания антикоррупционного суда в Украине)) pic.twitter.com/9jVcemfacg
Переглянути фото :D
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ТОП-новость дня. В стране идет нещадная и ни на секунду непрекращающаяся борьба с коррупцией. Ура, товарищи!
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