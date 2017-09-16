 Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал на свое странице в Facebook.
"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - сообщил журналист.
На официальной странице в Facebook программы журналистских расследований - "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали также заявление Ткача, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.
"Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.
При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.
Напомним, сегодня на Майдане независимости состоялась акция, посвященная памяти погибшего 17 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности, во время которой журналисты и общественные активисты обратились к властям с требованием гарантий беспрепятственной деятельности журналистов.
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Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/realestate/2137174-proekt-derjbyudjetu-2018-na-subsidiji-zaklali-55-milyardiv.html
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У меня, например, с юных лет- Правило выработалось- подальше держаться, от начальства
========
И поближе к кухне
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Его грядущее - и пусто, и темно,... (С)
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Непорядок.
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Вот товарисч с 5-канала / Эспрессо утверждает, что в детских смертях - виноват именно он. Саакашвили.
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Это не журналисты. Это либо сознательные провокаторы, либо просто идиоты, которых жизнь ничему не научила.
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Служба охорони виконували свої службові обов'язки згідно наказу Головнокомандувача...
Це ще раз підтверджує, що авторитаризм в Україні на вищих щаблях української влади у дії... він нікуди не пропав, а тільки був прихований, а зараз, коли під корупційною владою починає розшатуватися і тремтіти основа, яка вже й так прогнила, він, тобто авторитаризм, виліз і тут, як тут...
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2. Шеф их Вашингтона вызвал петю на ковёр
3. Саакашвили собирает народ в Херсоне
ЧТО ДЕЛАТЬ ? ЖРАТЬ ВОДКУ И КИЗДИТЬ ЖУРНАЛИСОВ !!!
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Ты либо публичный человек и будь готов, что тебя снимают на фото/видео технику.
Либо не публичный, тогда не суйся к людям, трапезничай в закрытых местах/заведениях.
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