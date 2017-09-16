EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  19311  489
Все про:журналистика (2544) нападение (1703) УГО (101) Конча-Заспа (62)

 Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж

Журналист Михаил Ткач заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на него и оператора, возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где находилось высшее руководство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал на свое странице в Facebook.

Смотрите также: Акция памяти Георгия Гонгадзе прошла на Майдане Независимости (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - сообщил журналист.

Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман 01

Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман 02

Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман 03

На официальной странице в Facebook программы журналистских расследований - "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали также заявление Ткача, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вырос уровень агрессии в отношении журналистов, - исследование НСЖУ

"Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.

При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.

Напомним, сегодня на Майдане независимости состоялась акция, посвященная памяти погибшего 17 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности, во время которой журналисты и общественные активисты обратились к властям с требованием гарантий беспрепятственной деятельности журналистов.

Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман 04

Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман 05
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Журналист Ткач. Не слышал я о таком. Вот, теперь- знаю. Не позавидуешь, работенке. У меня, например, с юных лет- Правило выработалось- подальше держаться, от начальства, так проще жить. С годами, это Правило прошло проверку временем и стало Законом.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно живее будешь

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совершенно верно! И живее. И здоровее. Чего и всем желаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шо-шо??? Ты вспомни ещё события времен смутного времени. Мне повезло- большую часть жизни я провел в безопасной среде. Это щас- гранаты вот-вот будут на вес продавать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну и как ты себя там чувствуешь? Не жмет ничего, в районе ягодиц? Или ты уже привык?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Фамилии не повезло с таким дерьмом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ты прав! Norris пишется вот так, а не как ты- тупое создание, нашлёпало. Гуляй, бот-затейник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты точно знаешь, что гниды прячутся в щели? А откуда? Ты, в принципе, хоть их видел? Если видел- то у тебя было трудное детство. Отсюда- твоя агрессия и проблемы с психикой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодец журналист,сообразительный...знает как быстро известность получить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько минималок каждый из этих кормильцкв пробухал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Середній обід на двох в такому закладі 5000 - 7000 гривень і то по скромному.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заздріть мовчки: Петі з Вовою (а також з усім їхнім кагалом) є за що і снідати, і обідати, і вечеряти: мінус 6 (шість!) мільярдів з лохів тільки за субсидії на наступний рік, при заявленому підвищенні цін на енергоносії "до європейських цін, на прохання міжнародних донорів"!!! "Кабінет міністрів України в держбюджеті на 2018 рік заклав витрати на субсидії в розмірі 55 млрд грн. "У Кабміні назвали терміни призначення субсидій на опалення Про це перед засіданням уряду повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. «На субсидії закладається 55 млрд грн», - сказав міністр, додавши що в бюджеті на поточний рік сума, передбачена на цю статтю витрат, становить 61 млрд грн. «Ми сподіваємося, що сума буде меншою, враховуючи доходи населення. Формула не змінюється, це буде об'єктивний процес», - сказав Рева.

Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/realestate/2137174-proekt-derjbyudjetu-2018-na-subsidiji-zaklali-55-milyardiv.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
UA Андрей Шевченко 73396fdd
У меня, например, с юных лет- Правило выработалось- подальше держаться, от начальства
========
И поближе к кухне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет- нет. Я никогда не делал из еды культа. А вот первое- подтверждаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Избивать убивать журналистов в Украине стало нормой УГО это каста которая возомнила себя "пупами" под прикрытием власти ...журналист снимал на камеру это что угроза жизни тут другое банда барыг жирует а народ проживает впроголодь вот и прячутся сволочи от людских глаз отгородившись сторожами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С папараци так поступают везде, во всем мире. Их пиздят при обнаружении и суд их не опрадывает никогда. Нужна аккредитация, редакционное задание, иначе - папараци. А с этими всегда разговор короткий
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, нулевое стецько, они там под разными никами щас регятся типа народ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надежда на очередную фею с волшебной палочкой. И так до бесконечности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С печалькой я гляжу й на это поколенье!
Его грядущее - и пусто, и темно,... (С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,стесняюся спросить,а кто ему там фотосессию устроил?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Грузия выкинула грязную грузинскую портянку а Украина подобрала а теперь обнюхивает и с вожделением смакует
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смаковать больного недоумка кровожадного и восхвалять его- это удел недоразвитой кацапии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Возможно это агент кремля, качает шоколадную лодку. Патриоты не поддавайтесь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Холопы мешали царю и боярам развлекаться в кабаке с девками ?
Непорядок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очередная сказка от борцунов с режимом для дипилов, которые им верят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не раскачивайте лодку громадяне, а то шоколадных стошнит и заблюют страну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы знаете, что порохоботы получили разнарядку использовать трагедию в одесском лагере и детские смерти - для критики Саакашвили?
Вот товарисч с 5-канала / Эспрессо утверждает, что в детских смертях - виноват именно он. Саакашвили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Посіпаки рош-ашана!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
минстець высадил десант в тему, все соевые тролли на ветке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це була помилка охорони. Україна - давно не СРСР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко и Гройсман не любят гиен пера? А может и правильно - деньги любят тишину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вторая тайная встреча кодлы за последнее время,есть смысл задуматься
 показать весь комментарий
Ответить
 
а какие претензии в принципе могут быть к сотрудникам УГО? Они свою работу выполнили - нейтрализовали потенциально опасный объект. Еще и мягко обошлись. В Израиле, к примеру, их и грохнуть могли на месте, так как страна постоянно находится под угрозой терактов, а государственные деятели - отличная цель. Если эти папараци хреновы решили ночью втихаря пощелкать, то должны были понимать вероятную реакцию от УГО, задачей которого является физическая защита первых лиц государства. Киллеры же с бейджиками не прибывают на место преступления, что они пришли убивать. А под журналюг замаскироваться самое то. Если бы было наоборот, и произошел реальный теракт или нападение, то со 100-процентной гарантией заголовки статеек уже визжали бы о непрофессионализме и некомпетентности спецов из УГО и вообще о дырявой физической защите первых лиц государства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возьми с полочки шоколадный батон, прогиб хозяину зачтен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не могли их в Израиле грохнуть на месте. в росии да, не вопрос
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо немає акредитації і редакційного завдання - це папараці. Папараці взагалі пістять всюди, де знаходять. УГО мало ще вломили цим покидькам, які , мабуть висліжували, та на хвості приїхали. На війні як на війні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо вам далися те папараци, можна подумать, что они вас во время дефикации сфоткали? Больше всего папараци волнуют тех, кто совеоршенно не интересен папарациям Не, реально, нафиг вы нужны хотябы самому начинающему или уже не способного самостоятельно передвигатся папараци? Но, они вас волнуют и будоражат ваше воображение, как ночные вампиры или оборотни, которые могут выскочить из камина и укусить вашего хозяина. Вы такие же цепные псы, только с меньшей миской как и те мусора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вполне удовлетворен вашим раздраженным, путанным и придурковатым объяснением
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та не все прикукушеного кука санитары еще к камперу не пускают Сегодня ж субота и они дураков по палатам держат Цицяфера нету наверное выехал с даунецка с торбами за хавкой Гыг или бухает или поехал поросят кастрировать Но скоро подтянутся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не Гывг уже на работе Работящий свиновод
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отношение власти и народа, как "повелителей жизни" и "быдла" досталась нам от Совка с его почитанием чиновничьего класса (без бумажки ты какашка) и отдельных магазинов для членов комитетов разного уровня, а Совок унаследовал от царской раSSеи. Чинопочитание и высшее знание кому сколько занести в среде чиновников это норма жизни для избраных. Чиновники всегда решали кому жить, а кому существовать или умереть. Мусорня так же дрессировалася в первую очередь, чтобы угодить чиновнику-хозяину. Успех по службе мусора зависит исключительно от личного угождения хозяину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А подумать, что генерала ГУР в центре Киева взорвали и война, слабо коняке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взорвали ну и хуле? Ещё будут взрывать но, не чиновников. А генерала комуто нужно было взорвать. Посмотри на достойное лицо занявшее его место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только бы дожить до светлых дней и начать их метелить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лутше вешать Предварительно отбив молотком яйца Чтоб визжали как свиньи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапам в Україні вже нічого доброго не світить, здихай
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нехороший ти людина редиска якщо всюди тобі кацапи бачачи. Коли здається хреститися треба
 показать весь комментарий
Ответить
 
То навіщо ти на себе чіпляєш ті огидні ніки?І де це ти бачив доброго каца?
 показать весь комментарий
Ответить
 
для него все, кто косо посмотрел на хозяина- кацапы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя к Трампу едет с вопросом будут ему ярлык на княжение продлевать или нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Треба було кожного перевірити на наявність зброї детектором металу. Не можна протягувати свої клешні до будь кого бо воно охоронець. Це просто бидло а не охорона яка охороняє коррупціонерів. Я вважаю якщо охорона безпідставнонапала треба давати у відповідь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ночью, в кустах, в лесу, возле места, где находятся первые лица воюющей страны?
Это не журналисты. Это либо сознательные провокаторы, либо просто идиоты, которых жизнь ничему не научила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ночью в лесу, по кустам шарится первым лицам воюющей страны не гоже, это может вызвать недобрые слухи в народе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петин лохторат и это схавает и когда уже их будут дубинками по спине мочить, будет послушно повизгивать ... потому что идиоты и рабы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а в кого це маринанарка блищить на фото, як у кота причинне місце?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Журналісти розкрили таємний "сходняк" "високих" можновладців... познімати не дали нікому...
Служба охорони виконували свої службові обов'язки згідно наказу Головнокомандувача...
Це ще раз підтверджує, що авторитаризм в Україні на вищих щаблях української влади у дії... він нікуди не пропав, а тільки був прихований, а зараз, коли під корупційною владою починає розшатуватися і тремтіти основа, яка вже й так прогнила, він, тобто авторитаризм, виліз і тут, як тут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя дико оконфузился на Ялтинской стратегии решил на журналистах оторваться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1. Дикий конфуз и позор Ялтинской стратегии
2. Шеф их Вашингтона вызвал петю на ковёр
3. Саакашвили собирает народ в Херсоне

ЧТО ДЕЛАТЬ ? ЖРАТЬ ВОДКУ И КИЗДИТЬ ЖУРНАЛИСОВ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ИМХО, конечно
Ты либо публичный человек и будь готов, что тебя снимают на фото/видео технику.
Либо не публичный, тогда не суйся к людям, трапезничай в закрытых местах/заведениях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С журналюгами, давно пора кончать, совсем обнаглели...Неправильно оффшорную пэцину тему освещают. Панамские патриоты -истинные государственники, грабят, по полной...Как ещё государство, воровское существует, одному Богу известно...У барыги, ещё наглости хватает, о втором сроке думать..Прийдётся сотни тонн гречки закупить.., пипл схавает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Освещать как трапезничают ПАНЫ-ФЕОДАЛЫ в фактически разворованной и ограбленной (ими) стране - это серьёзное преступление против ВЛАСТИ в их ФЕОДАЛЬНО-ОЛИГАРХИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ!


Сотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман - Цензор.НЕТ 7136

 показать весь комментарий
Ответить
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники УГО напали на журналистов возле ресторана, в котором были Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти