 Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал на свое странице в Facebook.
"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - сообщил журналист.
На официальной странице в Facebook программы журналистских расследований - "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали также заявление Ткача, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.
"Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.
При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.
Напомним, сегодня на Майдане независимости состоялась акция, посвященная памяти погибшего 17 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности, во время которой журналисты и общественные активисты обратились к властям с требованием гарантий беспрепятственной деятельности журналистов.
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В чем проблема? Есть определенные правила обеспечения безопасности руководства страны, чё ты хай поднимаешь?
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кримінально-олігархічними угрупуваннями, що розглядають Україну не як свою
Батьківщину (більш того - більшість з них навіть не належить до українського
етносу), а лише як територію, яку можна по хижацькі використовувати для
власного збагачення, а народ України - лише в якості "лохів", яких
треба "розводити на бабло"
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Чего не сделаешь ради революции.
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Это путин, сурков, но никак не порошенко.
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украл, выпил, в Панаму
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В
Израиле магистратский суд города Петах-Тикве арестовал выходца с
Украины за нападение на 40-летнюю женщину, которую он принял за
россиянку
Как сообщает издание Ynet,
29-летнему жителю города Петах-Тикве Андрею Добренко предъявили
обвинение в том, что 11 сентября он напал на женщину, приняв ее за
русскую.
По словам
потерпевшей, мужчина подошел к ней и сказал что-то на украинском языке, в
ответ на что она поинтересовалась, чего он хочет, на русском языке.
После этого Добренко назвал ее «русской проституткой» и начал бить по
лицу и голове, пытаясь сорвать одежду. Слышавшие крики прохожие вызвали
полицию, которая задержала злоумышленника
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В пидоростане,за такие дела сразу убивают!
Так что у нас полная демократия!
Руку поднять не могу,по тырнету все равно не видно.
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Какая страна - такие и журналисты.
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А он со своим щелкунчиком лезет.
У уважаемых людей аппетит портит.
А псы мусорские,они и есть псы!
Или думаете что то изменилось?
Наивные!
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одни продажные пидирасты
кто платит тот и новости выдает
назовите мне не продажного журналиста????
на что они тогда живут????
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если есть шлюхи - не все такие
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А на передок кому?
Вальцману?
Или Гройцману?
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Там в статье есть снимок , 4-й по-моему. На мой взгляд сильный и отражает суть дела. А у нас журналистов нет. Есть лишь писаки за деньги.
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Вон в ЛНРии был типчик.. Тетке ноги оторвало, а он ее на мобилу снимает
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Похоже,
Юлии Тимошенко за газовые контракты с РФ придётся скоро орден давать:
Пётр Порошенко загнал страну в угольную кабалу аж на полвека.
Украинская компания «Kasbek Tunduew» подписала с США договор, согласно
которому обязалась 49 лет покупать уголь у США по рыночной
(нефиксированной) цене.
Сегодня она в полтора
раза выше, чем у угля из России и в два раза выше, чем из Донбасса. При
этом американцы подстраховались - любой сбой, а тем более, отказ греться
пенсильванским угольком, грозит огромными неустойками. Поэтому про
газовую формулу «бери - или плати» все сразу забыли, как и о судебных
тяжбах с Газпромом. На фоне аппетитов американской компании, претензии
российского газового монополиста выглядят подарками доброго и щедрого
деда Мороза. Ну а Тимошенко скоро будут носить на руках и называть
спасительницей нации…
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Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на д_о_бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву".
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу".
"Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!"
"Помилуй, мне еще и от роду нет году", -
Ягненок говорит. "Так это был твой брат".
"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват
О, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи".
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать",
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власть чувствует когда у народа накипает. берет протест под свой сценарий. толкает фейковую революцию. народ типа побеждает. одни бандиты меняются на других. кто то для картинки вынужден "уехать", кого то ненужного грохнут. народ успокаивается. можно всем вместе грабить до следующей "революции"
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То етих шлимазлов журналистов просто бы убили!Как покусившихся на самое святое ЖРАЧКУ!
Поскольку охрана знает,что народ у нас много ест.
И может обожрать любимцев публики!
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Отакие "незалежни" ветви власти.
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