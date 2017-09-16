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Все про:журналистика (2544) нападение (1703) УГО (101) Конча-Заспа (62)

 Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж

Журналист Михаил Ткач заявил о нападении сотрудников Управления государственной охраны (УГО) на него и оператора, возле одного из ресторанов в Конча-Заспе, где находилось высшее руководство страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ткач написал на свое странице в Facebook.

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"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился Президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", - сообщил журналист.

Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман 01

Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман 02

Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман 03

На официальной странице в Facebook программы журналистских расследований - "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали также заявление Ткача, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали.

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"Мы находились в 5 метрах от дороги, возле леса, где на нас набросились сотрудники УГО, которые повалили оператора. Мы вырвались на дорогу. У оператора болит рука, а я пока ничего не чувствую", - сообщил Михаил Ткач.

При этом он добавил, что при попытке вызвать полицию, сотрудники УГО снова на них напали. "Я сорвал вызов и начал это снимать", - говорит Михаил.

Напомним, сегодня на Майдане независимости состоялась акция, посвященная памяти погибшего 17 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе и всех журналистов, которые погибли, выполняя свои профессиональные обязанности, во время которой журналисты и общественные активисты обратились к властям с требованием гарантий беспрепятственной деятельности журналистов.

Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман 04

Журналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман 05
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Це мафія яка ставить себе поза законом, тому і ми не маємо по відношенню до неї виконувати закон!
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Куда не звали?сЦарь трапезничает,холопов всех разогнать?А не охирел ли сЦарь?
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Хотел бы я посмотреть, как эти события разворачивались в тех же Штатах. Пристрелили бы на хер...
В чем проблема? Есть определенные правила обеспечения безопасности руководства страны, чё ты хай поднимаешь?
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И сколько журналистов убили в США,тех которые Президентов снимали?
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идиот, журналисты с резидентом работают по аккредитации, а не из-за кустов!
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Абсолютно вірно - РЕЗИДЕНТОМ, твоя обмовка про резидента за Фрейдом, все правильно адже ці щуроістоти є антиукраїнсько-антинародними
кримінально-олігархічними угрупуваннями, що розглядають Україну не як свою
Батьківщину (більш того - більшість з них навіть не належить до українського
етносу), а лише як територію, яку можна по хижацькі використовувати для
власного збагачення, а народ України - лише в якості "лохів", яких
треба "розводити на бабло"
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Оговорка по фрейду,Барыга и есть резидент.В каком законе запрещено журналистам сидеть в кустах?
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реально, паря, у тебя с головой проблемы, если не врубаешься в регламент обеспечения безопасности
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Холоп Барыги не может понять,что действо происходило в общественном месте,ну то от скудоумия.
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Олег петрович, подивись в зеркало, то і побачиш хто є ХЛОП, та щей при тому недалекий.
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У Барыги похоже будет свой личный "Гонгадзе"?Не?
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я тебе знаю, як не тролля, чому ти так про свого прнзтидента?
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есть в "разговорной" медицине такое понятие - маничка
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а то, что шо мине Порох до одного места... Но вот ты уже своими высерами уже достал. Что бы не случилось - корень зла это Порох... Постишь на каждой ветке... Реально, сходи в больничку
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і я я за нього голосував, але він наш президент
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він не президент, а зрадник, злодюга-мародер і держаний злочинець
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він тебе не продав путіну, але твою думку я все рівно поважаю
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кстати если хотите Порошенко скинуть, самое время Ткача этого того.
Чего не сделаешь ради революции.
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Кстати барыга - это торговец ворованым.
Это путин, сурков, но никак не порошенко.
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Зачем вообще сунулся туда холоп? Барины трапездничают
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барыги и их шавки совсем с ума посходили
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навіть Трамп зустрінеться з Порошенко, а ви його вважаєте задньопривідним, троллі ну хватає?
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то гройсман в неформальной остановке бюджет вносить.
украл, выпил, в Панаму

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Выходец с Украины в Израиле по ошибке избил землячку, приняв ее за россиянку

В
Израиле магистратский суд города Петах-Тикве арестовал выходца с
Украины за нападение на 40-летнюю женщину, которую он принял за
россиянку

Как сообщает издание Ynet,
29-летнему жителю города Петах-Тикве Андрею Добренко предъявили
обвинение в том, что 11 сентября он напал на женщину, приняв ее за
русскую.

По словам
потерпевшей, мужчина подошел к ней и сказал что-то на украинском языке, в
ответ на что она поинтересовалась, чего он хочет, на русском языке.
После этого Добренко назвал ее «русской проституткой» и начал бить по
лицу и голове, пытаясь сорвать одежду. Слышавшие крики прохожие вызвали
полицию, которая задержала злоумышленника
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Подымите руки,в какой стране могут бить журналистов которые мешают сЦарю трапезничать?
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В нашей!
В пидоростане,за такие дела сразу убивают!
Так что у нас полная демократия!
Руку поднять не могу,по тырнету все равно не видно.
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А в Белорусии, на одного раба по три мусора.
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По чем ты увидел, что их били? Ублюдки это изнеженные, а не журналисты. Такие фиг поедут снимать на передок. Там же опасно! Ай-яй-яй - костюмчик запачкает. Хлам это, а не журналисты, как собственно и практически все журналисты Украины. Из-за таких Украина проигрывает информационную войну.
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ну бач, ти нормальний мужик, так чому ти порошка обзиваєш
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В нашей журналисты такие что и сами не прочь ввязаться в драку.
Какая страна - такие и журналисты.
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Ну откушивали Вальцман и Гнойцман,решали в кабаке вопросы,как бабло делить,кого на потоки ставить.Одним словом,дела государственной важности!
А он со своим щелкунчиком лезет.
У уважаемых людей аппетит портит.
А псы мусорские,они и есть псы!
Или думаете что то изменилось?
Наивные!
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Справжнім журналістам респект! Англійці кажуть:"Cat can look at a king"-навіть коту можна дивитися на короля, а в Україні і це під забороною. А дихати можна біля вельмишановних бариг? Тільки для чого цих щуроістот знімати? Їх вже на часі знищувати поки не пізно.
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в нашей Украине нет журналистов
одни продажные пидирасты
кто платит тот и новости выдает
назовите мне не продажного журналиста????
на что они тогда живут????
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Михайло Ткач з програми"Схеми", як і все Громадське телебачення це- справжні і принципові журналісти. Вони вскривають приховані гнійники влади бариг і тому цей режим їх ненавидить
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Странно, а я всегда был уверен, что "Громадське TB" под Ахметовым. Причем изначально. Как при этом им удается оставаться честными? - не знаю. Просветите, пожалуйста.
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можно ещё из унитаза снять, есть ли у кого геморрой. какие схемы они хотели снять снимая как едят пеця и грося? опять бы что-то наплели, типа пеця заговорчески улыбнулся гросе - в это время они обдумывали очередную схему, ну и дальше зрадо-фантазии на 5 страниц
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так папарацци вечно все мутузят - пусть привыкает)
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Телесные повреждения есть? Оборудование разбили? Если нет, то охранники нормально сработали. Какие проблемы? Болит рука? - на передок, бл... - Родину защищать. Терпеть не могу "ранимых" мужчин.
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Я очень извиняюся!
А на передок кому?
Вальцману?
Или Гройцману?
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http://www.gq.ru/person/sudba-i-desheveyuschaya-zhizn-voennyh-korrespondentov
Там в статье есть снимок , 4-й по-моему. На мой взгляд сильный и отражает суть дела. А у нас журналистов нет. Есть лишь писаки за деньги.
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зачем вообще снимать смерти людей?
Вон в ЛНРии был типчик.. Тетке ноги оторвало, а он ее на мобилу снимает
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Полувековая кабала: Украина обязалась 49 лет покупать американский уголь

Похоже,
Юлии Тимошенко за газовые контракты с РФ придётся скоро орден давать:
Пётр Порошенко загнал страну в угольную кабалу аж на полвека.
Украинская компания «Kasbek Tunduew» подписала с США договор, согласно
которому обязалась 49 лет покупать уголь у США по рыночной
(нефиксированной) цене.

Сегодня она в полтора
раза выше, чем у угля из России и в два раза выше, чем из Донбасса. При
этом американцы подстраховались - любой сбой, а тем более, отказ греться
пенсильванским угольком, грозит огромными неустойками. Поэтому про
газовую формулу «бери - или плати» все сразу забыли, как и о судебных
тяжбах с Газпромом. На фоне аппетитов американской компании, претензии
российского газового монополиста выглядят подарками доброго и щедрого
деда Мороза. Ну а Тимошенко скоро будут носить на руках и называть
спасительницей нации…
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не зря украинцы стали такими "процветающими"! все благодаря уму
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а повар ресторана сегодня мог стать Героем Украины....
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Ну возможно повар все же плюнул под отбивную для Шакалада и сморкнулся в оливье Гройсмана... но это, соглашусь, все мелко и неэффективно...
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У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на д_о_бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву".
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу".
"Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!"
"Помилуй, мне еще и от роду нет году", -
Ягненок говорит. "Так это был твой брат".
"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват
О, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи".
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать",
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Утверждение, что в Украине была революция - вздор, Янукович со своей братвой никуда не уходил, он просто сделал пластическую операцию, сменил фамилию на Порошенко и стал более наглее в своих коррупционных делах.
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революций небыло.
власть чувствует когда у народа накипает. берет протест под свой сценарий. толкает фейковую революцию. народ типа побеждает. одни бандиты меняются на других. кто то для картинки вынужден "уехать", кого то ненужного грохнут. народ успокаивается. можно всем вместе грабить до следующей "революции"
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нефиг снимать из кустов. в кусты охотники любят на звук стрелять, например
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михо нужно было сегодня приехать в кийов и прямиком в рэсторан на этот ужын.
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Когда уже он найдет то чего он так ищет - трынделей?
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А не потрібно заважати Порошковічу їсти, а то він схудне та втратить своє лискуче обличчя.
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А если бы были охранники Рэвы политрука,или Паши Розэнко,
То етих шлимазлов журналистов просто бы убили!Как покусившихся на самое святое ЖРАЧКУ!
Поскольку охрана знает,что народ у нас много ест.
И может обожрать любимцев публики!
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За чей счёт банкет в частном ресторане? впрочем как всегда холопы налогами заплатят.
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Два хряка уже и едят вместе. Скоро наверное и постель разделят друг с дружкой.
Отакие "незалежни" ветви власти.
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Нас слишком много, надо чтобы умерла половина населения, минимум, вот и вся программа нынешней власти.
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Попробовал бы он меня без разрешения на даче поснимать. Потом бы месяц кровью харкал, а уж детей бы у него точно не было, чтобы он им мог сказать что так делать нельзя.
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Кому ти потрібен, станеш президентом, тоді почнеш з собою порівнювати
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖурналист Ткач заявил о нападении сотрудников госохраны возле ресторана, в котором находились Порошенко и Гройсман. ФОТОрепортаж
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