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 Политика Украины
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Все про:армия (8167) Львовщина (1644) оборона (1004) учения (2060) Полторак (951)

 Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 сентября, Министр обороны Украины Степан Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область принял участие в открытии Центра имитационного моделирования в Международном центре миротворчества и безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

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"Одна из главных задач, по реформированию, которая стоит перед Вооруженными Силами Украины - это создание инфраструктуры, которая будет обеспечивать качественную подготовку армии к новым вызовам в современных условиях", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Степан Полторак подчеркнул, что цель реформирования ВС Украины - это профессионализация, которая практически невозможна без хорошо подготовленной инфраструктуры и учебно-материальной базы.

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"Центр имитационного моделирования боевых действий уже начал работать в ходе проведения украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident-2017", которые сейчас проходят в Международном центре миротворчества и безопасности. Центр является одним из мощнейших в Восточной Европе. На его базе будут проходить подготовку подразделения, штабы, органы управления Вооруженных Сил Украины, а также наши зарубежные партнеры", - отметил Полторак.

По словам Министра обороны Украины с начала вооруженной агрессии России против Украины Вооруженные Силы активно начинали осуществлять подготовку по стандартам НАТО.

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"В конце прошлого, в начале этого года мы перешли на новый формат сотрудничества с нашими зарубежными партнерами и приступили к подготовке подразделений, штабов и органов управления. Центр имитационного моделирования уникален тем, что в ходе планирования принятие решения, организация, и выполнение контроля проведения учений, происходит привлечение командиров различных звеньев", - резюмировал глава Минобороны.

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 01

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 02

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 03

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 04

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 05

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 06

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 07

Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак 08

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пацаны го в КС! я создал!

а если серьезно - хорошая и полезная штука
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Зови из секты зрады...они любители воевать с дивана
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Че то меня на дикий ржач пробило. Но єто реально имитация...
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А засадить вирус Petya-2 в МинОбороны Рассеи некому ... .
И в МИД РыФы, и в ФыСыБы, и в ГыДы - тоже некому ... .
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в танчики и самых мощных в восточной Европе ноутах играют.
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толку то сепары нашы ископаемыее в рашку уже 3 год отдают а тут чувак в танчики играет на ноуте ....дипилоидтство
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Лучшее учение, это на полигоне под дождем(снегом), с запахом пороха и полной выкладкой.
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несомненно. Но где то надо учить командовать батальонами, бригадами и полками
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Дык в советском понимании для этого надо выгнать несколько тысяч несчастных солдат и офицеров в степь на мороз. 5% допустимых потерь в мирное время и полководец готов.

Помнится, в совке даже запахом пороха не ограничивались - в радиацию людей загоняли, чтобы все было, как взаправду.
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Да, да. Иногда надо и выгнать. А можно отсидеться в военном городке, пока оккупанты будут орудовать кругом.
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Рвануть ядрену фугаску, а потом туда быдло загнать, шоб позырить, как быстро оно дохнет. Дешево и сердито.

Тебе кто-то сказал, что учения на полигонах заменят виртуальной реальностью? Так рядом две новости про учения НГУ и артиллеристов на полигонах.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЦентр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак. ФОТОрепортаж
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