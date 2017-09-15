 Центр имитационного моделирования боевых действий на Львовщине является одним из мощнейших в Восточной Европе, - Полторак. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Одна из главных задач, по реформированию, которая стоит перед Вооруженными Силами Украины - это создание инфраструктуры, которая будет обеспечивать качественную подготовку армии к новым вызовам в современных условиях", - подчеркнул глава оборонного ведомства.
Степан Полторак подчеркнул, что цель реформирования ВС Украины - это профессионализация, которая практически невозможна без хорошо подготовленной инфраструктуры и учебно-материальной базы.
"Центр имитационного моделирования боевых действий уже начал работать в ходе проведения украинско-американских командно-штабных учений "Rapid Trident-2017", которые сейчас проходят в Международном центре миротворчества и безопасности. Центр является одним из мощнейших в Восточной Европе. На его базе будут проходить подготовку подразделения, штабы, органы управления Вооруженных Сил Украины, а также наши зарубежные партнеры", - отметил Полторак.
По словам Министра обороны Украины с начала вооруженной агрессии России против Украины Вооруженные Силы активно начинали осуществлять подготовку по стандартам НАТО.
"В конце прошлого, в начале этого года мы перешли на новый формат сотрудничества с нашими зарубежными партнерами и приступили к подготовке подразделений, штабов и органов управления. Центр имитационного моделирования уникален тем, что в ходе планирования принятие решения, организация, и выполнение контроля проведения учений, происходит привлечение командиров различных звеньев", - резюмировал глава Минобороны.
841 21
Мы переходим от "бюджета содержания" к "бюджету развития", - Полторак(44)
В 2018 году на содержание ВСУ планируют выделить около 83 млрд грн, – Полторак(80)
На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак(29)
Министр обороны Канады Саджан посетит Украину в конце сентября(12)
"Хотелки" и подарки к праздникам. Нардеп рассказал о наградном оружии от Полторака и Авакова. ВИДЕО(0)
С этого месяца военнослужащие будут получать повышенное денежное вознаграждение за участие в АТО, - Полторак(147)
"Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году", - Полторак(53)
а если серьезно - хорошая и полезная штука
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И в МИД РыФы, и в ФыСыБы, и в ГыДы - тоже некому ... .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Помнится, в совке даже запахом пороха не ограничивались - в радиацию людей загоняли, чтобы все было, как взаправду.
Ответить
Ответить
Тебе кто-то сказал, что учения на полигонах заменят виртуальной реальностью? Так рядом две новости про учения НГУ и артиллеристов на полигонах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить