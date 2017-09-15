 Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Выполнение огневых задач происходило с изменением огневых позиций и в разное время суток. По словам руководителя стрельбы, именно постоянная смена огневых позиций в артиллерии позволяет значительно повысить живучесть подразделения в бою.
Среди военнослужащих много тех, кто прошел испытания войной, но есть и те, что только недавно заключили контракт. Им, во время полевых занятий и стрельб, уделяется больше внимания при подготовке.
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Порошенко: Украина выполняет свою тысячелетнюю миссию по обороне Европы
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сегодня выполняет миссию обороны границ Европы от угроз с Востока. Об этом он заявил во время выступления на форуме YES в Киеве.«Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы снова выполняем свою тысячелетнюю миссию - обороны нашего общего европейского дома от угроз, идущих с Востока
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Переводчик для английского, русского ? ВЫ послушали ПереводчикА тв канала который смотрели
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Порошенко: Украина выполняет свою тысячелетнюю миссию по обороне Европы
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Красіво, гад, шуршит по ушам. Мог би раньше, фраєр мордатий, буть лєктором общєства "Знаніє". "В то врємя, когда космічєскіє кораблі бороздят, как говорітся, Бальшой тєатр..." (с)
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