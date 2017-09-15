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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы. ФОТОрепортаж

В Черниговской области артиллерийские подразделения оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ выполнили практические боевые стрельбы по поражению наземных целей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Выполнение огневых задач происходило с изменением огневых позиций и в разное время суток. По словам руководителя стрельбы, именно постоянная смена огневых позиций в артиллерии позволяет значительно повысить живучесть подразделения в бою.

Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 01
Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Учения Национальной гвардии прошли под Киевом. ФОТОрепортаж

Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 03

Среди военнослужащих много тех, кто прошел испытания войной, но есть и те, что только недавно заключили контракт. Им, во время полевых занятий и стрельб, уделяется больше внимания при подготовке.
Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 04
Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 05
Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 06

Смотрите также: "Каждый день подготовка. Привыкаешь. Даже иногда нравится, когда песок на зубах скрипит", - учения противотанковых подразделений ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО

Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 07
Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы 08

Смотрите: Украинские ВВС отработали на Волыни нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
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Вересень 15th, 2017
Порошенко: Украина выполняет свою тысячелетнюю миссию по обороне Европы
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сегодня выполняет миссию обороны границ Европы от угроз с Востока. Об этом он заявил во время выступления на форуме YES в Киеве.«Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы снова выполняем свою тысячелетнюю миссию - обороны нашего общего европейского дома от угроз, идущих с Востока
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина сегодня выполняет миссию обороны границ Европы от угроз с Востока.
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Якщо дивитися з Києва, то бойові дії таки на сході. Головне що Європи. Не парся. Тобі Зради мало?
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Если абстрагироваться от того, кто именно это сказал, разве не так?
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ты удивишься, но часть европы граничит с россией сама по себе или через другие страны, и украина там вообще не при делах)
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рашисту под краденым флагом для общего развития Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы - Цензор.НЕТ 5312 Baronet Gray масковский улус Джучи /до 1700 г. название среды обитания племени мокшей обозначенное на всех старинных картах/, никогда не относился никаким образом ни к Европе, ни к славянам ни к христианству в отличии от Украины-Руси.
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И как важно уметь слушать и слышать другого человека, понимать его ... Он велел бросить в тюрьму несчастного и призвать другого толкователя

Переводчик для английского, русского ? ВЫ послушали ПереводчикА тв канала который смотрели
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Вересень 15th, 2017
Порошенко: Украина выполняет свою тысячелетнюю миссию по обороне Европы
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Красіво, гад, шуршит по ушам. Мог би раньше, фраєр мордатий, буть лєктором общєства "Знаніє". "В то врємя, когда космічєскіє кораблі бороздят, как говорітся, Бальшой тєатр..." (с)
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А что тут за не детская игрушка? ,,Ураган"? Или что-то еще ужаснее? Молодцы, артиллеристы. Смерть хуйлостанским ихтамнетам!
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дайте млять, хоть раз по рашистам по пару касет чтобы уголь вместе с шахтерами наружу вылез
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАртиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы. ФОТОрепортаж
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