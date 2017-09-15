 На улице Телиги в Киеве произошел взрыв. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо.tv.
На место происшествия прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники для установления обстоятельств взрыва и идентификации взрывного устройства.
По предварительным данным, люди не пострадали. Проводятся следственные действия.
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Вы, господин, похоже унылый всёпропальщик... Соболезную.
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А Вам рекомендую всё-же не унывать так сильно.
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А то, что сектанты святого Михуила вполне вписываются в концепцию дестабилизации в стране - это факт. Провокация - это основной конек всех Ми-хуйлов.
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уши "Господни" кстати, тонкая ирония, Ференги, кстати.
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Теперь показатели придется мусорам по Киеву справлять.
Теперь не на 45 процентов ,а иолько на 44 упала уличная преступность!
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http://news24hitc.ru/news/rossija_predlagaet_pomoshh_posle_uragana_kube_francii_i_ssha/2017-09-14-2573
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Или лопатами, для кормёжки населения?
И какм, собственно боком, это связано с ьемой статьи?
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