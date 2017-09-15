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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4337) Киев (18172)

 На улице Телиги в Киеве произошел взрыв. ФОТО

В Киеве на улице Елены Телиги произошел взрыв, по предварительным данным пострадавших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Эспрессо.tv.

На место происшествия прибыли полицейские и следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники для установления обстоятельств взрыва и идентификации взрывного устройства.

По предварительным данным, люди не пострадали. Проводятся следственные действия.

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На улице Телиги в Киеве произошел взрыв 01

На улице Телиги в Киеве произошел взрыв 02

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На 45 процентов кто то победил уличную преступность.
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и как по твоему они могли это предотвратить?
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Нужно не за сакой бегать,а непосредственно своими обязанностями заниматься.
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И что? Прямо все на всё забили? Прям все побёгли за грузином? И прямо добежали?
Вы, господин, похоже унылый всёпропальщик... Соболезную.
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Соболезнуйте себе.Вы живете в стране где "закон один для всех".))))
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Пытаюсь. И надеюсь что это именно так. Что-то делаю для этого. Спасибо за добрые слова.
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Буду
А Вам рекомендую всё-же не унывать так сильно.
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Лондонские копы тоже за вашим Михуйлом бегали? У них в метро взрыв был. Или они тоже хреново свои обязанности выполняли?
А то, что сектанты святого Михуила вполне вписываются в концепцию дестабилизации в стране - это факт. Провокация - это основной конек всех Ми-хуйлов.
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Цирк устроил петя дав михо незаконно гражданство.Обтекайте соевые.Или не петруха похерил законы)))
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О да! Это всё уличная преступность, судя по порванной травке бросила РГД-5 или что-то похожее с пьяну или сдуру. И куда, блин, её победители смотрят?
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или же фсб+путин+рука кремля+буряты+чеченцы работали, план шатун в деле
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Нет. Это гад-петя шоколадный всё сделал. Ведь видно же - шоколад разбросан от ценра взрыва. Ну, в крайнем случае главарь продажных эсбеушников Грицак.
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У нашей власти только один принцип - украинцы, выживайте сами, как хотите, только не мешайте нам воровать. И что интересно, выживаем, как можем. Тогда зачем нам влада? Такая влада?
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тебя не может не стошнить?!
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Господи! Ну если владу защищают такие гопники, тогда я за нее спокойна.)))))
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На улице Телиги в Киеве произошел взрыв - Цензор.НЕТ 6223
уши "Господни" кстати, тонкая ирония, Ференги, кстати.
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"преступность снизилась!" фиг ли там трындеть
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Взрывать будут пока хуйло не отцепится. а это на долго.Обычно Бог к себе призывает с начала хороших людей а потом всякую мразь.А жаль. Пора бы и Богу поменять правила и забрать к себе в котел этого подонка.
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Ага. Совершенно перестали за обкуренными придурками с ручной гранатой в машине гоняться. Да сволочи, ясно ведь.
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ну да. ведь административные нарушения- это как раз для СБУ дела))
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Вот гады!
Теперь показатели придется мусорам по Киеву справлять.
Теперь не на 45 процентов ,а иолько на 44 упала уличная преступность!
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Хорошо, что никто не пострадал. Самое поганое, что привыкаем к подобным новостям...
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Там случайно наркоманов кивы и катмандинского, борцов с преступностью, не видно?
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Поставками петухов из говна?
Или лопатами, для кормёжки населения?
И какм, собственно боком, это связано с ьемой статьи?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа улице Телиги в Киеве произошел взрыв. ФОТО
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