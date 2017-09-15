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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Учения Национальной гвардии прошли под Киевом. ФОТОрепортаж

В поселке Старое Киевской области прошли боевые учения подразделений Национальной гвардии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

В ходе учений прошла тренировка действий резервно-стрелковой роты по поиску и обезвреживанию незаконного вооруженного формирования в блокированном районе с привлечением техники, танков и авиации.

Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 01
Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения Нацгвардии в зоне АТО готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс, - Аллеров

Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 03
Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 04
Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 05

Смотрите: "Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 06
Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 07
Учения Национальной гвардии прошли под Киевом 08

Смотрите: Бригада Нацгвардии вернулась с первой ротации на передовую. ВИДЕО
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Відбувається якийсь движняк. Сьогодні бачив велику військову автоколону.
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Не будут они в нас стрялять, и не надейтесь. А если будут, то не массово. Так что зря стараетесь на прикорме.
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Vipe Man - А если будут, то не массово...., Спасибо.., успокоил родной...
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Анатолию Пашинину - 39: как звезда российского кино попала в силы АТО

Ряды добровольцев Вооруженных сил Украины Пашинин пополнил не так давно - о его участии в АТО стало известно в конце августа 2017 года. В целом он служит на передовой уже больше месяца. Этому решению предшествовал переезд в Украину из России, активная поддержка Евромайдана, поездки в качестве волонтера на фронт и в госпитали, а также встреча в 2014 году с одним из защитников Донецкого аэропорта "киборгом" Евгением Жуковым (позывной "Маршал"). Тогда он выразил свое восхищение героизмом украинских военных, а со временем сам решил пополнить их ряды, объяснив свой поступок "зовом крови и земли, где родился и вырос".

Тем более, что Пашинин вырос в семье военных - свою жизнь армии посвятили его родители и родной брат Константин, который и сейчас является действующим офицером Военно-воздушных сил ВСУ и участником АТО. https://www.obozrevatel.com/show/news/anatoliyu-pashininu-39-kak-zvezda-rossijskogo-kino-popala-v-silyi-ato.htm
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУчения Национальной гвардии прошли под Киевом. ФОТОрепортаж
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