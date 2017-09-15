 Учения Национальной гвардии прошли под Киевом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
В ходе учений прошла тренировка действий резервно-стрелковой роты по поиску и обезвреживанию незаконного вооруженного формирования в блокированном районе с привлечением техники, танков и авиации.
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Ряды добровольцев Вооруженных сил Украины Пашинин пополнил не так давно - о его участии в АТО стало известно в конце августа 2017 года. В целом он служит на передовой уже больше месяца. Этому решению предшествовал переезд в Украину из России, активная поддержка Евромайдана, поездки в качестве волонтера на фронт и в госпитали, а также встреча в 2014 году с одним из защитников Донецкого аэропорта "киборгом" Евгением Жуковым (позывной "Маршал"). Тогда он выразил свое восхищение героизмом украинских военных, а со временем сам решил пополнить их ряды, объяснив свой поступок "зовом крови и земли, где родился и вырос".
Тем более, что Пашинин вырос в семье военных - свою жизнь армии посвятили его родители и родной брат Константин, который и сейчас является действующим офицером Военно-воздушных сил ВСУ и участником АТО. https://www.obozrevatel.com/show/news/anatoliyu-pashininu-39-kak-zvezda-rossijskogo-kino-popala-v-silyi-ato.htm
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